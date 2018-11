Bản tin 14H: Hai thanh niên cầm vợt tennis đuổi đánh nhau giữa ngã tư

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, sau khi va chạm giao thông, hai thanh niên lời qua tiếng lại. Một lúc sau, cả hai người không giữ được bình tĩnh, lao vào đuổi đánh nhau bằng vợt tennis giữa đường phố đông đúc người qua lại. Vụ việc được xác định xảy ra tại khu vực vòng xoay trung tâm Cầu Giấy - Hà Nội. Nhiều người rất bất bình với hành xử thiếu văn hóa của hai thanh niên.

Xích mích với nhóm bạn sau khi đi hát karaoke, cô gái 18 tuổi nhảy cầu tự tử. Khuya ngày 7/11, cô gái SN 2000 (quê Thanh Hoá) sau khi đi hát karaoke với nhóm bạn về đã xảy ra mâu thuẫn, xích mích. Trong lúc bức xúc, không kiểm soát được bản thân, cô gái bất ngờ nhảy cầu Bồng Lạng (bắc qua sông Đáy, thuộc địa phận xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) tự tử. Thấy vậy, một thanh niên đi cùng nhảy xuống cứu nhưng bất thành. Hiện, cơ quan chức năng và gia đình đang tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Sà lan chìm dưới gầm cầu, 4 người thoát chết. Khoảng 0h ngày 8/11, anh H.T.C (31 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển sà lan số hiệu CT – 07297 chở theo 3 người di chuyển trên rạch Cái Khế ra sông Hậu. Lưu thông đến đoạn cầu Cái Khế (thuộc phường An Hội, quận Ninh Kiều), anh C. điều khiển cho sà lan chui qua gầm cầu này thì phương tiện bất ngờ bị chìm. Ngay lập tức những người có mặt trên sà lan đã nhanh chóng thoát thân. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 8/11, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, cho biết vừa bỏ phiếu đề nghị kỷ luật ông Lê Hoài Hận, Bí thư Đảng ủy xã Xà Phiên do có quan hệ bất chính với phụ nữ cấp dưới của cơ quan. Kết quả bỏ phiếu cho thấy đa số ủng hộ hình thức kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng. Trước đó, UBKT Huyện ủy Long Mỹ nhận được đơn tố cáo ông Hận có quan hệ tình cảm với một nữ cán bộ xã từ năm 2015 đến nay. Ông Hận cũng thừa nhận hành vi quan hệ bất chính. (XEM CHI TIẾT)

Người đàn ông tử vong bất thường sau khi vào nhà nghỉ cùng một phụ nữ. Khoảng 14h ngày 1/11, ông L.V.Th. (SN 1960, trú phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) cùng chị N.T.H. (SN 1972, trú thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) vào thuê phòng nghỉ tại khách sạn T.M. (thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). Sau khoảng 30 phút, ông Th. có biểu hiện co giật, được nhân viên nhà nghỉ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nhị Chiểu (huyện Kinh Môn) tuy nhiên, ông Th. đã tử vong. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc. (XEM CHI TIẾT)

Đâm vào đuôi xe tải đang xi nhan, cô gái đi xe máy thiệt mạng trong đêm. Khoảng 0h30 ngày 8/11, khi xe tải BKS 30Y 9421 đang xi nhan rẽ phải trước số nhà 18C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, một cô gái lái xe máy BKS 90H-2669 với tốc độ cao đi phía sau do không chú ý quan sát đã đâm vào đuôi xe tải. Cú tông mạnh khiến cô gái thiệt mạng tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng. Vụ việc đang được Công an quận Cầu Giấy thụ lý để điều tra làm rõ.

Rời nhà đi lấy tiền làm công, nam thanh niên mất tích bí ẩn. Khoảng 14h ngày 7/11, người dân phát hiện xe máy BKS 69D1-273.52 hư hỏng nặng, đang nằm ở bờ vuông tôm ven đường thuộc địa bàn khóm 3, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Qua xác minh, người điều khiển phương tiện là anh Dương Quan Tr. (25 tuổi). Anh Tr. Lái xe máy rời khỏi nhà từ ngày 6/11để đi nhận tiền làm công chạy bàn tiệc cưới, nhưng đến nay vẫn chưa trở về. Hiện, cơ quan chức năng và gia đình đang tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Nhặt được 15 triệu đồng, hai học sinh tiểu học mang đến công an trả lại người đánh rơi. Ngày 7/11, thông tin từ trường tiểu học Định Tân (xã Định Tân, huyện Yên Định, Thanh Hóa) cho biết, hai em Ngô Nhất Phi và Trịnh Ngọc Mạnh (học sinh lớp 3B) trên đường đi học về đã nhặt được chiếc ví, bên trong có 15 triệu đồng và một số giầy tờ quan trọng khác. Ngay sau đó, Phi và Mạnh đã đến Công an xã Định Tân để trình báo và nhờ tìm lại chủ nhân của chiếc ví. Qua điều tra, Công an xã Định Tân xác định người đánh rơi là chị Lê Thị Oanh (trú tại thôn Yên Định) và trả lại chiếc ví.

Hai xe buýt đấu đầu, 47 người mất mạng, 70 người bị thương. Theo The Guardian, vụ tai nạn xảy ra lúc 17h30 ngày 7/11, khi hai chiếc xe buýt va chạm trên tuyến đường nối thủ đô Harare (Zimbabwe) với thành phố Rusape. 47 người được xác định đã thiệt mạng, trong đó có 45 người lớn và 2 trẻ em. Ngoài ra, vụ tai nạn còn khiến khoảng 70 người khác bị thương, theo tờ Herald Zimbabwe. Thương vong được dự đoán sẽ tiếp tục gia tăng. Hai chiếc xe gặp nạn gần như bị hư hỏng hoàn toàn. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra. (XEM CHI TIẾT)



