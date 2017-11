Bản tin 14H: Hạm đội Nga tập trận phô diễn sức mạnh 'lá chắn thép'

Trước đó, kể từ tối 19/11, tại địa bàn TT-Huế có mưa lớn kéo dài, kết hợp các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên thượng nguồn đều đồng loạt xả nước, với lưu lượng lớn để điều tiết mức lũ, do đó, lũ trên các sông lớn như sông Hương, sông Bồ dâng nhanh, dự báo trong ngày 20/11 đạt xấp xỉ báo động 3, gây ngập lụt diện rộng cho các vùng thấp trũng thuộc huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và thành phố Huế.

Chiều 19/11, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số 3, Công an Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Giảng Võ, phát hiện xe ôtô 4 chỗ đã hết hạn đăng kiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, nữ tài xế không chấp hành mà tiếp tục lái xe, va nhẹ vào cảnh sát đứng ở phía trước. Dù nhiều lần lực lượng chức năng nhắc nhở, yêu cầu vào lề đường để làm việc nhưng nữ tài xế vẫn nhấn ga, đẩy lùi cảnh sát hàng chục mét. Sáng nay, lãnh đạo Đội CSGT số 3 cho biết, chiếc xe do nữ tài xế 46 tuổi ở khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, điều khiển đã hết hạn đăng kiểm từ tháng 7/2017. "Với lỗi này, đơn vị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và tạm giữ xe", vị này cho hay.



Vào chiều 18/11, trong lúc vui chơi tại sân vận động huyện Đại Từ, 4 em học sinh THCS gồm Nguyễn Minh Ngọc (học sinh lớp 5 trường THCS Kim Đồng); Trần Đức Tiến (học sinh lớp 7 trường THCS Nguyễn Tất Thành); Trịnh Hữu Quang Tùng (học sinh lớp 6 trường THCS Hùng Sơn) và Nguyễn Văn Hà (học sinh lớp 5, Trường THCS Kim Đồng) đã phát hiện một vật lạ to bằng nắm tay nằm dưới lỗ chôn cột cầu môn. Tò mò, một em học sinh dùng mẩu gỗ ném vào, bỗng vật thể lạ bất ngờ phát nổ, gây thương tích cho cả 4 em. Trong đó có 3 em nặng hơn bởi với các vết thương trên mặt, chân, tay… đã phải nhập viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên khẩn cấp. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên điều tra làm rõ.

Còn về thông tin có người gọi điện từ phía Campuchia cho gia đình chiến sĩ Phúc yêu cầu mang 2.500 USD (chứ không phải 1.500USD như đã thông tin) lên cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) để chuộc con về, CQĐT xác định rất có thể đối tượng nào đó sau khi theo dõi thông tin qua truyền thông đã có ý định tống tiền gia đình.

Trước đó, sáng 13/4, một cuộc điện thoại gọi tới điện thoại bàn nhà ông này. Một người xưng là Công an Hà Nội, yêu cầu ông chuyển hết số tiền gửi tiết kiệm để đi giám định. Họ nói rằng do ông liên quan đến một vụ án đang được điều tra nên cần hợp tác, nếu là tiền sạch thì sẽ hoàn trả lại cho ông. Tưởng thật, ông đã ra ngân hàng chuyển vào nhiều tài khoản khác nhau tổng cộng gần 5,3 tỷ đồng. Nhiều ngày sau, ông biết bị lừa nên đến Công an TP.HCM trình báo sự việc và nộp đơn tố cáo kèm theo các chứng từ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.