Bản tin 14H: Hé lộ nguyên nhân khiến nhiều nhà bị đổ xuống sông

Vụ xe rước dâu gặp nạn: Giả danh người thân để nhận tiền từ thiện. Đại diện Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, ngày 31/7, một nhà hảo tâm đến khoa hồi sức ngoại xin hỗ trợ cho 2 trường hợp bệnh nhi nằm viện sau vụ tai nạn xe rước dâu. Lúc này, có một người phụ nữ tự xưng là dì của bệnh nhi và đứng ra nhận số tiền 4 triệu đồng. Thấy nghi ngờ, nhà hảo tâm này có báo lại với nhân viên y tế của khoa. Sau đó, nhân viên y tế xác định người phụ nữ trên không phải là người thân của các bé. Tuy nhiên, người phụ nữ này đã kịp thời lẩn trốn khỏi bệnh viện, mang theo số tiền 4 triệu đồng trên.

Tàu hỏa đâm ô tô ở Nam Định, 4 người thương vong. Sáng nay (1/8), tại đường ngang gần ga Cát Đằng (Ý Yên, Nam Định), tàu khách SE7 tới vị trí giao cắt với đường ngang tự mở có biển báo, đã đâm trúng một ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 30A-74765. Cú đâm mạnh khiến ô tô văng khỏi đường sắt. Vụ việc khiến 1 người tử vong, 3 nạn nhân khác nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng. Đoàn tàu và đường sắt không bị hư hại nên sau đó đã tiếp tục hành trình. (XEM CHI TIẾT)

Hé lộ nguyên nhân ban đầu khiến nhiều nhà bị đổ xuống sông Đà. Ông Nguyễn Thanh Huy – Chủ tịch UBND TP.Hòa Bình cho biết, nguyên nhân ban đầu xác định các ngôi nhà bị nứt, đổ, trôi xuống sông Đà là do mưa lũ, xói mòn đất chứ không phải do “cát tặc” hay thủy điện xả lũ. Trước đó từ tối 30/7 đến sáng nay, 9 ngôi nhà ở tổ 26 phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) sụp xuống sông Đà. 10 nhà khác bị sập một nửa; 9 nhà bị rạn nứt to có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Tổng cộng 35 nhà phải di dời.

Bỏ lại ba lô, cô gái gieo mình xuống sông Hương. Khoảng 9h50 sáng nay, nhiều người đi đường phát hiện một cô gái khoảng 25 tuổi mang ba lô đi lên cầu sắt Bạch Hổ. Đến giữa cầu, cô gái bỏ ba lô rồi trèo qua lan can nhảy xuống sông Hương. Người dân lập tức tri hô, nhưng sự việc xảy ra quá nhanh, lòng sông rộng và sâu nên chỉ có thể bất lực nhìn cô gái bị chìm hẳn. Đến trưa 1/8, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm cô gái.

Nhà hàng đóng sập cửa, ngăn cản đoàn kiểm tra ở TP.HCM. Tối 31/7, đoàn kiểm tra liên ngành quận 1 (TP.HCM) phối hợp với UBND phường Phạm Ngũ Lão kiểm tra hoạt động của nhà hàng Ruby trên đường Tôn Thất Tùng (quận 1). Khi thấy đoàn kiểm tra tới, nhân viên đã báo động cho nhà hàng đóng sập cửa kéo xuống, ngăn cản không cho lực lượng chức năng vào. Trước tình cảnh đó, đoàn kiểm tra yêu cầu những người này không được chống người thi hành công vụ, đồng thời chuẩn bị kìm cắt phá cửa để vào. Sau hơn 20 phút nhân viên nhà hàng mới chịu mở cửa. Qua kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện nhiều cô gái bỏ chạy lên sân thượng, mặc áo khoác, che kín mặt để trốn nên giữ lại. Tiếp đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản các lỗi vi phạm đối với cơ sở này về PCCC, có hành vi cản trở người thi hành công vụ...

Indonesia mời ông Kim Jong-un dự khai mạc Á vận hội. Reuters đưa tin, trong chuyến thăm Triều Tiên trong tuần này, phái đoàn Indonesia, do Bộ trưởng phụ trách các vấn đề phát triển nhân lực và văn hóa Puan Maharani dẫn đầu, đã chuyển lời mời chính thức của Tổng thống Indonesia Joko Widodo tới Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến tham dự Á vận hội vào ngày 18/8 tới. Ông Maharani cũng mời Triều Tiên và Hàn Quốc thi đấu trong đội tuyển chung tại Asian Games, nhằm cải thiện quan hệ hai nước và thúc đẩy tiến bộ hòa giải trên bán đảo Triều Tiên.

Sẽ có khoảng 18-20 ngày có mưa trong tháng 8. Sáng nay, ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT), cho biết, tháng 8 này sẽ là tháng có mưa nhiều nhất cả năm 2018, và theo dự báo thì lượng mưa trong tháng 8 năm nay còn nhiều hơn mọi năm tới 20-30%. Cũng trong sáng nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã công bố cập nhật dự báo tình hình thời tiết cả nước tháng 8/2018. Theo đó, trong tháng 8, nhiều khả năng sẽ xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Ngoài ra, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng khoảng 1-2 đợt nắng nóng, nhưng có khả năng không kéo dài và không gay gắt.



