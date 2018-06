Bản tin 14H: Hoạ từ váy chống nắng, 2 người thương vong

2 người thương vong vì váy chống nắng. khoảng 13h30 ngày 18/6, tại Km 986+100 quốc lộ 1A đoạn qua thôn An Thọ, xã Tam An (huyện Phú Ninh, Quảng Nam), anh Phan Ngọc Vỹ (18 tuổi, trú xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) điều khiển xe máy định vượt xe tải chạy phía trước cùng chiều. Không may, váy chống nắng của chị Đặng Thị Thanh Ly (30 tuổi, trú xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam), ngồi phía sau, bị cuốn vào bánh sau xe máy, khiến xe mất lái, anh Vỹ và xe máy bị cuốn vào gầm xe tải. Riêng, chị Ly bị ngã văng ra xa. Sự cố bất ngờ, tài xế xe tải Nguyễn Tấn Vương (37 tuổi, trú huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) không kịp xử lý. Hậu quả, anh Vỹ tử vong trên đường đi cấp cứu, chị Ly bị đa chấn thương đang được điều trị. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Du khách Philippines bị lạc ở Sơn Trà được ngư dân giúp đỡ. Khoảng 17h ngày 19/6, khi cùng hai người bạn tổ chức trekking đường rừng ở bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), nam du khách Philippines bị lạc và mất liên lạc. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ tiến hành tìm kiếm nhưng do trời tối nên phải rút về. May mắn, nam du khách được các ngư dân đánh bắt gần bờ phát hiện tại khu vực ghềnh đá ven Bán đảo Sơn Trà. Du khách này được ngư dân đưa vào bờ an toàn bằng thuyền và nhanh chóng trở lại chỗ trọ trên đường Chương Dương cùng bạn gái. (XEM CHI TIẾT)

Nghi vấn cô gái bị đánh ghen sau khi rời Chi cục Thuế. Khoảng 7h30 sáng 19/6, sau khi đi từ Chi cục thuế thành phố Thanh Hóa ra đường Phan Chu Trinh (phường Điện Biên, TP Thanh Hóa), một cô gái bị một người phụ nữ trung niên và một số nam thanh niên đi theo chặn lại chửi bới, giằng kéo và hành hung nạn nhân. Người phụ nữ này cho biết, cô gái trẻ chưa chồng con nhưng lại có quan hệ không trong sáng với chồng mình. Tuy nhiên nạn nhân khẳng định không có chuyện quan hệ tình cảm với chồng người đánh mình. (XEM CHI TIẾT)

Rơi từ tầng 5 xuống cabin thang máy, 1 người tử vong. Khoảng 19h39 ngày 17/6, anh Nguyễn Văn Dần (SN 1988, quê xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh), công nhân lấy mẫu của Phòng Quản lý chất lượng của nhà máy Alumin Nhân Cơ (thuộc Công ty Nhôm Đắk Nông - KTV, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông), đến tầng 5 khu nung hydrat để lấy mẫu đất nung. Lấy được mẫu, anh Dần vào thang máy để đi xuống, nhưng bị hụt chân rơi xuống tầng 1, trúng trần cabin thang máy, tử vong tại chỗ. Theo xác định ban đầu, nguyên nhân tai nạn là do thang máy gặp sự cố, dù cửa thang máy vẫn mở ở tầng 5 nhưng cabin thang máy lại nằm ở tầng 1.

Dừng mua vé ở trạm BOT, xe tải bị húc bay từ phía sau. Tối 19/6, khi dừng lại mua vé ở trạm thu phí BOT cầu Hoà An (thuộc địa phận xã Hóa An, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), xe tải nhỏ BKS 61C - 101.00 bị xe tải lớn BKS 47K - 9926 chạy từ phía sau lao tới, húc mạnh vào đuôi. Cú tông mạnh khiến xe tải nhỏ lao về phía trước, cuốn bảng điện tử tự động vào gầm và quay ngang 90 độ giữa làn thu phí. Vụ tai nạn khiến 2 xe đều bị hư hỏng nặng, xe tải nhỏ bị nát hết phần sau, may mắn không có thương vong về người.

Một thanh niên bị tàu hỏa cán tử vong. Khoảng 21h30 ngày 18/6, tàu AH1 chạy hướng Bắc – Nam, khi đi đến Km432+900 (thuộc địa bàn xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa) phát hiện một người đàn ông nằm trên đường sắt, đầu kê lên đường ray. Do bất ngờ và cự ly gần nên lái tàu đã không kịp phanh hãm khiến tàu cán qua người nạn nhân dẫn đến tử vong. Nạn nhân là nam thanh niên khoảng 24 tuổi. Theo Công an huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), qua tìm hiểu được biết thanh niên này quê ở tỉnh Hưng Yên, nghi bị trầm cảm, thần kinh.

Sét đánh đường dây 22 kV, cả huyện đảo Cô Tô mất điện. Khoảng 13h ngày 18/6, mưa giông và sét đánh xảy ra ở khu vực đảo Ba Mùn, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh, gây sự cố đường dây truyền tải điện 22 kV cấp điện cho huyện Cô Tô và 5 xã đảo của huyện Vân Đồn. Tại huyện Cô Tô, đến ngày 20/6, điện lưới vẫn chưa được khôi phục, ngành điện vẫn đang dò tìm điểm xảy ra sự cố để xử lý.



Tú Oanh