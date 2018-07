Bản tin 14H: ‘Hot girl’ Bella tuyệt thực, đòi ôm con rời TTBTXH

“Hot girl” Bella tuyệt thực, đòi ôm con rời khỏi Trung tâm bảo trợ xã hội. Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội 1 (Đông Anh, Hà Nội), ông Nguyễn Văn Lưu, cho biết, Đoàn Thúy Hà, thường được gọi là “hot girl” Bella (32 tuổi, thường trú tại xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, Hải Dương), khi mới vào trung tâm tỏ ra khá hợp tác. Thế nhưng, sau gần một ngày, người phụ nữ này bắt đầu có biểu hiện bất bình thường, không cho nhân viên chăm sóc, thăm khám cho con mình. Bella còn tuyệt thực, lớn tiếng với cán bộ và liên tục đòi đưa con rời đi mặc cho các nhân viên trung tâm ra sức động viên. Trước đó, đêm 29/6, công an phường Hàng Trống (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã bàn giao hai mẹ con Bella cho Trung tâm Bảo trợ xã hội 1 sau khi Bella đến cầu cứu nhà chức trách vì bị dân chỉ trích, đuổi đánh.

Bắt cả trẻ đang bú đóng tiền xây dựng nông thôn mới. Theo phản ánh của người dân, năm 2017, 2018, bình quân mỗi hộ phải đóng từ 4-5 triệu đồng với hơn chục khoản. Đối tượng nộp gồm cả trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên, người già dưới 80 tuổi, hộ nghèo. Nhiều gia đình phải đi vay mượn để nộp. (XEM CHI TIẾT)

Tai nạn thương tâm, vợ chồng chết thảm lúc 3 giờ sáng. Khoảng 3h sáng ngày 1/7, trên đường đến vườn cao su để nạo mủ thuê, xe máy do ông Nguyễn Thành Sơn điều khiển, chở theo vợ là Cao Thị Mến (cùng trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, Kon Tum), đâm vào xe ô tô tải BKS 82K- 4558, do tài xế tên Hân đậu bên đường trước đó, đoạn qua thôn 2, xã Đắk Mar (Đắk Hà). Cú va chạm mạnh làm hai vợ chồng ông Sơn và bà Mến chết tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội vượt ngưỡng 40°C khiến không khí như bị bốc hơi, nhiều nơi đường phố vắng bóng người.

Xe tải lao xuống hố sâu, hai cha con tử vong tại chỗ. Khoảng 4h30 ngày 1/7, trong lúc tranh xe ba gác BKS 93F2-8378 nổ lốp, chạy loạng choạng tại đoạn đường thuộc xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú (Bình Phước), xe tải BKS 93C- 050.98, do tài xế Nguyễn Ngọc Lưu (54 tuổi, ngụ xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, Bình Phước) điều khiển, đánh lái sang bên phải, đâm vào đuôi xe ba gác, rồi lao thẳng xuống hố sâu bên đường. Cú lao khá mạnh, cộng với vực sâu khiến chiếc xe tải bị đâm thẳng đầu xe xuống vực, bẹp dúm phần đầu. Ông Lưu và con trai Nguyễn Ngọc Hoàng Nam (21 tuổi) bị kẹt trong cabin bẹp dúm, tử vong tại chỗ. Lái xe ba gác bị thương nặng phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Người dân TP.Vinh, tỉnh Nghệ An vừa phát hiện một thi thể người đàn ông dưới sông Cửa Tiền. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 1/7, người dân đi qua sông Cửa Tiền (TP.Vinh) phát hiện thi thể một người đàn ông ở dưới nước. Ông Trần Văn Trí, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam, TP. Vinh cho biết, cơ quan chức năng hiện đang khám nghiệm tử thi, bước đầu chưa thấy có dấu hiệu gì bất thường trên cơ thể của nạn nhân. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tìm hiểu danh tính nạn nhân để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Thua độ World Cup, thanh niên nhảy cầu Mỹ Thuận tự tử. Sáng 1/7, người dân ở khu vực ấp Hòa Quí, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, Vĩnh Long phát hiện một thi thể nổi trên sông Cổ Chiên nên đã đến trình báo công an. Nạn nhân được người nhà xác định là anh LMT (29 tuổi, ngụ xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, Vĩnh Long). Theo thông tin công an thu thập từ gia đình nạn nhân, hai ngày trước anh T. đã nhảy cầu Mỹ Thuận tự tử. Người nhà nói thêm, trước khi nhảy cầu, nạn nhân có điện thoại về thông báo là sẽ nhảy cầu do thua độ World Cup.

Tú Oanh