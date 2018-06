Bản tin 14H: Hotgirl Bella cầu cứu công an vì bị bao vây, chỉ trích

Mẹ con "hotgirl quỵt tiền" Bella cầu cứu công an. Lãnh đạo Công an phường Hàng Trống (Hoàn Kiếm, Hà Nội) xác nhận với báo chí, “hotgirl Bella” (tên thật là Đoàn Thúy Hà) đã mang theo con vào trực ban Công an quận Hoàn Kiếm trình báo, đề nghị giúp đỡ. Theo đó, "hot girl" Bella cho rằng bị một số người dân vây quanh ở khu vực phố đi bộ Hồ Gươm. Người dân đã bày tỏ thái độ không đồng tình với cô này, do có hành vi ngược đãi con như đang lan truyền trên mạng xã hội. Trước đó, cộng đồng mạng vô cùng bức xúc trước những hành động hành hạ, ngược đãi cháu bé như: Hút thuốc lá rồi phả khói vào mặt cháu; để nhiều đồ đạc đè lên người cháu; đặt cháu nằm tại những nơi nguy hiểm (như lòng đường, vị trí che khuất tầm nhìn phía trước đầu xe tải); có những lời nói đe dọa, xúc phạm, lăng mạ cháu…

Giải cứu cá heo bị thương nặng trôi dạt vào biển Đà Nẵng. Chiều tối 29/6, con cá heo dài hơn 1m, nặng khoảng 20kg, trôi dạt vào bờ biển Mỹ Khê, Đà Nẵng, được một nhóm du khách phát hiện trong tình trạng bị thương nặng ở phần đuôi. Nhóm du khách cùng người dân đã đưa cá vào bờ, cho nằm dưỡng sức trong bể phao. Trưa 30/6, ông Nguyễn Đức Vũ, Phó trưởng BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho hay đã liên hệ được với cơ quan chức năng và các chuyên gia để đưa chú cá heo bị thương vào Viện hải dương học Nha Trang. (XEM CHI TIẾT)

Xe khách tông vào xe tải, hàng chục người bị mắc kẹt. Khoảng 4h sáng ngày 30/6, xe khách BKS 60B - 045.50, chở hơn 20 khách, va chạm với xe tải chở củi chạy ngược chiều ở đoạn ngã 3 Kỉnh Nhượng trên đường ĐT741, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Sau cú va chạm mạnh khiến xe khách lao lên vỉa hè. Lúc bấy giờ, hàng chục hành khách trên xe bị mắc kẹt hô hoán, kêu cứu người dân. Vụ tai nạn khiến tài xế lái xe khách và một người khác bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Nhân chứng cho biết, xe tải chở củi đã rời khỏi hiện trường ngay sau khi xảy ra tai nạn. (XEM CHI TIẾT)

Dân Thanh Hoá lao đao khi tôm sú đến kỳ thu hoạch chết hàng loạt. Hàng tấn tôm trong các ao nuôi của người dân xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đang đến kỳ thu hoạch bỗng chết hàng loạt, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho các chủ ao nuôi. Được biết, xã Hoằng Châu có 147 hộ tham gia nghề nuôi tôm sú với tổng diện tích ao nuôi tôm là 477 hecta, trong đó toàn bộ 427 hecta nuôi tôm phía ngoài đê của người dân đã xảy ra hiện tượng tôm chết bất thường. Nhiều chủ ao nuôi tôm bỗng lâm cảnh nợ nần chồng chất khi đã đầu tư số tiền lớn để cải tạo ao nuôi, mua con giống… nhưng tôm chết hàng loạt không thể cho thu hoạch.

Vẫn còn 9 người mất tích ở Lai Châu chưa được tìm thấy. Ngày 30/6, ông Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết, mặc dù lực lượng nỗ lực tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy 9 người còn mất tích do mưa lũ, sạt lở đất xảy những ngày qua trên địa bàn tỉnh này. Trong những ngày mưa lũ, sạt lở đất vừa qua, tỉnh Lai Châu là tỉnh có thiệt hại nặng nề, tới thời điểm hiện tại có 16 người chết, 9 người mất tích và tổng thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng hơn 314 tỷ đồng.

Fan nữ mất mạng trong lúc ăn mừng chiến thắng của Brazil. The Sun đưa tin, Tamra Maiochi thiệt mạng khi cùng bạn bè xem trận đấu giữa Brazil và Seribia hôm 27/6. Lúc kết thúc trận đấu, Tamra đứng lên reo hò mừng Brazil vượt qua vòng bảng World Cup. Tuy nhiên, fan nữ bị trượt chân, ngã vào ly rượu. Ly vỡ thành nhiều mảnh và cứa vào cổ làm đứt tĩnh mạch của Maiochi. Bạn bè quấn khăn cầm máu quanh cổ cho người bị nạn nhưng khi xe cứu thương đến hiện trường, Maiochi đã thiệt mạng.



Tú Oanh