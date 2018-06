Bản tin 14H: Kho gỗ quý bốc cháy gần nửa ngày, 8 tỉ đồng ‘bốc hơi'

Nhà kho chứa 200 m3 gỗ bốc cháy gần nửa ngày. Khoảng 5h30 sáng 22/6, vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà kho chứa gỗ của một công ty đặt tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Thời điểm trên, nhân viên công ty cùng người dân địa phương phát hiện ngọn lửa bốc lên ở góc cuối nhà kho chứa gỗ. Dù lực lượng cứu hộ đã được huy động đến ngay sau đó, đến 11hh30 cùng ngày, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Đại diện công ty cho hay vụ cháy nhà kho rộng 500 m2 gây thiệt hại khoảng hơn 8 tỷ đồng. Khoảng 200 m3 gỗ lim, gỗ nhập khẩu bị thiêu rụi hoàn toàn.

Tài xế taxi đỡ đẻ cho khách trên đèo Tà Nung. Đêm 20/6, anh Nguyễn Trần Quang Dũng (trú Tổ 7, Thôn 5, xã Tà Nung, Đà Lạt) gọi xe taxi chở vợ đến bệnh viện. Do phải chuẩn bị đồ đạc nên anh và mẹ sẽ đi sau bằng xe máy. Khi taxi đang ở lưng chừng đèo Tà Nung, chị Tuyết quằn quại kêu la và nói bị vỡ ối. Thấy vậy, tài xế Võ Quốc Phi (43 tuổi, quê huyện Di Xuyên, Quảng Nam) dừng xe sát lề đường rồi đỡ đẻ. Sau đó, anh mở máy sưởi ấm để em bé không bị lạnh, rồi nhanh chóng chở mẹ con chị Tuyết đến nhà hộ sinh cấp cứu. (XEM CHI TIẾT)

Phát hiện điểm đứt cáp ngầm, 1 tuần nữa huyện đảo Cô Tô mới có điện. Theo ông Nguyễn Thanh Tĩnh, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh, cho biết, các cán bộ kỹ thuật của đơn vị đã tìm được vị trí xảy ra sự cố đứt cáp điện từ đất liền ra đảo Cô Tô. Vị trí này cách đảo Ba Mùn (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) khoảng 600 m, ở độ sâu dưới mặt nước biển khoảng gần 28 m. Ông Tĩnh cho biết, do tình hình biển động, cộng với việc phải huy động thiết bị, phương tiện chuyên dùng và chuyên gia nước ngoài nên ít nhất phải 1 tuần sau, đảo Cô Tô mới có điện trở lại.

Lật xe tải ở Lào, 7 lao động Nghệ An thương vong. Tối 21/6, khoảng 20 lao động đang ở trên xe ô tô tải di chuyển từ công trình này đến công trình khác ở Lào, không may chiếc xe bị lật. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 5 người khác bị thương nặng, tất cả đều quê ở xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Hiện, 2 nạn nhân tử vong đang được gia đình đưa về quê mai táng, 5 người khác bị thương nặng đã được chuyển về Bệnh viện Trung ương Huế để chữa trị.

Tàu câu mực cùng 44 ngư dân gặp nạn ở vùng biển Trường Sa. Ngày 21/6, tàu câu mực QNa 91379 chở 44 ngư dân, do ông Trần Văn Viên (ở thôn Đông An, xã Tam Giang, H.Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng, bị gãy chân vịt, thả trôi tự do ở vị trí cách đảo Trường Sa Đông 50 hải lý về phía bắc. Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, đến 6h ngày 22/6, tàu cá QNa 90927 TS, do ông Trần Tấn Sinh (ở xã Tam Giang) làm thuyền trưởng, đã tiếp cận được với tàu câu mực. Tuy nhiên, do thời tiết trên biển ở khu vực đang có sóng lớn cấp 4 nên tàu QNa 90927 TS chưa thể tiến hành lai dắt tàu câu mực vào bờ. Hiện sức khỏe của các ngư dân trên tàu QNa 91379 vẫn bình thường.

Người đàn ông tử vong khi tắm sông. Hơn 6h sáng 22/6 tại sông Nông Giang đoạn chạy qua địa phận phường An Hoạch, Tp.Thanh Hóa (Thanh Hóa), anh Hà Xuân Tr. (SN 1981, tại xã Minh Châu, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) đi tắm, nhưng mãi không thấy nổi lên mặt nước. Hai người đi cùng nhảy xuống sông tìm kiếm cũng không thấy anh Tr. Đến gần 10h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được nạn nhân cách vị trí bị nạn khoảng 5m, ở độ sâu 3m. Thi thể nạn nhân sau đó bàn giao cho gia đình để làm lễ mai táng.

Sự cố cáp treo khiến 400 du khách bị mắc kẹt ở độ cao 3.000m. Hôm qua (21/6), khoảng 400 khách du lịch đã được các trực thăng giải cứu sau sự cố kỹ thuật xảy ra với hệ thống cáp treo ở Piz Gloria nằm trên đỉnh núi Schilthorn có độ cao 2.970m ở Thụy Sĩ, nơi từng xuất hiện trong phần phim bom tấn James Bond “Điệp vụ nữ hoàng”. Sự cố hy hữu này đã khiến các du khách bị một phen thót tim khi bị mắc kẹt lại ở độ cao trên 3.048m so với mực nước biển.



Tú Oanh