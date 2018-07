Bản tin 14H: Lãnh 8 năm tù vì làm video ‘kể xấu’ Ai Cập

Thanh niên “ngáo đá” đu dây điện như người nhện. Sáng 9/7, nhiều người dân sống trong con hẻm nhỏ trên đường số 20, khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM phát hiện nam thanh niên khoảng 25 tuổi leo lên trụ điện nghi “ngáo đá”. Người này liên tục la hét khiến người dân hốt hoảng gọi điện báo cơ quan chức năng. Sau một hồi khuyên giải, cơ quan chức năng đã tiến hành bắc thang cho người này leo xuống. (XEM CHI TIẾT)

Xe tải đâm sập nhà dân, 1 người bị thương. Khoảng 9h10 sáng nay (9/7), khi ông Lưu Văn Sáy (SN 1964) đang ở trong nhà ven đường liên xã (thuộc thôn Bản Quần, xã Quang Trung, huyện Bình Gia, Lạng Sơn), bất ngờ một ô tô tải chở vật liệu xây dựng mang BKS12C-06897 lao thằng vào, đâm sập ngôi nhà cấp bốn. Ông Sáy bị thương ở hai tay vì chống đỡ những tấm mái lợp đổ vào đầu. Con trai của ông (SN 1978) may mắn thoát được ra ngoài. (XEM CHI TIẾT)

Hai xe tải tông nhau lật nhào, tài xế thoát chết kỳ diệu. Khoảng 8h sáng nay, tại ngã tư Thượng Ngọc giao nhau giữa đường liên xã và quốc lộ 1A tránh TP.Hà Tĩnh, thuộc địa phận xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), xe tải BKS 38C-091.50, do tài xế Hoàng Bá Tuệ (trú thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) điều khiển, va chạm với xe tải BKS 38C-058.22, do tài xế Phạm Thế Cường (trú thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) điều khiển. Do lực đâm quá mạnh, xe tải 38C-058.22 bị tông lật ngửa xuống ruộng bên đường; xe tải 38C-091.50 chở đất cũng bị lật nghiêng giữa đường, cả xe đất đổ tràn ra mặt đường. May mắn, 2 tài xế đều chỉ bị xây xát nhẹ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Dỡ nhà sập tường đè chết 2 người, 1 người nguy kịch. Sáng nay, ông Vương Đình B., Nguyễn Văn Đ. sang nhà hàng xóm là ông Nguyễn Văn Độ phụ giúp dỡ nhà để xây nhà mới ở xóm 1, xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An. Trong quá trình trèo lên cao để làm việc, bức tường nhà bất ngờ bị sập xuống, khiến ông B. và ông Đ. tử vong tại chỗ. Một người khác bị thương nặng phải đi cấp cứu.

Tai nạn tàu hỏa tại Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 80 người thương vong. Hãng tin AFP dẫn thông báo từ Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra hôm 8/7 đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 73 người bị thương. Theo đó, đoàn tàu chở theo 362 hành khách đang trên đường từ khu vực Edirne, ở biên giới giữa Hy Lạp và Bulgary, tới thành phố Istanbul thì gặp sự cố. Năm toa tàu bỗng dưng trật bánh khỏi đường ray ở khu vực Tekirdag. Được biết trực thăng, 100 xe cứu thương đã được huy động tới hiện trường để hỗ trợ giải cứu nạn nhân.

Du khách bị phạt 8 năm tù vì đăng Facebook phàn nàn về Ai Cập. Reuters đưa tin, nữ du khách Lebanon Mona el-Mazboh đã bị Tòa án Cairo (Ai Cập) kết án 8 năm tù giam về tội cố ý lan truyền thông tin sai sự thật có thể gây tổn hại tới xã hội, công kích tôn giáo và hành xử khiếm nhã nơi công cộng. Trước đó, Mazboh bị bắt tại sân bay Cairo vào cuối tháng 5, khi cô chuẩn bị rời Ai Cập sau kỳ nghỉ dài. Nguyên nhân do Mazboh đăng đoạn video dài 10 phút trên Facebook, phản ánh tình trạng tấn công tình dục và những vấn đề khác trong xã hội Ai Cập. Với lý do thân chủ bị mất khả năng kiềm chế tức giận, cũng như mắc chứng trầm cảm, luật sự thay mặt Mona el-Mazboh kháng án. Dự kiến, phiên toà tiếp theo sẽ được tổ chức vào 29/7 tới.



