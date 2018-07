Bản tin 14H: Lộ nhóm người sửa điểm thi ở Sơn La

Ông Nguyễn Xuân Hồng- Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết: Lúc 7h30 phút sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé Vi Thị Huyền Trân (5 tuổi) là nạn nhân trong trận lũ ống kinh hoàng xảy ra vào đêm 19/7 vừa qua tại bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh. Thi thể cháu Huyền Trân được lực lượng chức năng tìm thấy tại khu vực cầu làng En, xã Trí Nang (cách địa điểm xảy ra trận lũ khoảng 3km). Sau khi tìm thấy thi thể cháu Huyền Trân, lực lượng chức năng đã bàn giao về cho gia đình để lo thủ tục an táng theo phòng tục địa phương. Lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm thi thể mẹ của cháu Huyền Trân là chị Hà Thị Biển.Phát hiện chị T đi làm về một mình tại cánh đồng vắng người, đối tượng áp sát dùng dao khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm rồi cướp tài sản tẩu thoát. Hiện Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiến hành điều tra, truy xét đối tượng hiếp dâm phụ nữ rồi cướp tài sản xảy ra ở nơi vắng vẻ trên địa bàn.(Hôm nay (23/7), Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký Quyết định số 1261 tạm đình chỉ công tác Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đối với ông Trương Minh Tuấn. Quyết định số 1261 ghi rõ: Tạm đình chỉ công tác Bộ trưởng Bộ TTTT đối với ông Trương Minh Tuấn, do có vi phạm khuyết điểm và Bộ Chính trị đã có thi hành kỷ luật về Đảng tại Quyết định số 806 ngày 16/7/2018. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, ông Trương Minh Tuấn và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.(