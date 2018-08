Bản tin 14H: Lốp xe tải lăn trúng nôi, bé 7 tháng tử vong

Tai nạn liên hoàn, hai thanh niên tử vong. Khoảng 22h15 ngày 8/8, tại Km 124+800, quốc lộ 26 (đoạn qua thị trấn Phước An, Krông Pắk, Đắk Lắk), xe máy 47M1, do Y Do Ben Niê (30 tuổi) chở theo Y Phước Yun (20 tuổi, cùng ngụ Buôn Jung, xã Ea Yông) điều khiển, tông vào xe tải do tài xế Phù Văn Cương (50 tuổi, quê Khánh Hòa) và xe máy, do anh Trương Công Quang (18 tuổi, ngụ xã Ea Yông) điều khiển, đi chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến anh Y Do và Quang tử vong tại chỗ; Y Phước bị thương nặng. Tại hiện trường, 3 phương tiện bị hư hỏng, riêng hai xe máy bị bể nát nhiều bộ phận.

Nước thải đen ngòm lại tuôn ra biển Đà Nẵng lúc trời đang mưa. Cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 8/8 đến sáng nay (9/8) đã làm hàng ngàn m3 nước thải, rác thải chưa qua xử lý, đen ngòm và bốc mùi hôi thối chảy tràn ra các bãi biển thuộc địa bàn hai quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn. Sáng nay, ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải TP Đà Nẵng, cho biết đơn vị đang tiếp tục yêu cầu các công nhân vệ sinh môi trường đến xử lý sự cố tránh gây ô nhiễm kéo dài.

Truy tìm nam thanh niên đi xe máy tông gãy cổ chân nữ công nhân quét rác. Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h45 rạng sáng 9/8, chị Nguyễn Thị Trung (41 tuổi), công nhân môi trường, đang ngồi chờ xe cẩu trên đường Trần Khát Chân, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội, thì bị nam thanh niên đi xe máy BKS 29D2-109xx đâm thẳng vào người. Vụ tai nạn khiến chị Trung gãy cổ chân phải. Nam thanh niên trên bỏ xe máy tại hiện trường rồi bỏ trốn. Hiện, công an quận đang truy tìm đối tượng gây tai nạn.

Người đàn ông mất tích bí ẩn sau cuộc nhậu. Ngày 9/8, ông Vương Văn Tần (SN 1956, ngụ ấp 6, xã Thới Bình, H.Thới Bình, Cà Mau) trình báo, con trai ông là Vương Anh Pha (SN 1982) đã mất tích bí ẩn sau cuộc nhậu cùng bạn bè. Thông tin ban đầu, vào khoảng 19h ngày 8/8, Pha đi nhậu cùng nhóm bạn tại một quán nhậu ở thị trấn Thới Bình (H.Thới Bình). Nhưng một tiếng sau đó, gia đình nhận được thông báo Pha mất tích. Theo ông Tần, Pha không có dấu hiệu bất thường trước khi mất tích, cũng như không có mâu thuẫn với ai.

Sáng 9/8, tàu cá 90220 TS đã đưa 4 ngư dân xã Bình Chánh, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) bị chìm tàu ở Hoàng Sa vào bờ an toàn. Trước đó (ngày 7/8), khi nghe tin xuất hiện vùng áp thấp, thuyền trưởng Lê Hồng Sơn (quê ở xã Bình Chánh) điều khiển tàu cá QNg 90686 TS đi lánh nạn. Tuy nhiên, do sóng lớn, tàu cá bị phá nước, chìm dần. May mắn, cả 4 ngư dân trên tàu đều được cứu thoát.

Trưa 9/8, một vụ động đất mạnh 6,2 độ Richter đã làm rung chuyển đảo du lịch Lombok ở tỉnh Tây Nusa Tenggara của Indonesia. Theo Cơ quan khí tượng và địa vật lý Indonesia, cơn địa chấn đã khiến nhiều tòa nhà trên đảo đổ sập. Chưa có thông báo về số người thương vong trong vụ động đất mới này. Cơ quan chức năng không đưa ra cảnh báo sóng thần.

Bị lốp xe tải khổng lồ văng trúng, bé 7 tháng tuổi chết thảm trong xe nôi. Lốp xe tải khổng lồ văng trúng người phụ nữ đi bộ đang đẩy xe nôi trên phố khiến cô ngã sõng soài, bé 7 tháng tuổi trong xe nôi thiệt mạng thương tâm. Vụ tai nạn xảy ra ngày 3/8 tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

