Bản tin 14H: Màn vượt ngục ‘như đùa’ của hai tù nhân khi đi đổ rác

Xe khách giường nằm cháy ngùn ngụt trên quốc lộ. Khoảng hơn 7h ngày 28/6, trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh), chiếc xe khách giường nằm BKS 51B-088.44 chạy hướng Bắc - Nam khi đi đến đoạn đường trên bỗng ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt từ phía sau. Phát hiện sự việc, lái xe tấp xe vào lề đường, toàn bộ hành khách được thoát khỏi xe an toàn. Nhận được tin báo, Công an huyện Can Lộc có mặt phối hợp dập tắt đám cháy, phân luồng giao thông, gửi hành khách tiếp tục hành trình. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ. (XEM CHI TIẾT)

Tài xế lái xe bằng chân trên cao tốc Trung Lương đã bị cho nghỉ việc. Liên quan tới đoạn clip lái xe bằng chân trên cao tốc gây bức xúc, đại diện hãng xe Tuấn Hiệp cho biết đã "đình chỉ tại chỗ" tài xế Nguyễn Nguyễn Duy Hiếu vì hành vi trên.

Video: VTC14

Mưa lũ Tây Bắc khiến 33 người chết, mất tích, thiệt hại hơn 450 tỷ đồng. Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, tính đến 7h ngày 28/6, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất đã làm 23 người chết, 10 người mất tích và 16 người bị thương. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 458,7 tỷ đồng.

Xe tải cán vệt nhớt trên đường dẫn cao tốc, lật ngang. Khoảng 19h tối 27/6, xe tải BKS 70C-094.42 chở trái cây trên đường dẫn cao tốc TP.HCM-Trung Lương, khi đi qua địa bàn ấp 5, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành (Tiền Giang) gặp phải vũng dầu nhớt. Hậu quả, xe mất kiểm soát, lao lên lề đường, va vào một thân cây rồi lật ngang trước cổng nhà của một hộ dân. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, phương tiện bị hư hỏng.

Trắng đêm tìm kiếm nữ sinh đuối nước trên sông Chi Giang. Khoảng 16h ngày 27/6, tại sông Chi Giang đoạn chảy qua địa bàn xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), khi đi cắt cỏ về, nữ sinh Lê Thị T. (13 tuổi, hiện vừa học xong lớp 7, trú xã Thọ Ngọc) không may do bất cẩn ngã xuống sông và bị nước cuốn trôi mất tích. Sau nhiều nỗ lực, đến khoảng 22h cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Đi đổ rác, 2 tù nhân rủ nhau vượt ngục như phim. Sự việc xảy ra ngày 4/6 tại một nhà tù ở quận Houston, bang Georgia, Mỹ. 2 tù nhân vượt ngục là Shane Joe Saip (38 tuổi) và Willie Ames Driver (24 tuổi). Cảnh sát nhanh chóng tóm gọn cả 2 tên sau cuộc truy lùng kéo dài 2 ngày.

Liên tục chửi thề, người phụ nữ bị tống cổ khỏi máy bay. Vài ngày trước, Chuyến bay từ Houston đến Minneapolis của hãng hàng không Spirit Airlines (Mỹ) đã phải hạ cánh đột ngột ở Rochester, New York, do có hành khách bị bệnh tiểu đường tái phát, cần được cấp cứu và đưa đến bệnh viện để điều trị. Một lúc sau, hành khách nữ 38 tuổi, đến từ Sauk Rapids, đã rất cáu giận, la hét điên cuồng và có những lời lẽ lăng mạ người khác. Cảnh sát sau đó buộc người phụ nữ phải rời khỏi máy bay và trở về nhà. Theo tờ KAAL, nữ hành khách này là một cựu chiến binh. Đây là lần đầu đi du lịch một mình, người phụ nữ khá hoảng loạn, dẫn đến những rối loạn về tâm lý.

Tú Oanh