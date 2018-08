Bản tin 14H: Mẹ cứu con thoát khỏi đám cháy căn hộ nhờ ga trải giường

Tiền Giang đình chỉ công tác CSGT lái ô tô gây tai nạn chết người. Ngày 4/8, Đại tá Nguyễn Văn Nhỏ, trưởng Công an Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, đã ký Quyết định đình chỉ công tác đối với thượng úy Nguyễn Văn Hiếu, đội cảnh sát giao thông để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật do gây tai nạn giao thông làm chết 2 người. Trước đó, khoảng 13h ngày 22/7, xe máy chở ông Đinh Văn Quốc (55 tuổi, Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo) và anh Trần Văn Điệp (36 tuổi ở xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo) bị xe ô tô BKS 63A-083.45, do thượng úy Hiếu điều khiển, tông phải ở địa bàn phường 2, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Vụ tai nạn khiến, hai người đi xe máy tử vong.

Tông vào xe cẩu, nam thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ. Khoảng 4h sáng nay (4/8), tại Km 462+700 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, xe máy BKS 28L1-108.91 va chạm với xe cẩu tự hành BKS 28H-5141 lưu thông chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến nam thanh niên (khoảng 20 tuổi, ngụ thôn Sỏi, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy) tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy văng xa hàng chục mét và hư hỏng nặng phần đầu. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân tai nạn do người điều khiển xe máy phóng nhanh, lấn làn.

Lai Châu nỗ lực tìm kiếm 7 nạn nhân còn mất tích do mưa lũ. Con số thiệt hại do trận lũ quét, sạt lở đất tại hai xã Mù Sang và Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu tiếp tục tăng khi các lực lượng tiếp cận được vị trí các điểm sạt lở nặng. Đến 10h sáng nay, theo thống kê của 2 xã đã có 6 người chết, 7 người mất tích và 6 người bị thương. Tại đây còn xuất hiện hàng trăm điểm dân cư có nguy cơ sạt lở lớn, trong khi giao thông liên xã, từ xã tới bản bị cô lập nhiều điểm. Dù điều kiện địa hình khó khăn, lực lượng chức năng đang triển khai để tìm kiếm 7 người còn mất tích tại xã Mù Sang và Vàng Ma Chải.

Cứu 5 người trong một gia đình trong căn nhà bốc cháy. Khoảng 1h38 sáng nay, căn nhà 2 tầng tại số 43A An Dương Vương (phường An Cựu, TP Huế) bất ngờ phát hỏa. Lửa cháy từ phòng khách, lan ra cả tầng 1, khiến 5 người, gồm bà Nguyễn Thị Hường (chủ nhà) cùng 3 người con và 1 người cháu đang bị mắc kẹt trên tầng 2. Trước tình hình này, lực lượng Cảnh sát PCCC triển khai 2 đội hình, 1 đội hình phá cửa chính căn nhà để cứu hỏa và đội hình còn lại sử dụng xe thang cứu nạn nhân mắc kẹt ở trên cao. Các nạn nhân sau đó được đưa ra ngoài an toàn, đồng thời lực lượng chữa cháy khống chế hoàn toàn ngọn lửa. Tại hiện trường, nhiều vật dụng và tài sản bị thiêu rụi.

Trực thăng rơi ở Nga, 18 người thiệt mạng. Khoảng 10h20 sáng 4/8 (giờ địa phương), trực thăng Mi-8 của hãng hàng không Utair đã gặp nạn và rơi ở vùng Krasnoyarsk (Siberia, Nga). Toàn bộ 15 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra không lâu sau khi chiếc trực thăng cất cánh với bình nhiên liệu đầy. Sau cú rơi, trực thăng bốc cháy dữ dội. RIA Novosti trích dẫn nguồn tin từ dịch vụ khẩn cấp của khu vực cho biết, khi cất cánh, trực thăng bị nạn đã va chạm với một khối hàng hóa cố định trên giá treo bên ngoài của một chiếc trực thăng Mi-8 khác. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ. (XEM CHI TIẾT)

Mỹ tố Nga vi phạm lệnh cấm vận, cho công nhân Triều Tiên nhập cảnh. Reuters dẫn lời Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley khẳng định, nhiều báo cáo đáng tin cậy cho thấy Nga đang tạo cơ hội việc làm người lao động Triều Tiên, vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Trước đó, Wall Street Journal đưa tin, Moscow đã cho phép 10.000 công nhân Triều Tiên nhập cảnh từ tháng 9/2017 và cấp phép lao động cho họ. Tờ báo dẫn lời một số quan chức Mỹ cho biết động thái trên nhiều khả năng vi phạm cấm vận của cộng đồng quốc tế đặt ra với Triều Tiên nhằm buộc nước này từ bỏ chương trình hạt nhân, tên lửa. (XEM CHI TIẾT)

Cháy chung cư, mẹ tuyệt vọng ném con ra ngoài từ tầng 4. Vào sáng 3/8 (giờ địa phương), một vụ cháy xảy ra tại căn hộ trên tầng 4 thuộc khu chung cư ở thị trấn Hứa Xương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Thời điểm đó, một bà mẹ và 2 con, bé trai 9 tuổi và bé gái 3 tuổi, bị mắc kẹt trong đám cháy. Trong lúc tuyệt vọng, người mẹ nhanh trí ném ga trải giường xuống đất, rồi lần lượt ném con ra ngoài cửa sổ. Hai đứa bé được những người bên dưới đỡ lấy và không nguy hiểm đến tính mạng, bé gái bị thương nặng ở chân, phải phẫu thuật. Tuy nhiên, người mẹ đã không qua khỏi.

Nhờ sự nhanh trí của người mẹ, hai đứa trẻ đã sống sót.

Tú Oanh