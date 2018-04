Bản tin 14H: Mỹ đã chọn 8 mục tiêu tấn công khả thi ở Syria?

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hiện nay (13/4) ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo từ đêm 14/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ chiều tối 14/4 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, từ đêm 14/4 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Từ chiều 15/4 ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 15/4, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ, vùng núi 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Đến khúc cua tại dốc Lâm Trường (Tổ 9, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm), xe đầu kéo bị mất lái lao qua bên trái đường tông gãy 1 trụ điện rồi lật nghiêng phía trước dãy nhà ven đường. Vụ việc khiến tài xế mắc kẹt và tử vong trong cabin xe biến dạng.Trước đó, khoảng 17h30 ngày 8/4, sau khi tan học, em Lê Thị H.A. (học sinh lớp 12A2) đang đi trên đoạn đường 334 thuộc xã Hạ Long, huyện Vân Đồn bất ngờ bị 3 nữ sinh cùng lớp là Phạm Thị L., Nguyễn Thu H. và Hoàng Tố U. chặn đánh gãy xương bàn tay trái và chấn thương ở mũi. Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên được cho rằng, ngày 7/4, khi trong giờ học nấu ăn tại lớp, H.A. với 3 nữ sinh trên có sự xích mích và đã xảy ra xô xát.Trước đó, chiều 8/4, Khải đến đám cưới một người bạn ở gần nhà. Trong lúc ăn uống, Khải mời rượu nam thanh niên cùng xã nhưng anh này từ chối dẫn đến xô xát. Trưa hôm sau, Khải đến đám cưới dự lễ đón dâu và gặp lại thanh niên đã xích mích trước đó. Bực tức, Khải cầm dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ và thiệt mạng trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Khải đến cơ quan công an đầu thú.và gây nhiều hệ lụy về an ninh, hỗn loạn và đói nghèo.Đáng chú ý, không phận xuất hiện các máy bay do thám Mỹ gần căn cứ không quân Hmeimim và căn cứ hải quân tại cảng Tartus, nơi quân đội Nga bố trí một lượng lớn binh lực và khí tài.