Bản tin 14H: Nắng nóng kỷ lục, xe tải mắc kẹt do nhựa đường tan chảy

Nắng nóng kỷ lục khiến xe tải mắc kẹt trong nhựa đường tan chảy. Người dân ở Newbury, Berks, Anh đã vô cùng choáng váng khi thấy một chở rác bị mắc kẹt trên đường do nhựa đường tan chảy vào ngày 5/7. Hai bánh sau bị mắc kẹt trong nhựa đường khiến chiếc xe không thể di chuyển và cần tới sự giúp đỡ của đội cứu hộ. May mắn, không có ai bị thương trong vụ việc này. Hiện tại, đoạn đường xảy ra sụt lún do nhựa đường tan chảy vì nắng nóng đang tạm dừng hoạt động. Được biết, nhiệt độ vào ngày xảy ra vụ việc là 30 độ C. Tuy nhiên, trong những ngày tới, nhiệt độ tại Anh dự kiến là 33 độ C, phá kỷ lục ngày nóng nhất trong năm tại Anh.

Đến sáng 7/7, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã dập tắt được vụ cháy rừng thông ở xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa. Ước tính số rừng bị cháy khoảng hơn 7 héc ta. Trước đó, chiều 6/7, xuất hiện đám cháy lớn tại khu rừng sản xuất của người dân ở xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc. Lúc xảy ra vụ cháy, do thời tiết nắng nóng, gió phơn tây nam thổi mạnh nên đám cháy rừng nhanh chóng lan ra diện rộng. Hiện cơ quan chức năng đang xác định nguyên nhân cũng như tính toán thiệt hại do vụ cháy gây ra. (XEM CHI TIẾT)

Người đàn ông 61 tuổi tử vong tại nhà riêng. Khoảng 18h ngày 6/7, ông Phùng K. (SN 1957), trú tại xóm Thanh Tân, xã Phú Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả ông Phạm N. (SN 1957) tại nhà riêng. Ông N. bị thương được người dân đưa đến bệnh viện. Sáng 7/7, không thấy ông K. thức dậy nên gia đình vào gọi thì phát hiện nạn nhân đã tử vong. (XEM CHI TIẾT)

Uống rượu trưa ngày làm việc, 2 quan xã lao vào “choảng nhau”. Ngày 6/7, Thành ủy Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Huy Cương, Phó bí thư thường trực xã Quảng Minh, và ông Hoàng Xuân Hải, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Quảng Minh, vì uống rượu trong buổi trưa ngày làm việc, có lời lẽ thiếu văn hóa, xô xát với nhau. Cụ thể, ông Cương bị khiển trách, còn ông Hải bị cách chức đảng ủy viên. (XEM CHI TIẾT)

Va chạm xe bồn, người đàn ông thiệt mạng. Khoảng 10h45 ngày 7/7, khi tránh một xe máy đi từ trong hẻm Đông Hưng Thuận 18, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM, xe máy BKS 50N1-216.93, do người đàn ông khoảng 50 tuổi điều khiển, va chạm với xe bồn chở nhiên liệu BKS 51C-636.02, do tài xế khoảng 40 tuổi điều khiển, chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến người đàn ông và xe máy ngã xuống được, nạn nhân bị xe bồn cán tử vong. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực Quốc lộ 1 ùn ứ kéo dài nhiều km.

Thông tin từ xổ số Vietlott cho biết, giải thưởng Jackpot trị giá hơn 19 tỷ đồng của Vietlott trong kì quay thưởng ngày hôm qua (6/7) đã tìm được chủ nhân. kết quả Vietlott ngày 6/7, kỳ quay thứ 306 loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45 đã tìm thấy chủ nhân giải Jackpot trị giá 19.552.700.000 đồng. Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng lần thứ 306 loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45 ngày hôm qua là: 22 – 26 – 33 – 34 – 38 - 42. Trong kỳ quay thưởng lần này, Vietlott cũng ghi nhận có 22 khách hàng trúng giải nhất với trị giá giải thưởng 10 triệu đồng mỗi giải; 1.003 khách hàng trúng giải nhì với trị giá 300 nghìn đồng mỗi giải và 16.420 khách hàng trúng giải 3 với trị giá 30 nghìn đồng mỗi giải.

Nắng nóng bất thường ở Canada khiến 54 người chết. Ngày 6/7, giới chức Canada cho biết, đã có 54 người thiệt mạng trong đợt nắng nóng kéo dài hơn 1 tuần qua. Hầu hết các nạn nhân thiệt mạng vì nắng nóng ở khu vực Montreal, tỉnh Quebec (28 người). Đa số các nạn nhân là nam giới, ngoài 50 tuổi, sống trong các điều kiện dễ bị tổn thương khi không có máy điều hòa nhiệt độ. Theo Cơ quan Môi trường Canada, dù mức nhiệt dự báo được đưa ra là 35 độ C, song nhiệt độ thực tế cảm nhận được lên tới 45 độ C.



Tú Oanh