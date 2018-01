Bản tin 14H: Nghi can xông vào nhà trọ bắn chết người là CSGT

Bộ Giao thông đã đề xuất nhiều giải pháp cho nhưng chưa khả thi. Bộ đang nghiên cứu hai phương án, trong đó có việc xây thêm trạm thu phí trên tuyến tránh và xây trạm thu phí trên quốc lộ 1 để tách dời hai dự án. "Phương án nào cũng có ưu nhược điểm nên Bộ Giao thông cần có thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng", đại diện Bộ khẳng định.Nghi can Ph. hiện công tác tại Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67) Công an tỉnh Đồng Nai. Theo đó, tối 6/1, anh Bùi Viết Hải (30 tuổi, quê Hải Phòng) đang ở phòng trọ cùng một người bạn, thì nghi can bước vào và hỏi "Mày có phải là Hải không? Con Nh. đâu?" Liền sau đó, người này rút súng ngắn bắn vào đầu anh Hải rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.Tin từ Phòng khám đa khoa Tràng An chiều cùng ngày cho biết, sau khi tiếp nhận, cấp cứu và điều trị, hiện đã có 15 học sinh và 2 cô giáo đã hồi phục. 6 học sinh còn lại do bị ngộ độc nặng hơn nên vẫn đang được các bác sĩ tại đây tiếp tục điều trị.Cú tông khiến cô giáo ngã xuống đường và bị bánh sau xe khách cán tử vong tại chỗ."Nạn nhân với vết đạn xuyên thủng từ thái dương trái, trổ ra vùng trán được phẫu thuật khẩn cấp, đến sáng nay đã qua cơn nguy kịch", bác sĩ Phạm Thị Nguyệt - Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Kon Tum cho biết. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.“Những nỗ lực để cải thiện quan hệ Triều Tiên – Hàn Quốc chỉ có thể được thực hiện khi hai bên cùng cố gắng dựa trên sự hợp tác của người dân hai miền”, KCNA nhận định. “Ý muốn thắt chặt mối quan hệ liên Triều cần được hậu thuẫn không chỉ bằng lời nói, mà phải bằng cả những hành động thiết thực để thúc đẩy sự hòa hợp, đoàn kết và thống nhất.”Sau va chạm, tàu Sanchi bốc cháy, nghiêng về bên phải, 32 thủy thủ, gồm 30 người Iran, hai người Bangladesh, trên tàu đang mất tích. 21 thủy thủ trên tàu hàng Hong Kong đều an toàn và được giải cứu. Hiện Trung Quốc đang mở chiến dịch tìm kiếm cứu hộ những người mất tích.Các công việc liên quan tới dự án “Tirada-2C” đã được bắt đầu từ năm 2001.

Phan Thiên