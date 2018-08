Bản tin 14H: Nghi vợ ngoại tình, chồng đâm người, quậy bệnh viện

Nghi vợ ngoại tình với tài xế, chồng rút dao đâm người trọng thương rồi bỏ trốn. Theo thông tin ban đầu, sáng 2/8, ông N.Đ.H. và vợ là T.T.H. (47 tuổi, trưởng phòng tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng (YHCT) Bình Thuận) đi ăn sáng trên đường Võ Văn Kiệt (TP.Phan Thiết) thì gặp ông L.N.Đ. (lái xe của bệnh viện) bước vào quán ăn. Lập tức, ông H. rút dao mang sẵn trong người lao vào đâm ông Đ. nhiều nhát rồi bỏ trốn. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu. Được biết, do nghi ngờ vợ có tình ý với ông Đ., ông H. đã nhiều lần chửi rủa vợ, thậm chí vào cả Bệnh viện YHCT quấy phá. Theo Bệnh viện YHCT, khoảng hai tháng trước, ông H. vào phòng hành chính, xô đổ máy vi tính trên bàn làm việc của vợ rồi rượt đuổi nhân viên, y bác sĩ ở bệnh viện. Bệnh viện YHCT đã phải gọi cho lực lượng Cảnh sát 113 khống chế ông H. Vụ việc được được công an tỉnh xử lý.

Sập giàn giáo thi công nhà nuôi yến, một thợ xây thiệt mạng. Chiều 1/8, ba thợ xây đang đứng trên giàn giáo thi công nhà nuôi yến trên đường Lương Văn Nam, khu phố Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm, (Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận), bất ngờ giàn giáo đổ sập. Vụ tai nạn khiến thợ xây Võ Văn Thạnh (55 tuổi, ngụ tại xã Hồng Sơn) ngã, va đầu vào gạch tử vong tại chỗ, 2 đồng nghiệp bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Đi ngược chiều trên cầu Việt Trì, ô tô con bị xe tải ép lùi. Theo một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, khi di chuyển trên cầu, ô tô con đi vào phần đường ngược chiều, ngay sau đó bị xe tải BKS 19C-104.38 ép lùi ngược về. Vụ việc được cho là xảy ra vào ngày 2/8 trên cầu Việt Trì, phường Bạch Hạc, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

“Hố tử thần” sâu hun hút giữa nhà dân ở Hà Nội. Một hố sụt lún với chiều rộng miệng khoảng 3m xuất hiện trước nhà ông Nguyễn Văn Viễn tại thôn Xuân Trung (xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) khiến ít nhất 4 hộ dân xung quanh bị ảnh hưởng.

2 xe máy tông vào xe tải, 3 người thương vong. Khoảng 18h30 ngày 31/7, xe tải BKS 29C - 628.31, do anh Phan Trọng H. (SN 1981, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), trong lúc đang quay đầu xe để ra Bắc ở ngã ba Lê Văn Hưu - Lê Duẩn (TP Đông Hà, Quảng Trị) bị xe máy BKS 74F4-1905, do Trần Văn L. (SN 1993, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) điều khiển, và xe máy BKS 74C1 - 135.82, do Trần Văn H. (SN 1993, TP Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển chở theo Lê Đức S. (SN 1993, huyện Triệu Phong, Quảng Trị), tông thẳng vào bên hông. Hậu quả, hai xe máy và ba người trên xe ngã xuống đường, anh H. tử vong tại chỗ, hai người còn lại bị thương.

Phát hiện thi thể cô gái trẻ trong nhà nghỉ tại khu Cầu Giấy. Chiều ngày 1/8, chủ nhà nghỉ tại số 16, ngõ 133 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, thấy có dấu hiệu bất thường khi khách không ra khỏi phòng nên quyết định mở khóa kiểm tra căn phòng, và phát hiện thi thể của một cô gái trẻ. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân 26 tuổi, tự sát trong phòng kín, đã tử vong 1-2 ngày nhưng không được phát hiện. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Hai em bé chết vì bị kẹt trong xe ô tô của chú. SCMP đưa tin, hai chị em gái ruột (3 và 5 tuổi), sống ở ngoại ô thành phố Bang Phụ, tỉnh An Huy, Đông Nam Trung Quốc, đã tử vong sau khi mắc kẹt trong ô tô giữa thời tiết nắng nóng. Theo điều tra sơ bộ, hai bé gái được ông nội chăm. Trong lúc không để ý, hai bé vào bên trong xe ô tô của chú ruột chơi nhưng không thể mở khóa để ra ngoài. Ở trong xe quá lâu, cộng với thời tiết nắng nóng gần 40 độ C, hai bé đã chết vì ngạt.

Tú Oanh