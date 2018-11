Bản tin 14H: Người đàn ông lái ô tô đi trộm hoa trong đêm gây xôn xao

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi ô tô trộm 2 chậu hoa của nhà dân bên đường. Vụ việc xảy ra vào tối 10/11 tại Sơn La. Toàn bộ quá trình vụ việc đều được camera an ninh ghi lại.

Taxi đâm hàng loạt xe máy dừng chờ đèn đỏ. Khoảng 7h40 sáng 11/11, xe taxi BKS 51F-536.03, do tài xế Phạm Hữu Lanh (SN 1970, ngụ xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho) điều khiển, va chạm với xe đạp của một phụ nữ tại ngã tư Trần Hưng Đạo và Lý Thường Kiệt (phường 6, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang). Cú va chạm khiến taxi mất lái, lao sang đường Lý Thường Kiệt rồi tông vào 5 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều phương tiện hư hỏng. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 11/11, Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, vừa gửi hồ sơ đến Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị giáng cấp đối với anh Đinh Văn Phúc (Công an viên xã Cẩm Trung) từ thiếu úy xuống thượng sĩ vì vi phạm đạo đức lối sống, quy định về điều lệnh nội vụ. Trước đó, tối 5/9, mạng xã hội Facebook lan truyền clip một cô gái mặc váy đen bị khóa một tay vào cửa sổ phòng trọ bằng còng số 8. Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng tháng 6/2018, cô gái trong video là bạn gái của Phúc. Bước đầu, Phúc thừa nhận còng tay bạn gái trong lúc hai người cãi vã. (XEM CHI TIẾT)

Liên quan đến vụ việc tài xế container đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, chỉ huy Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Phòng 8, Cục CSGT) cho biết, sáng ngày 10/11, ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã đến hiện trường lập biên bản, xử phạt 7 triệu đồng, tạm giữ phương tiện và tước giấy phép lái xe 5 tháng đối với tài xế xe container. Tài xế container cho rằng, mình là người miền Trung, khi ra tới cao tốc Hà Nội - Hải Phòng không thuộc đường nên không chú ý quan sát biển báo dẫn đến nhầm đường đi quá lối rẽ ra quốc lộ 10.

Nam thanh niên chết bên cạnh chiếc xe máy giữa bãi đất trống. Khoảng 7h30 sáng nay (11/11), người dân phát hiện một thanh niên khoảng 30 tuổi tử vong bên cạnh xe máy BKS 73E1-237.90, có dấu hiệu hư hỏng, ở khu vực bãi đất trống thuộc thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa thể xác định danh tính. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Phát hiện thi thể phụ nữ dưới mương nước. Khoảng 11h ngày 11/11, người dân khu vực Rạch Chanh, phường Thới Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ, phát hiện một người phụ nữ tử vong dưới mương nước ở vườn. Nạn nhân được xác nhận là bà C. (52 tuổi, phường Thới Long). Thông tin ban đầu cho biết, chiều 10/11, bà C. đi mò ốc, nhưng không thấy về nhà. Người thân và hàng xóm đi tìm cũng không rõ tung tích. Được biết bà C. sống một mình, hành nghề mò ốc bán kiếm tiền mưu sinh. Bà C. không biết bơi. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Chập điện máy vi tính, cửa hàng kinh doanh điện thoại bị thiêu rụi. Khoảng 1h15 ngày 11/11, một vụ cháy xảy ra tại Cửa hàng kinh doanh điện thoại Hưng Giang, số 574, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh). Người phát hiện hỏa hoạn là anh Nguyễn Văn Hưởng, nhân viên cửa hàng, khi đó đang ngủ trên tầng 2 ngôi nhà. Khoảng 15 phút sau khi cứu hỏa đến, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Đám cháy không gây tổn thất về người, nhưng khiến nhiều thiết bị, vật dụng trong cửa hàng điện thoại bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện ở máy vi tính để bàn.

Sạt lở đất tại Brazil làm 10 người thiệt mạng, 4 người đang mất tích. Nhà chức trách Brazil cho biết, một vụ sạt lở đất đã xảy ra vào rạng sáng 10/11 tại làng Buena Esperanza, khu vực Niteroi, bang Rio de Janerio. Toàn bộ 9 ngôi nhà và 1 cửa hàng pizza bị vùi lấp. Ít nhất 10 người thiệt mạng, 4 người mất tích. Lực lượng cứu hộ cũng giải cứu được 11 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu.



