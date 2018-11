Bản tin 14H: Người đàn ông tử vong nghi ôm mìn tự sát ở Đắk Lắk

Khoảng 11h trưa nay, sau tiếng nổ lớn, người dân tại khu vực ngã 3 Diệu Hoá, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, phát hiện thi thể đàn ông không nguyên vẹn trên đường. Theo thông tin ban đầu, người đàn ông tử vong là ông Thẩm Văn Đồng (trú tại xóm 1, thôn Bình Minh, thị trấn Krông Năng). Người thân cho biết, sáng cùng ngày, ông Đồng đi đóng tiền vay nợ cho người quen tại xã Phú Xuân. Đến khoảng 11h trưa, ông Đông đến quán nước ven đường ngã 3 Diệu Hoá để nghỉ, rồi bất ngờ cởi áo khoác lao ra đường và tiếng nổ phát lên. Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tàu hàng thủng đáy, 26 tấn hóa chất trào xuống sông Đồng Nai. Khoảng 4h ngày 18/11, chiếc thuyền số hiệu BTr-0266, do ông Nguyễn Văn Bé (43 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) làm thuyền trưởng đến Bến thủy nội địa Nhất Nam (phường An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) lấy hàng. Tại đây, chiếc thuyền được bơm khoảng 26 tấn hóa chất vào các thùng có dung tích từ 1.000 đến 5.000 lít.). Sau khi lấy hàng, thuyền bất ngờ bị thủng đáy, khiến nước tràn vào khoang thuyền. Đến chiều cùng ngày, khoảng 3 thùng hóa chất được hút ngược về xe bồn. Tuy nhiên, số hóa chất còn lại vẫn đang chìm dưới sông và chưa được hút. (XEM CHI TIẾT)

Tắm biển Lăng Cô, hai du khách nước ngoài tử nạn. Khoảng 11h15 trưa 18/11, một số du khách trong đoàn du lịch từ châu Âu xuống tắm biển ở thị trấn Lăng Cô, (huyện Phú Lộc, TT-Huế). Tắm một lúc, một người trong đoàn phát hiện ông D.W và ông A.C (người Hà Lan) bị đuối nước nên báo cho lễ tân khu resort để tổ chức cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên, hai nạn nhân đều tử vong. Cơ quan điều tra tỉnh TT-Huế xác định, đây là vụ đuối nước dẫn đến cái chết ngạt, không có dấu hiệu tội phạm. (XEM CHI TIẾT)

Xe máy và xe công nông va chạm, 4 người một nhà thương vong. Khoảng 16h40 ngày 18/11, xe máy do anh Hoàng Văn C. (33 tuổi, trú thôn Phò Ninh, xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển, va chạm với xe công nông chở sắn (chưa rõ danh tính tài xế) đoạn qua địa phận thôn Đông An. Cú va chạm khiến 4 người trên xe máy ngã xuống đường. Anh C. và con gái là cháu Ng. (4 tuổi) tử vong tại chỗ, còn vợ và con gái 2 tuổi bị thương nặng, được người dân đi cấp cứu sau đó. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Rủ nhau tắm sông, 3 học sinh đuối nước thương tâm. Khoảng 13h ngày 18/11, ba học sinh gồm Nguyễn Văn Giáp, Nguyễn Văn Thắng và Trần Duy Đức (SN 2004, học sinh lớp 9, trường THCS Khai Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) rủ nhau đi tắm ở trên sông Lam (đoạn qua địa bàn xã Long Sơn). Trong lúc tắm, cả 3 em không may bị đuối nước. Đến khoảng 15h cùng ngày, thi thể 2 em Giáp và Thắng đã được tìm thấy và bàn giao về cho gia đình để mai táng. Hiện, các cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích em Đức.

Hái lá cây trong vườn uống, vợ tử vong, chồng nguy kịch. Lãnh đạo UBND xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xác nhận, ông Hoàng Xuân Thinh (SN 1961, trú tại thôn Xuân Dục, xã Kỳ Tân) và vợ Phan Thị Hoa (SN 1961) do có bệnh trong người nên hái cây "hoa ngây" trong vườn nhà để nấu nước uống. Tuy nhiên, khi vừa uống xong, cả hai vợ chồng có dấu hiệu ngộ độc, được người thân đưa đi cấp cứu. Do tình trạng quá nặng, sáng ngày 18/11, bà Hoa tử vong, còn ông Thinh phải chuyển viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Phát hiện người đàn ông chết cứng dưới hầm đi bộ. Khoảng 6h sáng nay (19/11), một số người dân đi tập thể dục dưới hầm đi bộ ngã tư Giải Phóng - Xã Đàn (Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng) hốt hoảng phát hiện 1 xác chết đã cứng ngay cầu thang đi xuống hầm. Theo nhân chứng, cạnh thi thể nạn nhân có ống tiêm, nhiều khả năng nạn nhân bị nghiện, sốc thuốc mà chết. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân và xác định danh tính nạn nhân.

Truy tìm nam thanh niên giết thịt khỉ rừng dã man, rồi đăng lên Facebook khoe chiến tích. Mới đây, lãnh đạo UBND xã Song Pe (Bắc Yên, Sơn La) xác nhận, nam thanh niên giết thịt khỉ rồi đăng lên Facebook là Đinh Văn Tăm, trú tại bản Ngậm (xã Song Pe, Bắc Yên, Sơn La). Thứ Sáu vừa qua (16/11), công an huyện đã gọi người này lên làm việc, nhưng chưa rõ tình hình cụ thể. Trước đó, đoạn clip thanh niên này quay lại cảnh giết thịt khỉ rừng trên Facebook vấp phải sự chỉ trích dữ dội của dư luận, đa số ý kiến cho rằng việc giết khỉ là hành vi dã man, mất nhân tính.



Tú Oanh