Bản tin 14H: Nhà sư Đài Loan bị lộ clip sex tập thể, ‘phê’ ma túy

Theo Mirror Media, đoạn video được ghi lại ở một ngôi chùa ở Đài Loan (Trung Quốc). Nhà sư trên tên là Kai Hung. Lục soát nơi ở của Kai Hung, nhà chức trách tìm thấy 19 gram ma túy, thuốc kích dục Viagra, bao cao su cùng chất bôi trơn, cũng như một ổ đĩa chứa khoảng 200 GB video quay cảnh thác loạn của nhà sư này. Kai khá có tiếng giáo hội Phật giáo Đài Loan, rất có ảnh hưởng tới những tín đồ trẻ và thường xuyên giảng bài tại các trại tu mùa hè. Khi bị bắt, Kai thừa nhận sử dụng ma túy, quay video sex và tự đăng lên mạng. Hiện Kai Hung được tại ngoại sau khi đóng hơn 3.200 USD. Cảnh sát vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc.

Tránh bão Usagi, học sinh TP.HCM nghỉ học từ 12 giờ trưa nay. Sáng 24/11, ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND TP.HCM, Sở đề nghị tất cả trường học ngưng tổ chức hoạt động giảng dạy, học tập và các hoạt động khác bắt đầu từ 12h ngày 24/11/2018 để tránh bão số 9 (Usagi). Nhà trường chịu trách nhiệm trong việc tổ chức lực lượng, phân công kiểm tra, bảo vệ hệ thống, thiết bị, cơ sở vật chất trường học và xử lý mọi tình huống khi bão di chuyển.

Xe tải chở xi măng đâm vách núi, tài xế tử vong tại chỗ. Khoảng 5h20 ngày 24/11, tại Km79+400, Quốc lộ 6 thuộc địa phận tổ 10, phường Chăm Mát, TP. Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình), xe tải BKS 90C- 061.70 chở xi măng do anh Lữ Văn Linh (SN 1986, trú tại Liêm Tiết, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) điều khiển đi theo hướng Sơn La - Hà Nội bất ngờ đâm vào vách núi bên lề đường phải theo chiều đi. Hậu quả, anh Linh chết tại chỗ, ô tô bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ TNGT đang được điều tra làm rõ.

Cô gái bại liệt, nặng 20 kg bất ngờ mang thai. Bà Ng.T.M (1960; ngụ huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) cho biết do bị bại liệt từ nhỏ nên dù đã 28 tuổi nhưng con gái bà, chị H.T.P (SN 1990), chỉ nặng chưa đầy 20 kg, phải ngồi xe lăn và ngô nghê như đứa trẻ lên 3. Mọi việc ăn uống, vệ sinh đều do người thân chăm sóc. Cách đây vài tháng, thấy P. có biểu hiện bất thường, gia đình đưa đến bệnh viện khám thì tá hỏa khi kết quả siêu âm cho thấy cô mang thai đã 5 tháng. Sự việc đau lòng trên khiến nhiều người bàng hoàng, thương xót.

Cô gái lao xe vào trụ sở công an tỉnh lánh nạn. Khoảng 11h30 ngày 19/11, chị Vũ Thị Thiện (26 tuổi) lái ô tô nhãn hiệu Kia Morning, biển kiểm soát Hà Nội lao vào trụ sở Công an tỉnh Thái Bình cầu cứu. Cùng lúc, 1 nhóm thanh niên cũng lao vào theo, trên tay cầm theo kéo, gậy, gạch... Chưa kịp để chị Thiện trình báo chúng đã lao tới cắt tóc, đánh và đập phá, chọc thủng lốp xe chị này. Ngay lập tức, đội Cảnh sát 113 công an Thái Bình đã triển khai khống chế nhóm thanh niên quá khích. Được biết, chị Thiện bị nhóm nghi can đuổi đánh sau khi rời khỏi nhà của gia đình người đàn ông ở xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, Thái Bình mà chị có mâu thuẫn. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Tài xế bị thương vì bơm lốp xe quá căng. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, người đàn ông tự bơm lốp ô tô nhưng do quá căng nên lốp xe bất ngờ nổ tung. Rất may người này chỉ bị thương nhẹ. Sự việc xảy ra ngày 9/11 tại thị trấn Chevy Chase, bang Maryland, Mỹ.

Tình tiết mới về hành động của sát thủ Saudi trước khi phân xác nhà báo Khashoggi. Theo Daily Mail, ông Salah Muhammad Tubaigy, chuyên gia pháp y được đào tạo ở Glasgow, Scotland, Anh bị cáo buộc được cử để xử lý hiện trường sau khi nhà báo Jamal Khashoggi của tờ Washington Post bị sát hại. Tờ Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, thi thể của Khashoggi bị lột trần, sau đó Tubaigy rút máu từ tĩnh mạch của nạn nhân và để máu chảy vào bồn rửa. Cũng theo tờ báo này, Tubaigy là người đã phân xác thi thể Jamal Khashoggi.

