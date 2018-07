Bản tin 14h: Nữ phi công cuối cùng thời Thế chiến II qua đời

Bà Mary Ellis, một trong những nữ phi công còn sống cuối cùng thời Thế chiến II, đã qua đời ở tuổi 101. Bà từng giúp đưa máy bay chiến đấu Spitfire và các máy bay ném bom trong lực lượng của Anh tới tiền tuyến trong chiến tranh.Container phế liệu do Pomina nhập về chứa 100 bánh cocain đã bị thay đổi số niêm phong. Lãnh đạo Pomina và đối tác bán hàng khẳng định không liên quan đến vụ việc. Vụ việc cơ quan chức năng vừa bắt giữ 100 bánh cocain cất giấu trong lô hàng thép phế liệu của Công ty Pomina 2 tại Tân Cảng Cái Mép Thị Vải thuộc cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) gây rúng động dư luận. Đường đi của số hàng cấm này như thế nào, ai tiếp tay cho tội phạm…, là những câu hỏi mà cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra. (Mặc dù lên tiếng phủ nhận, song cổ phiếu POM của công ty cổ phần Thép Pomina vẫn trên đà “lao dốc” không phanh. Sau thông tin cơ quan chức năng phát hiện 119 kg Cocain trong lô hàng thép phế liệu nhập về Việt Nam của công ty Pomina, trong phiên giao dịch ngày 27/7, cổ phiếu POM giảm sàn, rớt giá xuống còn 14.200 đồng. (Sáng 27/7, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ làm việc với Phòng GD&ĐT Bình Chánh cùng các đơn vị liên quan trong trong vụ bạo hành trẻ ở cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng. Hiện Sở GD&ĐT TPHCM đang làm việc với Phòng GD&ĐT Bình Chánh cùng các đơn vị liên quan trong trong vụ bạo hành trẻ ở cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng để đưa ra hướng xử lý vụ việc. Cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng đã bị đình chỉ hoạt động, các bé đã được chuyển sang cơ sở giáo dục mầm non khác. Sở đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện Bình Chánh phối hợp với gia đình bé tổ chức kiểm tra và có biện pháp nhằm hồi phục sức khỏe nhanh nhất. (

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị gấp rút hoàn thành thủ tục để công nhận liệt sỹ cho hai phi công hi sinh khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Ngày 27/7, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Sư đoàn không quân 371 cho biết, hai phi công hy sinh khi đang làm nhiệm vụ bay huấn luyện đang được hoàn tất hồ sơ để phong liệt sỹ. (Xét nghiệm ngẫu nhiên nồng độ thuốc bảo vệ thực vật trong mẫu máu của 67 người tại Hà Nội thì có tới 31 người có chất độc hại này lưu tồn trong máu. Kết quả cho thấy, trong tổng số 67 người tham gia xét nghiệm chỉ có 35 người ở mức an toàn; 31 người ở mức nguy cơ (tức là đang có thuốc bảo vệ thực vật lưu tồn trong máu); 1 người ở mức rủi ro (nguy hiểm hơn mức nguy cơ). Đáng nói là, hầu hết là các đối tượng không trực tiếp tham gia vào sản xuất trên ruộng đồng như nông dân. (. Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với Hoàng Văn D (SN 1993, quê Quảng Bình, tạm trú Nha Trang) về hành vi “hiếp dâm”. D là bác sĩ điều dưỡng của BV đa khoa T.T đóng ở phường Phước Long. Bước đầu, D đã thừa nhận hành vi. Cơ quan công an đang tiếp tục làm việc với nghi can D để củng cố hồ sơ. (