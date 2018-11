Bản tin 14H: Nữ sinh lớp 11 chết bí ẩn trong tư thế treo cổ

Nữ sinh lớp 11 tử vong trong tư thế treo cổ. Khoảng 8h ngày 1/11, do không thấy Lê Thị H. N. (học sinh lớp 11 trưởng THPT Phan Đình Phùng) đi học, bạn học đến nhà tại tổ dân phố 2, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, tìm thì phát hiện N. chết trong tư thế treo cổ. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Được biết, N. là học sinh ngoan, ít nói; là con cả trong gia đình có 2 chị em, hoàn cảnh khó khăn. Thời điểm xảy ra vụ việc, bố mẹ N. đang đi làm tại khu công nghiệp trên địa bàn.

Xe tải mất lái tông sập cầu tạm trên quốc lộ 14. Khoảng 22h ngày 31/10, xe tải chở nông sản BKS 77C-093.02, do Nguyễn Thanh Chí (SN 1991 - trú tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) điều khiển, bất ngờ mất lái trong lúc đổ dốc ở Quốc lộ 14 đoạn qua thôn 10, xã Nâm N’jang, huyện Đắk Song. Do phải né các phương tiện đang lưu thông, xe tải tông vào lan can cầu 20, khiến cây cầu tạm bị sập, xe tải lao xuống suối. Tại hiện trường xe tải bị hư hỏng nặng phần đầu, nhiều bao cà phê rơi xuống suối. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. (XEM CHI TIẾT)

Hàng chục nam nữ bay lắc điên cuồng tại quán karaoke. Ngày 1/11, đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, rạng sáng cùng ngày lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã ập vào quán karaoke Hoàng Phúc (trên đường Nguyễn Viết Xuân, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) và phát hiện hơn 50 đối tượng nam nữ trong 8 phòng karaoke đang có biểu phê ma túy. Sau đó, lực lượng công an đã mời những đối liên quan về trụ sở để tiếp tục kiểm tra, phân loại để xử lý theo quy định. (XEM CHI TIẾT)

Liên quan đến vụ Thượng tá Vũ Văn Hải, Phó trưởng Công an thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) lái xe gây tai nạn, khiến 2 người bị thương trên quốc lộ 14 hôm 29/10, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, báo cáo sơ bộ ban đầu chỉ ra ông Hải không có nồng độ cồn trong người, mà nguyên nhân tai nạn là do bể lốp xe trước, mất lái. Về việc ông Hải loạng choạng lúc bước xuống xe sau khi gây tai nạn, đại diện công an tỉnh giải thích do ông Hải bị choáng do va chạm mạnh. Công an tỉnh Bình Phước nhấn mạnh, kết luận sơ bộ là khách quan vì có đại diện Viện KSND tỉnh cùng tham gia kiểm sát từ đầu.

Trượt chân lúc lên xe đi học, nữ sinh lớp 11 tử vong thương tâm. Khoảng 6h30 sáng 1/11, khi vào đoạn đường liên xã thuộc địa bàn xóm 8, xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, Nghệ An, để đón một nhóm học sinh cấp 3 tới trường, xe khách BKS Lào UN: 6668 không dừng hẳn mà vừa chạy vừa đón. Hậu quả, Ngô Thị Quỳnh (17 tuổi, học sinh lớp 11 trường THPT Tân Kỳ) không may trượt chân lúc bước lên xe, ngã xuống khu vực bánh xe, bị cán qua đầu tử vong tại chỗ.

Ô tô lao vào nhà dân, 2 người tử vong ở Tây Ninh. Khoảng 23h30 tối 29/10, xe 4 chỗ BKS 51G-122.36, do tài xế Nguyễn Hoàng Ân (24 tuổi) điều khiển, tông vào ngôi nhà của vợ chồng ông Nguyễn Văn Lén (81 tuổi) và bà Lê Thị Kim Anh (79 tuổi) ở Ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, Tây Ninh. Hậu quả, bà Anh tử vong tại chỗ, ông Lén cũng qua đời sau đó do chấn thương nặng ở đầu. Tài xế Ân không bị hề hấn gì. Bước đầu xác định, tài xế lái xe ô tô có sử dụng rượu bia.

Người dân vây đánh 2 kẻ trộm chó mang theo dao kiếm, dùi cui điện. Khoảng 5h30 ngày 1/11, khi đang trộm chó tại xã Châu Thái (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An), Cao Văn Thông (34 tuổi, trú xã Nghĩa Xuân) cùng Lê Văn Giáo (23 tuổi, trú xã Hạ Sơn) bị người dân phát hiện và truy đuổi. Trong lúc bỏ chạy, xe của Thông bị ngã xuống đường khiến dao kiếm, dùi cui điện văng ra. Người dân đã bao vây đánh Thông và Giáo. Nhận được thông tin, công an xã Châu Thái đã có mặt giải cứu 2 “cẩu tặc” đưa về trụ sở.



Tú Oanh