Bản tin 14H: Nữ tiếp viên gãy xương vì rơi khỏi máy bay

Bờ sông Cổ Chiên, khu vực cồn xã Vĩnh Bình (Chợ Lách, Bến Tre) bất ngờ bị sạt lở, tối 13/11. Chỉ trong vòng một giờ, bốn nhà dân lần lượt trôi xuống sông. Bà Ngô Thị Cẩm Hương, một người dân có nhà bị sạt lở cho biết, do khu vực cầu tàu ở gần đó có dấu hiệu sạt lở trước khoảng 10 phút, nên các hộ dân đã thoát ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, toàn bộ tài sản trong nhà bị vùi lấp dưới sông. Khu vực sạt lở dài khoảng 100 m, ăn sâu vào đất liền khoảng 15 m. Đất tại khu vực tiếp tục bị nứt nhiều vết dài. Sáng nay, chính quyền địa phương đã dùng cọc gia cố bờ sông, máy xúc cũng được điều động đến đắp đê ngăn triều cường.

Lãnh đạo xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Tông Dũng - một trong hai học sinh bị sóng đánh chìm trong khi tắm tại bãi biển Thiên Cầm vào chiều 13/11. Thi thể em Dũng được tìm thấy tại khu vực bãi biển thuộc xã Cẩm Dương, cách nơi gặp nạn khoảng 3km. Lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân còn lại. Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 13/11, một nhóm học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên rủ nhau xuống khu vực bãi đá, bãi biển Thiên Cầm để tắm. Trong lúc tắm có 3 em bị sóng biển đánh trôi ra xa.

Lãnh đạo trường THPT Lê Lợi (Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết, trong giờ học chiều 13/11, hai thanh niên đi xe máy vào sân trường rú ga. Khi bảo vệ và Bí thư đoàn trường Nguyễn Văn Giáp đóng cổng ra vào, giải thích cho họ việc vào khuôn viên trường là sai thì một nam thanh niên khác leo tường rào, xông tới tấn công. Một số giáo viên và học sinh chạy tới can ngăn thì bị nhóm thanh niên dùng gạch tấn công. Hậu quả, một nam sinh lớp 12 bị trúng gạch vào đầu, được chuyển tới cơ sở y tế và phải khâu 10 mũi. Thầy Giáp bị vết sưng ở đầu, xước ở cổ. Công an địa phương cho hay, trong ngày đã triệu tập ba nghi phạm liên quan để làm rõ hành vi.

Kiểm tra quán karaoke Samba tại đường Vành Đai Trong, phường Trị Đông B (quận Bình Tân, TPHCM) cảnh sát phát hiện trong một căn phòng có 41 khách gồm 12 nữ, 29 nam đang lắc lư trong tiếng nhạc. Qua sàng lọc cảnh sát phát hiện 24 người dương tính với ma túy. Theo cơ quan điều tra tụ điểm trên đã kinh doanh hoạt động karaoke trái phép trong thời gian dài với quy mô lớn gồm 27 phòng hát. Chủ nhà hàng thiết kế hệ thống đèn, âm thanh công suất lớn, sân khấu hiện đại như quán bar trá hình.

Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi tham vọng hạt nhân bất chấp việc Washington triển khai ba nhóm tàu sân bay gần bán đảo Triều Tiên. Trong bức thư gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonia Guterres, Ja Song-nam – đặc phái viên Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc cho biết việc tàu sân bay Mỹ tham gia tập trận chung với Hàn Quốc đang tạo nên "tình huống tồi tệ nhất" trong khu vực. "Các cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn mà Mỹ đã tổ chức suốt cả năm không ngừng nghỉ cùng các đồng minh để ngăn chặn Triều Tiên đã cho thấy lựa chọn của chúng ta là đúng đắn, và chúng ta nên theo đuổi lựa chọn đó đến cùng", ông Ja Song-nam tuyên bố.

Nữ tiếp viên hãng hàng không Xiamen Air gặp nạn và bị gãy xương tại sân bay Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam trong lúc chiếc máy bay Boeing 737 đang được bổ sung thực phẩm, SCMP ngày 13/11 đưa tin. Video từ camera an ninh hôm 10/11 cho thấy nữ tiếp viên trong lúc đi vào máy bay khi chuẩn bị thực phẩm cho hành khách thì bị trượt chân. Khay thực phẩm rơi xuống đường băng trước nữ tiếp viên dù cô đã cố bám vào cửa.

ại biểu Ngọ Duy Hiểu còn đề xuất giải pháp thí điểm cho cán bộ, công chức viên chức một số lĩnh vực có thể làm việc tại nhà mà không phải đến cơ quan vì đến cơ quan, chưa chắc hiệu quả làm việc đã cao hơn ở nhà. Trong khi đó, người lao động khi ra đường kéo theo nhiều hệ lụy như gây ùn tắc giao thông, mất nhiều thời gian, chi phí điện nước…mới đây, TPHCM lại tiếp tục đề xuất làm tuyến số 3a (Bến Thành - Tân Kiên) với kinh phí còn “khủng” hơn, lên tới gần 3 tỷ USD.Tại cuộc họp, đại diện Cục Thuế Hà Nội cho biết, có 5 mục tiêu tăng phí trong đó có mục tiêu tăng để tăng thu ngân sách.Sau khi thử tải, nếu đảm bảo an toàn sẽ trả đường với tốc độ V=5 km/h qua công trình trên, chính thức thông tàu trên toàn tuyến đường sắt Hà Nội- Tp. Hồ Chí Minh vào đầu giờ chiều cùng ngày sau nhiều ngày gián đoạn vì sạt lở do bão số 12.

