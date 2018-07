Bản tin 14H: Nữ tiếp viên 'tắm tiên' với khách trong tiệm massage

Công an chủ trì điều tra nghi vấn gian lận điểm ở Sơn La. Trưa 21/7, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết từ chiều qua, Phòng An ninh điều tra PA92 (Công an tỉnh Sơn La) bắt đầu vào cuộc điều tra dấu hiệu bất thường trong điểm thi THPT quốc gia của tỉnh, sau buổi làm việc với tổ công tác của Bộ Giáo dục. "Hiện nay cơ quan chức năng của Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với tổ công tác của Bộ Giáo dục rà soát tất cả khâu của quy trình tổ chức thi", ông Trinh nói.

Sau những cơn mưa lớn, nhiều tuyến đường của Hà Nội như Văn Phú, Lê Trọng Tấn, Vạn Phúc, đại lộ Thăng Long,... vào sáng nay (21/7), chìm trong "biển nước" khiến các phương tiện lưu thông gặp khó khăn. Dự báo, Hà Nội hôm nay nhiều mây, tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. (Xem chi tiết)

Dự báo, Hà Nội hôm nay nhiều mây, tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Hòa Bình mở khẩn cấp 2 cửa xả trong ngày hôm nay. Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, lúc 8h ngày 21/7, mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 105,29m, lưu lượng nước đến hồ 9.217 m3/s (có khả năng tăng lên cho đến trưa nay), lưu lượng xả 5.613 m3/s (gồm lưu lượng qua 2 cửa xả đáy đang mở và lưu lượng chạy máy phát điện). Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã lệnh Công ty thủy điện Hòa Bình phải mở 2 cửa xả đáy, vào lúc 10h và cửa thứ 2 mở vào lúc 16h hôm nay. (Xem chi tiết)

Nhà 'ngoại cảm' đã đi khỏi khu vực phán có 3 tấn vàng. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư huyện ủy Bình Gia (Lạng Sơn) hôm nay xác nhận, sau những ngày gây sốc với tuyên bố có số lượng lớn vàng trong hang đá và những “sức mạnh siêu phàm” tìm thấy kho báu, ông Lương Gia L (tên gọi khác là Khang, SN 1979, trú tại Xuân Đỉnh, Hà Nội) nhà “phong thủy, ngoại cảm” tự xưng không nhận được hưởng ứng, tham gia của người dân địa phương nên đã lặng lẽ rút lui. (Xem chi tiết)

Nhân viên khỏa thân tắm chung khách trong tiệm massage ở Sài Gòn. Đêm 20/7, Đoàn 2, Kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội TP HCM cùng Đội 6, Phòng cảnh sát hình sự (PC45) ập vào kiểm tra cơ sở massage trên đường Lương Đình Của (quận 2). Nhân viên bảo vệ toan bấm hệ thống báo động nhưng bị khống chế. Bên trong 4 phòng, các nữ nhân viên bị phát hiện đang khỏa thân "tắm tiên" cùng khách. Các cô gái khai nhận không được cơ sở ký hợp đồng lao động, chủ yếu là nhận tiền "boa" của khách. Giá vé cho mỗi lần massage là 600.000 đồng. Khi massage các tiếp viên nữ sẽ phục vụ "tắm tiên" cùng khách ngay tại bồn tắm tại các phòng. (Xem chi tiết)

Ông Trump lại gặp rắc rối với gái đẹp. Chưa hết rắc rối với cô đào Stormy Daniels, tổng thống Mỹ Donald Trump nay lại gặp chuyện tương tự với cựu người mẫu Karen McDougal (SN 1971). CNN cho hay, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang có trong tay một đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa ông Trump và người từng là luật sư riêng của ông, Michael Cohen vào thời điểm trước khi ông Trump chuẩn bị tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng. Trong đoạn băng, hai người bàn nhau về chuyện chi tiền cho một cựu người mẫu của tạp chí khiêu dâm Playboy-người được cho là có quan hệ tình ái với ông Trump, cựu thị trưởng New York Rudy Giuliani và một nguồn tin khác nói với CNN. (Xem chi tiết)

Nga truy lùng người làm lộ tin mật về tên lửa siêu thanh. Theo Sputnik, Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm qua, 20/7, tiến hành khám xét 2 cơ sở thuộc Tổng công ty Roscosmos có liên quan đến dự án tên lửa siêu thanh, là Viện Nghiên cứu trung tâm Lắp ráp máy (TSNIIMASH) và Công ty Tên lửa – Không gian (URSC). Mục đích của việc khám xét là tìm kiếm người đã tiết lộ thông tin mật về tên lửa siêu thanh của Nga cho các cơ quan tình báo phương Tây. Cụ thể, thông tin mật rò rỉ được cho là rò rỉ từ những nhân viên TSNIIMASH chịu trách nhiệm liên lạc với Dmitry Paison – người làm việc tại URSC. (Xem chi tiết) Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, lúc 8h ngày 21/7, mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 105,29m, lưu lượng nước đến hồ 9.217 m3/s (có khả năng tăng lên cho đến trưa nay), lưu lượng xả 5.613 m3/s (gồm lưu lượng qua 2 cửa xả đáy đang mở và lưu lượng chạy máy phát điện). Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã lệnh Công ty thủy điện Hòa Bình phải mở 2 cửa xả đáy, vào lúc 10h và cửa thứ 2 mở vào lúc 16h hôm nay.Ông Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư huyện ủy Bình Gia (Lạng Sơn) hôm nay xác nhận, sau những ngày gây sốc với tuyên bố có số lượng lớn vàng trong hang đá và những “sức mạnh siêu phàm” tìm thấy kho báu, ông Lương Gia L (tên gọi khác là Khang, SN 1979, trú tại Xuân Đỉnh, Hà Nội) nhà “phong thủy, ngoại cảm” tự xưng không nhận được hưởng ứng, tham gia của người dân địa phương nên đã lặng lẽ rút lui.Đêm 20/7, Đoàn 2, Kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội TP HCM cùng Đội 6, Phòng cảnh sát hình sự (PC45) ập vào kiểm tra cơ sở massage trên đường Lương Đình Của (quận 2). Nhân viên bảo vệ toan bấm hệ thống báo động nhưng bị khống chế. Bên trong 4 phòng, các nữ nhân viên bị phát hiện đang khỏa thân "tắm tiên" cùng khách. Các cô gái khai nhận không được cơ sở ký hợp đồng lao động, chủ yếu là nhận tiền "boa" của khách. Giá vé cho mỗi lần massage là 600.000 đồng. Khi massage các tiếp viên nữ sẽ phục vụ "tắm tiên" cùng khách ngay tại bồn tắm tại các phòng.Chưa hết rắc rối với cô đào Stormy Daniels, tổng thống Mỹ Donald Trump nay lại gặp chuyện tương tự với cựu người mẫu Karen McDougal (SN 1971). CNN cho hay, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang có trong tay một đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa ông Trump và người từng là luật sư riêng của ông, Michael Cohen vào thời điểm trước khi ông Trump chuẩn bị tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng. Trong đoạn băng, hai người bàn nhau về chuyện chi tiền cho một cựu người mẫu của tạp chí khiêu dâm Playboy-người được cho là có quan hệ tình ái với ông Trump, cựu thị trưởng New York Rudy Giuliani và một nguồn tin khác nói với CNN.Theo Sputnik, Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm qua, 20/7, tiến hành khám xét 2 cơ sở thuộc Tổng công ty Roscosmos có liên quan đến dự án tên lửa siêu thanh, là Viện Nghiên cứu trung tâm Lắp ráp máy (TSNIIMASH) và Công ty Tên lửa – Không gian (URSC). Mục đích của việc khám xét là tìm kiếm người đã tiết lộ thông tin mật về tên lửa siêu thanh của Nga cho các cơ quan tình báo phương Tây. Cụ thể, thông tin mật rò rỉ được cho là rò rỉ từ những nhân viên TSNIIMASH chịu trách nhiệm liên lạc với Dmitry Paison – người làm việc tại URSC.

Phan Thiên