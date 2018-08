Bản tin 14H: Nước Mỹ rúng động vụ 300 linh mục xâm hại trẻ em

Nước Mỹ rúng động vụ 300 linh mục xâm hại tình dục trẻ em. Một báo cáo dài 884 trang vừa được Tổng chưởng lý bang Pennsylvania - Josh Shapiro công bố hôm 14/8 cho thấy, kết quả của cuộc điều tra kéo dài hai năm đã chứng minh rằng có hơn 1.000 nạn nhân đa phần là trẻ em, cùng các nữ tu, bị 300 linh mục Pennsylvania từ 6 giáo phận Công giáo tại địa phương xâm hại tình dục. Các bằng chứng được đưa ra trong bản báo cáo trên hầu hết đều có được từ các kho lưu trữ văn thư bí mật của 6 giáo phận Công giáo trên, bao gồm cả những lời thú nhận viết tay của các linh mục kéo dài trong suốt 70 năm.

Kiểm tra hồ sơ Đảng của PGĐ Sở 32 tuổi. Thông tin từ Tỉnh ủy Bình Định cho biết, cơ quan này đã giao cho các đơn vị xác minh thông tin ông Nguyễn Đức Hoàng (32 tuổi), con trai ông Trần Văn Sang - Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định giữ chức Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định có nhiều bất thường. Theo đó, quá trình bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Đức Hoàng có nhiều vi phạm về trình tự, thủ tục kết nạp Đảng, chuyển đảng chính thức. (XEM CHI TIẾT)

Bão số 4 có hướng di chuyển lạ kỳ, tác động một vùng rộng lớn. Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, bão số 4 có hình thái tương đối đặc biệt. Hầu hết các cơn bão đều di chuyển đông sang tây. Cơn bão này từ quần đảo Hoàng Sa đi lên phía bắc, đi rất chậm, có thời điểm đi ra đông, đông nam, có nơi còn xoắn thành nút thắt. Dự kiến chiều và đêm nay đến bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), đến đêm nay rạng sáng ngày mai bão số 4 sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh). (XEM CHI TIẾT)

Ít nhất 35 người thiệt mạng trong vụ sập cầu tại Italia và nhiều người khác còn mất tích trong đống đổ nát sau vụ sập cầu đường cao tốc tại thành phố Genoa, miền Bắc Ý.

Ngày 15/8, tin từ Công an tỉnh TT- Huế cho biết, lực lượng đơn vị này đang điều tra làm rõ vụ một nam du khách được phát hiện tử vong trên sông Hương đoạn qua TP.Huế. Trước đó, vào khoảng 7h30 sáng cùng ngày, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông trong tình trạng loã thể nổi trên sông Hương đoạn bến Vạn Niên, khu vực Trường Đá, phường Thủy Biều, TP. Huế. Theo thông tin ban đầu, thi thể nam du khách được xác định là sinh năm 1987 và mang quốc tịch Na Uy. Hiện, nhà chức trách đang tìm hiểu nguyên nhân cái chết của nam du khách.

Hai chị em ruột chết đuối thương tâm. Nguồn tin từ UBND xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, chiều ngày 14/8, 2 chị em Nguyễn Thị Nhi (SN 2001) và Nguyễn Hoàng Hương Giang (SN 2007), con gái của gia đình anh Nguyễn Đăng Khoách (trú tại xóm Thượng Sơn, xã Cẩm Sơn) rủ nhau đi chơi, nhưng đến sáng nay (15/8), gia đình vẫn không thấy 2 em về nhà. Trong quá trình tìm kiếm gia đình và người thân phát hiện thi thể hai chị em tại khu vực hồ Thượng Tuy, thuộc địa bàn xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên. (XEM CHI TIẾT)



Xe máy lách vào làn ô tô, cô gái ngồi sau chết thảm. Hơn 10h ngày 15/8, trên Quốc lộ 1, đoạn qua dốc Thiên Thu (giáp ranh giữa quận 9, TP HCM và thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), xe máy BKS 60F2 - 710.23, do nam thanh niên tầm 25 tuổi điều khiển chở theo một cô gái, lách qua khoảng hở dải phân cách để vào làn đường ô tô thì va chạm với xe tải BKS 69C - 006.24, chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến hai người trên xe máy văng xuống đường. Cô gái bị xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ. Một số người có mặt tại hiện trường cho biết nạn nhân tên Tố Ly (22 tuổi). Nam thanh niên may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Tú Oanh