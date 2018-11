Bản tin 14H: Ông Trump sẽ công bố thủ phạm giết nhà báo Khashoggi?

Tổng thống Trum sẽ công bố thủ phạm vụ Khashoggi trong hai ngày tới. AFP dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay tuyên bố, bản báo cáo đầu đủ về các thủ phạm trong vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi sẽ được hoàn thành trước ngày thứ hai hoặc thứ ba tuần tới. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết Tổng thống Trump đã thảo luận về vụ Khashoggi với giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) Gina Haspel và Ngoại trưởng Mike Pompeo. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert trước đó bác bỏ thông tin cho rằng CIA kết luận Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman là người ra lệnh giết nhà báo Khashoggi tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Xe máy va chạm với container ở Bình Dương, 4 người thương vong. Khoảng 22h30 ngày 17/11, xe container BKS 61C-330.77 va chạm với xe máy do một phụ nữ cầm lái, chở theo 2 bé gái và một phụ nữ khác, khi vừa đi qua cầu Khánh Vân, phường Khánh Bình (thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Sau va chạm, xe máy bị cuốn vào gầm, kéo lê trên đường một đoạn khiến 1 bé gái 6 tuổi chết tại chỗ. Hai người phụ nữ cùng một cháu nhỏ bị thương phải nhập viện cấp cứu. (XEM CHI TIẾT)

Ô tô đưa đón công nhân lật nhào xuống vuông tôm. Khoảng 6h sáng nay (16/11), xr ô tô loại 29 chỗ BKS 51B-051.xx, do tài xế T.N.T (35 tuổi) điều khiển, trên đường đón công nhân công nhật cho Xí nghiệp chế biến thủy sản lao động tại thành phố Cà Mau bất ngờ mất lái, lao xuống, rồi lật nghiêng dưới vuông tôm bên đường Xuyên Á, thị trấn Bình Thới, Cà Mau. Sau vụ tai nạn, người dân đập kính xe, đưa tài xế bị thương nhẹ ra ngoài. Theo UBND huyện Bình Thới, thời điểm xảy ra tai nạn, không có công nhân trên xe. Tài xế cho biết, do buồn ngủ nên để mất lái và tự thuê xe cứu hộ đưa ô tô đi sửa chữa. (XEM CHI TIẾT)

Bão số 8 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết vào khoảng 4h sáng nay (18/11), bão số 8 (tên quốc tế là Toraji) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp cách Phan Rang (Ninh Thuận) khoảng 130km về phía Đông Đông Nam, cách La Gi (Bình Thuận) khoảng 240km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh cấp 7 (50-60km/h), giật cấp 9. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong sáng 18/11 ở vùng biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh. (XEM CHI TIẾT)

UBND huyện Hà Trung xác nhận, chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Tuấn đã ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Lê Văn Tuyên Giám đốc BQL dự án huyện Hà Trung (Thanh Hóa). Quyết định trên được đưa ra sau khi ông Tuyên bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Như Tiền Phong đã đưa tin trước đó, ông Hoàng Chí Minh (giám đốc một công ty cổ phần xây dựng ở xã Hà Đông, huyện Hà Trung) tố cáo ông Tuyên có hành vi vòi 100 triệu đồng để cho trúng thầu xây dựng. (XEM CHI TIẾT)

Khoảng 19h53 ngày 17/11, tại Km17+150 khu vực ga Thường Tín (Hà Nội), xe máy BKS 18F5-3910, do một nam thanh niên quê ở huyện Ý Yên (Nam Định) cầm lái chở một người khác, bị đoàn tàu SE3 đâm trúng khi băng qua đường sắt để rẽ vào cụm dân cư Bắc Vy. Vụ va chạm khiến người lái xe chết tại chỗ, người ngồi sau kịp thời nhảy ra khỏi xe nên may mắn thoát chết. Lúc xảy ra tai nạn, khu vực này đã có chuông đèn cảnh báo tàu đến, tuy nhiên do chủ quan, hai thanh niên này vẫn băng qua đường sắt.

Mưa lớn đã làm sạt lở nhiều nơi ở TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, khiến ít nhất 12 người chết và hàng chục người bị thương. Theo thông tin mới nhất từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, hàng loạt vụ sạt lở đã xảy ra vào sáng nay, làm ít nhất 12 người tử vong. Cụ thể: 2 trường hợp ở phường Vĩnh Trường, 2 ở phường Vĩnh Thọ, 5 ở xã Phước Đồng và 3 trường hợp ở phường Vĩnh Hòa. Trong đó, riêng 3 người chết và 1 người mất tích trong vụ sạt lở ở phường Vĩnh Hòa đều là người một nhà. Ngoài ra, sạt lở còn khiến nhiều người bị thương và mất tích.



