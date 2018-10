Bản tin 14H: Phát hiện 60 thi thể trẻ em và thai nhi trong nhà tang lễ

Cảnh sát Mỹ ngày 19/10 cho biết, vừa phát hiện thi thể của hơn 60 trẻ sơ sinh và thai nhi giấu tại một nhà tang lễ ở TP Detroit, bang Michigan. Trong đó, 36 thi thể trong các hộp không được đông lạnh và 27 thi thể trong một tủ đông. Vụ việc xảy ra đúng một tuần sau khi 11 thi thể em bé được tìm thấy trong tình trạng phân hủy ở nhà tang lễ Cantrell, thành phố Michigan. Hiện cảnh sát chưa tìm ra mối liên hệ giữa hai vụ trên, và liệu có hay không một đường dây chuyên "xử lý" những bào thai và trẻ sơ sinh như thế này.

Xe tải lao xuống vực lật nghiêng, tài xế nguy kịch. Khoảng 4h30 ngày 21/10, xe tải BKS 86C-098.75, do tài xế Lê Bá Đạt (SN 1992) điều khiển, bất ngờ tông vào khối bê tông hành lang bảo vệ đường tại tỉnh lộ ĐT 719 (thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, Bình Thuận). Vụ tai nạn khiến xe tải bị nổ lốp lao sang phía trái đường, rơi xuống vực. Tại hiện trường xe tải bẹp nát, lật nghiêng, nhiều thanh sắt thép trên thùng xe tải rơi vãi khắp nơi. Tài xế bị thương nặng được người dân đưa đến bệnh viện.

Ô tô mất lái lao vào nhà dân, hai vợ chồng tử vong thương tâm. Khoảng 9h sáng nay (21/10), trên QL70 đoạn qua thị trấn Phong Hải , huyện Bảo Thắng , tỉnh Lào Cai, xe tải BKS 24C- 086.90 bất ngờ mất lái tông vào nhà dân bên đường. Cú tông mạnh khiến xe tải húc đổ cổng, lao vào trong sân, đè bẹp một chiếc xe máy và khiến một người đàn ông (SN 1976) tử vong ngay dưới bánh xe , người vợ của anh này (SN 1981) đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và tử vong ngay sau đó. Tại hiện trường, chiếc xe máy biến dạng hư hỏng hoàn toàn.

Nhốt bò ở rẫy, bị trộm cắt mất 4 chân. Khoảng 6h30 sáng nay, lúc đi thăm đàn gồm 3 con trong chuồng giữa rẫy cà phê, ông Đỗ Sĩ Sự (56 tuổi, trú tại thôn Đại Thủy, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) phát hiện hàng rào quanh lối vào chuồng bị đạp đổ và thiếu một con bò tơ. Tìm xung quanh, ông Sự phát hiện con bò mất tích bị cắt mất 4 chân, nằm cách chuồng khoảng 10 m. Hiện chưa rõ ông Sự đã báo vụ việc lên chính quyền địa phương hay chưa.

Khoảng 4h sáng ngày 21/10, người dân quanh khu vực tại ngã tư Lê Hữu Kiều – Nguyễn Thị Ba (phường Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) nhìn thấy bà N. (60 tuổi, quê quán tại tỉnh Thừa Thiên- Huế) tưới xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu trong một ngôi nhà gần đó. Hậu quả, bà N. bị bỏng rất nặng, rồi tử vong trong bệnh viện. Được biết, bà N. vừa ly hôn chồng là ông T. (có nhà trên đường Nguyễn Thị Ba) và về sống với gia đình con trai riêng (trú tại đường Nại Hiên Đông 12) được 7 tháng qua. Vài tháng trở lại đây, bà N. đã nhiều lần quyết định đi tự tử nhưng không thành.

Ngày 21/10, Công an quận 6 (TP. Hồ Chí Minh) cho biết, đang tạm giữ Lê Ngọc Đăng Khoa (SN 1994, ngụ quận 6) để điều tra, xử lý về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Trước đó, khoảng 9h45 ngày 18/10, Khoa đòi gia đình mang xe máy đi cầm cố để lấy tiền mua ma túy thì bị ngăn cản. Tức giận, Khoa đã chửi bới rồi dùng bình gas uy hiếp những người có mặt trong gia đình mình. Khi cơ quan chức năng đến, đối tượng tấn công cả lực lượng cảnh sát và bảo vệ dân phố. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã dùng biện pháp khống chế, đưa Khoa về trụ sở lấy lời khai để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nổ mỏ than tại Trung Quốc, 22 công nhân mắc kẹt. Khoảng 23h ngày 20/10, một vụ nổ xảy ra tại hầm mỏ than ở Vận Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Theo chính quyền địa phương, vụ nổ xảy ra tại mỏ than khiến 22 công nhân bị mắc kẹt. Hệ thống thông gió trong mỏ than đã được phục hồi và công tác giải cứu đang được thực hiện.

