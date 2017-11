Bản tin 14H: Phát hiện nam thanh niên chết gục bên căn nhà hoang

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 10h ngày 12/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 140km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 100km tính từ vùng tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Sáng 12/11, thông tin từ Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng của đơn vị này vừa tổ chức cứu nạn thành công 11 thuyền viên cùng tàu hàng gặp nạn trên vùng biển Quảng Bình. Trước đó, vào lúc 10h ngày 11/11, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình nhận được tin báo tàu hàng mang số hiệu QN 6378 cùng 11 thuyền viên quê ở tỉnh Quảng Ninh gặp nạn tại tọa độ 17 độ 54 phút vĩ độ Bắc, 106 độ 48 phút kinh độ Đông, cách Cửa Gianh 26 hải lý về phía Đông Bắc. Tàu hàng nói trên bị chập điện tại khoang máy gây lửa bùng phát làm hư hỏng máy móc không thể hoạt động được. Tàu hàng này vận chuyển 1.700 tấn hàng hóa, đang trên hành trình từ Vũng Tàu ra cảng Hải Phòng.

Ngày 11/11, Công an huyện Đồng Văn (Hà Giang) cho biết đã bắt Tráng Thị Sò (54 tuổi) và chồng là Hạng Nhìa Cở (56 tuổi) về hành vi giết người. Theo cáo buộc, chiều 10/10, do nghi ngờ ông Sùng Sìa Lử, 64 tuổi, hành nghề bốc thuốc và xem bói ở xã Sảng Tủng, huyện Đồng Văn đã bỏ "ma Ngũ hải" làm mình bị ốm và con gái đau mắt chữa không khỏi, bà Sò bàn bạc với chồng để sát hại ông này. Khi đến nhà ông Lử, sau vài câu lời qua tiếng lại, bà Sò đã dùng dao chém nhiều nhát cướp mạng gia chủ.

Tối 11/11, thông tin từ Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy nghi do xăng, khiến một người nguy kịch. Nạn nhân được xác định là anh Hồ Văn Trà (SN 1971), xóm 6 Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu. Trước đó, vào khoảng 20h cùng ngày, người dân phát hiện một ngọn lửa bùng phát và tiếng la hét từ trong nhà anh Hồ Văn Trà. Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng chạy đến hiện trường để ứng cứu thì thấy anh Trà nằm ở nền nhà và bị trọng thương. Người dân đã nhanh chóng đưa anh Trà đến Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội). Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trong một tuyên bố đăng tải trên Twitter ngày 12/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh Nga có thể giúp đỡ "rất đáng kể" để giải quyết nhiều vấn đề trên thế giới như vấn đề Triều Tiên, Syria, Ukraine và nạn khủng bố. Ông Trump đưa ra tuyên bố trên nhằm đáp trả những chỉ trích về sự tin tưởng của ông dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, khi người đồng cấp Nga bác bỏ cáo buộc Moskva can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, mối quan hệ tốt với Nga là hữu ích để giải quyết nhiều vấn đề quốc tế.

