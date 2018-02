Bản tin 14H: Phi công Nga nã đạn đáp trả phiến quân trước khi bị giết

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, thời tiết chủ đạo những ngày này ở miền Bắc là nắng khô ban ngày, đêm rét cóng. Sáng sớm 3/2, nhiệt độ nhiều nơi miền Bắc tiếp đà giảm, tại thị trấn Sa Pa (Lào Cai) xuống âm 0,4, mức thấp nhất trong 2 năm qua. Tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống xấp xỉ 0 độ, trong khi ngày trước đó ở mức gần 2 độ; Pha Đin (Điện Biên) 1 độ, giảm 3 độ so với hôm trước. Do nhiệt độ xuống dưới 0, khu vực từ Thác Bạc trở lên đèo Ô Quý Hồ xuất hiện băng giá dày đặc. Do bộ phận không khí lạnh mạnh và liên tục được tăng cường đang di chuyển xuống phía nam nên nền nhiệt độ cả nước ngày 4/2 tiếp tục giảm. Trong khi đó, một vài nơi ở Bắc Bộ có băng giá và sương muối.

Sáng 4/2, khá nhiều người bán vé "chợ đen" có mặt xung quanh sân vận động Thống Nhất (quận 10) - nơi diễn ra buổi giao lưu với tuyển U23 Việt Nam chiều tối nay. Dù vé vào sân giao lưu với tuyển U23 Việt Nam được phát miễn phí nhưng đang được công khai rao bán 100.000-150.000 đồng. Trước đó, lãnh đạo Sở Văn hóa - thể thao TP HCM thông báo, toàn bộ 25.000 vé giao lưu với đội U23 Việt Nam đã được chuyển cho các tổ chức để tặng người hâm mộ là thanh thiếu niên, các cổ động viên, văn nghệ sĩ...

Khoảng 6h30 ngày 4/2, hàng xóm phát hiện lửa và khói bốc lên nghi ngút từ ngôi nhà của bà Huỳnh Thị B. (53 tuổi, ở thôn Kỳ Phú, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) nên hô hoán nhau dập lửa và báo cơ quan chức năng . Khoảng 15 phút sau, lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy, tuy nhiên gia chủ đã tử vong. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Khoảng 6h ngày 4/2, sau bốn giờ nghe tiếng kêu cướp gần trường nuôi dạy trẻ khuyết tật, người dân phát hiện anh Nguyễn Văn Sơn (45 tuổi, quê Bến Tre) làm nghề chạy xe ôm thiệt mạng, trên người có nhiều vết đâm tại bãi cỏ ven đường ở xã Bình Tâm, TP Tân An, tỉnh Long An. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ cái chết của anh Sơn và vào cuộc truy bắt nghi can. (Xem chi tiết)

Khoảng 3h ngày 4/2, xe khách do tài xế Trần Thuận Thắng (ngụ Bắc Giang) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Nông - Bình Phước. Khi đến đoạn thôn 3 (xã Quảng Tín, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) xảy ra tai nạn với xe tải chạy cùng chiều. Vụ tai nạn làm anh Thân Văn Toán (SN 1976) tử vong tại chỗ, 4 người bị thương nặng. Cú tông mạnh khiến xe khách nát một bên xe; phần thùng hàng xe tải bể tung. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. (Xem chi tiết)

Phi công Su-25 Nga bị phiến quân giết ở Idlib, Syria ngày 3/2 được xác định là Roman Filippov, theo nhóm điều tra độc lập Conflict Intelligence Team (CIT), RT đưa tin. Bức ảnh đươc CIT công bố trên Facebook cho thấy thấy khẩu súng của Filippov dường như đã sử dụng để chiến đấu trong giây phút cuối đời. Súng lục Stechkin là loại súng thường được trang bị cho phi công chiến đấu Nga. Bên cạnh khẩu súng có ba ổ đạn, một trong số đó đã hết, hai chiếc còn lại hết một nửa. Đảng Cộng hòa hôm 2/2 giải mật bản ghi nhớ 4 trang cáo buộc các quan chức thực thi pháp luật cấp cao Mỹ đã lừa dối tòa án để thực hiện việc giám sát một cựu quan chức phục vụ trong chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump. Bản ghi nhớ này đang tiếp tục khoét sâu những bất đồng giữa Nhà Trắng và người Cộng hòa với Bộ Tư pháp và Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), theo Washington Post. (Xem chi tiết) Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc không cắt giảm quy mô cuộc tập trận chung và sẽ tiến hành cuộc tập trận này theo đúng kế hoạch nhằm tiếp tục gây sức ép, buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa. Hãng tin Kyodo cho biết vấn đề này sẽ được thảo luận khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence gặp ông Abe tại Tokyo trước khi tới tham dự lễ khai mạc Olympic tại Hàn Quốc. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thể hiện quan điểm này với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong cuộc gặp 3 bên tại PyeongChang. (Xem chi tiết)

Các loại vũ khí siêu thanh mới nhất sẽ sớm được trang bị cho lực lượng vũ trang Nga. Trên đây là tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Liên bang về Quốc phòng Nga, Thượng nghị sĩ Viktor Bondarev. (Xem chi tiết)

