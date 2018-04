Bản tin 14H: Sáu người thiệt mạng trong căn hộ bốc cháy

Ngày 7/4, do ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc mạnh từ phía bắc ào ạt tràn xuống Lào Cai từ ngày 5/4, nhiệt độ các khu vực đồng loạt giảm thấp gây ra băng giá trên đỉnh Fansipan (Sa Pa), vùng núi rét đậm, các vùng núi cao trời rét hại sâu. Cụ thể, lúc 7h ngày 7/4, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: thành phố Lào Cai chuyển rét 16,4 độ C; Phố Ràng (Bảo Yên) thấp hơn 16 độ C. Vùng núi Bắc Hà rét hại 10,6 độ C; Sa Pa nhiệt độ xuống còn 5,2 độ C. Đỉnh Fansipan (cao 3.143m) nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Có thời điểm vào đêm nhiệt độ trên đỉnh Fansipan giảm sâu xuống -3 độ C. Tại đây, tiết trời có mưa nhỏ, mưa phùn tạo điều kiện cho băng giá hình thành phủ trắng cành cây, bụi cỏ.

4 ngày sau vụ cháy kinh hoàng nhà máy sợi Texhong Ngân Long, KCN Hải Yên, Móng Cái (Quảng Ninh), phía công ty và cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân cũng như thiệt hại. Tuy nhiên, toàn bộ nhà kho số 4 rộng 8.500 m2 với kết cấu thép đã bị sụp đổ hoàn toàn, số nguyên liệu khoảng 5.000 tấn hoặc bị cháy rụi, hoặc bị hư hỏng hoàn toàn. Trước đó, vào lúc 2h30 phút ngày 4/4 đã xảy ra vụ cháy kho hàng số 4 nhà máy sợi Texhong Ngân Long. Vụ cháy kéo dài suốt 2 ngày đêm, để khống chế ngọn lửa cháy lan sang khu vực nhà xưởng sản xuất, lực lượng chức năng phải huy động 26 xe cứu hỏa (trong đó có 14 xe của thành phố Đông Hưng – Trung Quốc), nhiều máy xúc, máy ủi và khoảng hơn 800 người tham gia chữa cháy. (Xem chi tiết)

Khoảng 5h30 ngày 7/4, xe tải mang BKS 49C–112.87 do anh Ya Thủy (31 tuổi, trú tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 20. Khi đến đoạn qua tổ dân phố 3, thị trấn Di Linh (huyện Di Linh, Lâm Đồng), xe tải bất ngờ mất lái rồi tông gãy hai trụ điện trước khi đâm sầm vào ngôi nhà ven đường của gia đình anh Trần Khải Hoàng. Vụ việc khiến toàn bộ phần mái hiên của ngôi nhà và phòng khách bị sập, nhiều vật dụng sinh hoạt trong nhà bị hư hỏng. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. (Xem chi tiết)

Cơ quan điều tra vừa xác định, nghi phạm gây ra vụ nổ súng khiến hai cha con ông Trương Công Bình (62 tuổi, trú 14B đường Hàn Thuyên TP.Đà Lạt) là T.M.K (36 tuổi, thường trú tại 42 Ngô Thì Nhậm, TP. Đà Lạt) chứ không phải nhóm tàng trữ “kho” súng, mã tấu ở cạnh nhà nạn nhân. Được biết, K. tạm trú tại số 1 Hàn Thuyên, cách nhà ông Bình khoảng 200m. Theo cơ quan chức năng, K. là đối tượng nghiện ma túy, có khả năng tự chế được một số loại súng thể thao, từng 2 lần bị xử lý về hành vi dùng súng cồn (loại tự chế) bắn vu vơ nhưng may mắn chưa gây thương tích cho ai. Lần này, K. cũng khai là bắn hú họa chứ không chủ đích nhằm vào cha con ông Bình. (Xem chi tiết)



Trưa 7/4, Công an TX.Bến Cát, Bình Dương đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ông You Rong Hua (54 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) tử vong. Theo người dân, thời điểm khoảng 8 giờ, ông Hua điều khiển xe máy BS: 95F3 - 2399 trên đường ĐT 741, hướng từ tỉnh Bình Phước về tỉnh Bình Dương. Khi đến đoạn qua địa bàn P.Tân Định, TX. Bến Cát thì xảy ra va chạm với một xe container (chưa rõ biển số) chạy cùng chiều. Vụ việc khiến người đàn ông ngoại quốc tử vong tại chỗ. Theo các nhân chứng, chiếc xe container đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó, bỏ mặc nạn nhân.

Sáu người đã thiệt mạng trong vụ cháy một căn hộ tại thành phố Ussuriysk, vùng Primorsky Krai của Nga. Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 7/4 cho biết trong số các nạn nhân, có 4 phụ nữ, 1 trẻ nhỏ và 1 nam giới. Sau 4 giờ nỗ lực chữa cháy, lực lượng cứu hỏa đã khống chế được ngọn lửa. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nhiều khả năng vụ hỏa hoạn xuất phát từ sự cố chập điện.

Trong cuộc họp báo ngày 5/4, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết: “Như Tổng thống đã nói, ông muốn xây dựng quan hệ tốt đẹp với Nga, tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào động thái từ phía Nga”. Nhiều ý kiến cho rằng lệnh trừng phạt mới nhất Mỹ vừa ban hành lên các cá nhân và doanh nghiệp Nga có thể là dấu hiệu cho thấy kế hoạch gặp gỡ giữa ông Trump và ông Putin có thể sẽ bị hủy bỏ. Tuy nhiên, bà Sanders đã phủ nhận phỏng đoán này, cho biết Mỹ vẫn đang chuẩn bị để tổ chức cuộc gặp giữa 2 tổng thống trong tương lai.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của hải quân Mỹ ngày 6/4 bắt đầu cuộc cuộc tập trận hải quân hai ngày cùng tàu hộ vệ lớp Formidable RSS Supreme và tàu hộ vệ tên lửa RSS Valiant của hải quân Singapore (RSN) tại vùng biển quốc tế phía nam Biển Đông, Straits Times hôm nay đưa tin. Tuyên bố của RSN cho biết cuộc tập trận mang tên Passex này bao gồm các bài tập như khai hỏa tấn công mục tiêu, phòng không và đổ bộ trực thăng nhằm thắt chặt quan hệ và nâng cao khả năng phối hợp giữa hải quân hai nước. Động thái của hải quân Mỹ diễn ra trong bối cảnh biên đội tàu sân bay Liêu Ninh gồm hơn 40 tàu chiến của hải quân Trung Quốc ngày 5/4 tiến hành đợt tập trận bắn đạn thật kéo dài một tuần cũng trên Biển Đông. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không tiết lộ địa điểm cụ thể.

