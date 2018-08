Bản tin 14H: Thêm 1 tỷ phú Vietlott trong tháng 8

Thêm 1 tỷ phú Vietlott trong tháng 8. Trong kỳ quay thưởng thứ 321 vào tối qua (10/8) của loại hình xổ số Vietlott Mega 6/45, dãy số may mắn: 18 – 22 – 24 – 29 – 41 – 45, đã tìm được chủ nhân với số tiền hơn 31,8 tỷ đồng. Tỷ phú mới được tìm thấy chỉ 3 ngày sau khi một người chơi may mắn trúng jackpot 1 loại hình Power 6/55 trị giá hơn 47 tỷ đồng. Cũng trong kỳ quay số mở thưởng thứ 321 này, Vietlott đã tìm ra 15 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng, 1.069 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng, 18.117 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Kinh hãi phát hiện thi thể ở chợ vào tinh mơ. Khoảng 5h hôm nay (11/8), khi đến chợ Lái Thiêu, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương để dọn hàng, tiểu thương phát hiện một người đàn ông nằm trên sạp hàng. Gọi không thấy người này trả lời, mọi người tới gần kiểm tra và kinh hãi phát hiện ông ta đã tử vong. Nạn nhân sau đó được xác định tên Nguyễn Hoài Dương (35 tuổi ngụ Bình Dương). Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc. (XEM CHI TIẾT)

Cứu hộ 11 thuyền viên tàu hàng bị chìm do áp thấp nhiệt đới. Đến 5h20 sáng nay, 2 tàu SAR 412 và SAR 274 đã đưa toàn bộ 11 thuyền viên gặp nạn trên tàu Hải Hà 38, thuộc Công ty CPSX TMDV vận tải Ngọc Mai (đóng tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), về đến đất liền an toàn. Trước đó, khoảng 2h21 cùng ngày, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu Hải Hà 38 sắp chìm trên biển, trong điều kiện thời tiết xấu do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Tại thời điểm gặp nạn, trên tàu có 11 thuyền viên và đang chở hơn 1.600 tấn gạch, theo hải trình từ tỉnh Quảng Ninh vào Cần Thơ. (XEM CHI TIẾT)

Va chạm với xe đầu kéo, người phụ nữ chết thảm trên quốc lộ. Khoảng 10h15 ngày 11/8, xe đầu kéo BKS 34C - 069.05, kéo theo rơ moóc BKS 34R- 006.20, va chạm với xe máy BKS 16M4-2239, do một phụ nữ chưa rõ danh tính điều khiển, đoạn trước cửa số nhà 1107 đường Nguyễn Văn Linh (xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng). Vụ va chạm khiến người phụ nữ đi xe máy thiệt mạng tại chỗ, chiếc xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng.

Cứu người phụ nữ nhảy cầu tự tử, CSGT Huế được dân viết thư cảm ơn. Ngày 10/8, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận được bức thư cảm ơn của ông Hoàng Văn Thắng (trú đường Phạm Thị Liên, phường Kim Long, TP.Huế) gửi đến. Trong thư, ông Thắng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến lực lượng Công an phường Kim Long và Phòng CSGT đường thủy Công an tỉnh vì kịp thời cứu sống chị gái ông nhảy cầu tự tử. Trước đó, ngày 2/8 bà Hoàng Thị T. đến cầu Dã Viên gieo mình xuống sông Hương tự tử, may mắn được lực lượng chức năng giải cứu kịp thời.

Vụ xô xát sáng nay giữa nhóm học viên và cán bộ cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) khiến 1 cán bộ bị đánh gãy răng. Theo đó, do phản đối việc cán bộ nhân quân phục vụ cho bếp ăn nhận sớm hơn 10 phút, nhóm 10 học viên đang cai nghiện ma túy xảy ra cự cãi với cán bộ phụ trách cấp dưỡng. Sau đó, nhóm này vây rượt đánh, làm một cán bộ của cơ sở bị gãy chiếc răng.

Nghịch súng nhà hàng xóm, bé trai bị đạn găm ngực. Thông tin từ Bệnh viện Sản nhi tỉnh Nghệ An cho biết, khoa ngoại tổng hợp vừa tiếp nhận 1 bệnh nhi 19 tháng tuổi nói trên. Người nhà bệnh nhân nhí cho biết, khi bé H.M.T. (19 tháng tuổi, trú tại xã Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ An) sang nhà hàng xóm chơi. Tại đây, bé T. nghịch súng hơi dẫn đến phát nổ, đạn bi găm ngực. Phát hiện sự việc, gia đình nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Sau 5 ngày phẫu thuật gắp đạn và nằm viện điều trị cho đến nay (11/8), sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, vết thương khô ráo và dự định ít hôm nữa sẽ xuất viện.

Một phụ nữ rơi từ tầng 10 chung cư nghi tự vẫn. 12h30 ngày 10/8, nghe thấy tiếng động lớn, người dân sống gần tòa nhà Trung Đô, trên đại lộ Lê Nin, P. Hưng Dũng, TP Vinh (Nghệ An) chạy ra xem thì phát hiện một phụ nữ tử vong dưới chân tòa nhà chung cư Trung Đô. Nạn nhân được xác định là bà N.T.B (khoảng 60 tuổi, trú P. Hưng Dũng, TP Vinh). Theo một số người dân, bà B. rơi từ tầng 10 của tòa nhà xuống, trúng vào phần mái phía trước, sau đó tiếp tục rơi xuống phần nền gạch trước thềm, nghi do tự vẫn.



Tú Oanh