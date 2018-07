Bản tin 14H: Thủ đoạn tinh vi vận chuyển sừng tê giác trị giá 8 tỷ

Bắt vụ vận chuyển sừng tê giác trị giá 8 tỷ đồng. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vừa phối hợp với cơ quan chuyên trách tạm giữ một đối tượng nam (41 tuổi, quốc tịch Việt Nam) nhập cảnh trên chuyến bay EK392 từ Angola về Việt Nam vận chuyển trái phép sừng tê giác. Toàn bộ sừng tê giác gồm 12 chiếc, có tổng trọng lượng trên 7 kg, ước tính giá thị trường khoảng 8 tỷ đồng, được cất giấu tinh vi trong hành lý cá nhân, gồm hộp sữa bột, thực phẩm, quần áo… Đây là sừng của loài tê giác 2 sừng châu Phi quý hiếm, thuộc danh mục cấm mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu theo luật pháp quốc tế. Hiện, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã bàn giao đối tượng và tang vật cho cơ quan chức năng.

Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão trên Biển Đông, gió giật cấp 10. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, 7h sáng nay (17/7), vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 250km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 35km. Do ảnh hưởng bão, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa dông mạnh; gió bão mạnh dần lên cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh. (XEM CHI TIẾT)

Liên quan tới vụ nhà ngoại cảm tự xưng tuyên bố có 3 tấn vàng được giấu trong hang Bò Hống, Chủ tịch UBND xã Mông Ân (Bình Gia, Lạng Sơn) cho biết khu vực này là một quả núi không có hang, xung quanh chỉ toàn đất đá. Trưa 17/7, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, một đại diện phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83) công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đang phối hợp với chính quyền và công an huyện Bình Gia theo sát sự việc, đảm bảo trật tự trị an. Quan điểm của địa phương là kiên trì thuyết phục “nhà ngoại cảm” tự xưng cộng tác với cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng và phải tuân thủ các quy định của pháp luật. (XEM CHI TIẾT)

Ba ô tô khách va chạm liên hoàn, 2 người tử vong. Khoảng 20h ngày 16/7 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa, xe giường nằm BKS 78B-00345, do lái xe Võ Văn Lâm (42 tuổi, ở xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) chở hàng chục hành khách,vừa đi ra từ quán cơm bị xe khách BKS 75B-0482, do lái xe Tạ Quang Sơn (48 tuổi, trú phường Thuận Hòa, thành phố Huế) điều khiển, tông mạnh từ phía sau. Cú va chạm khiến anh Phạm Ngọc Chủng (46 tuổi, trú xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), làm tín hiệu cho các phương tiện giao thông nhường đường cho xe BKS 78B-00345, văng ra đường và anh anh Huỳnh Văn Hưng (21 tuổi, ở huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) đi trên xe 78B-00345 rơi xuống đất. Cùng lúc, Sau đó, xe khách khác BKS 76B-009.47, do Nguyễn Thanh Triều (trú tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, đi tới tông vào anh Chứng, khiến anh này tử vong tại chỗ. Nạn nhân Hưng tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu. Vụ việc còn khiến 3 người khác bị thương, đã được chuyển tới bệnh viện.

Phát hiện thi thể người đàn ông trong hồ nước. Khoảng 6h ngày 17/7, người dân đi qua khu vực đài tưởng niệm (thuộc thôn Phù Hưng 3, xã Yên Thái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) phát hiện thi thể 1 người đàn ông nổi trên hồ nước. Nạn nhân sau đó được xác định là ông Nguyễn Đình Hòa (SN 1976, trú tại thôn Phù Hưng 3, xã Yên Thái). Được biết, ông Hòa có tiền sử bệnh tâm thần và đang được điều trị tại bệnh viện. Trước khi xảy ra sự việc, vào đêm 16/7, ông Hòa đập phá đồ đạc trong nhà rồi bỏ đi lang thang.

Nắng nóng kỷ lục ở Nhật Bản, 8 người thiệt mạng, 2.000 người nhập viện. Sau các trận mưa lớn kéo dài gây ngập lụt diện rộng, khiến hơn 210 người thiệt mạng từ đầu tháng 7, Nhật Bản lại đang phải chống chọi với đợt nắng nóng kỷ lục tại nhiều địa phương. Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, trên cả nước Nhật Bản đã có 8 người thiệt mạng và 2.061 người phải nhập viện vì sốc nhiệt hoặc kiệt sức khi đợt nắng nóng bước sang ngày thứ 3. Nhiệt độ trung bình ở các tỉnh miền Đông và miền Tây Nhật Bản vượt quá 35 độ C, trong đó các tỉnh thành phố Fukuchiyama, Kyoto và thị trấn Ibigawa, thành phố Gifu có nhiệt độ được ghi nhận ở mức cao kỷ lục 38,8 độ C.



Tú Oanh