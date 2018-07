Bản tin 14H: Thử vận may, thợ xây Quảng Bình trúng Vietlott 44 tỷ

Thợ xây ở Quảng Bình trúng Vietlott hơn 44 tỷ. Sáng 3/7, Công ty xổ số điện toán Việt Nam, Vietlott trao giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 kỳ quay mở thưởng 139 tại Khánh Hòa cho khách hàng trúng hơn 44 tỷ đồng. Khách hàng may mắn cho biết làm thợ xây ở Quảng Bình. Hôm 21/6, anh mua ba vé tại điểm bán hàng thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, sau đó thì biết trúng giải Jackpot 1 với số tiền 44,1 tỷ đồng (chưa trừ thuế). Đây được xem là giải thưởng Jackpot lớn nhất của công ty này, từ hồi phát hành ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Một người đàn ông bị lửa thiêu tử vong khi chữa cháy rừng. Chiều ngày 2/7, thấy rừng thông của nhà hàng xóm bị cháy, ông Nguyễn Đình Luyện (60 tuổi, trú tại xóm 4, xã Tân Sơn, huyện Huỳnh Lưu, Nghệ An) sợ rừng thông nhà mình bị ảnh hưởng, liền mang dụng cụ, một mình lao đi ngăn lửa. Tuy nhiên, trong quá trình rừng bị cháy, ngọn lửa bốc cao, lan mạnh theo chiều gió, ông Luyện bỏ chạy nhưng không kịp và bị lửa thiêu tử vong. (XEM CHI TIẾT)

Nguyên phó phòng làm lộ đề thi công chức đột tử tại nhà riêng. Sáng 3/7, một lãnh đạo UBND huyện Krông Năng xác nhận, ông Lê Ngọc Sáu (54 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Krông Năng, Đắk Lắk) bị đột tử do xuất huyết dạ dày. Theo vị lãnh đạo này, gia đình phát hiện ông Sáu bị xuất huyết dạ dày vào lúc hơn 6h30 sáng cùng ngày tại nhà riêng ở xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk. Người nhà đưa ông Sáu đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Trước đó, ngày 11/6, ông Sáu bị truy tố về hành vi Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, vì để lộ đề thi tuyển công chức cấp xã vào năm 2016. (XEM CHI TIẾT)

Công nhân mỏ đá rơi từ độ cao 50 mét. Khoảng 9h ngày 3/7, khi đang khoan đá để chuẩn bị cho việc nổ mìn tại mỏ khai thác đá của Công ty Anh Việt Hương, xã Xuân Phúc (huyện Như Thanh, Thanh Hóa), công nhân tên Non (khoảng 40 tuổi, quê Hòa Bình) bị trượt chân, rơi từ độ cao 50 m xuống đất, chết tại chỗ. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân của vụ tai nạn có thể là thời tiết nắng nóng, dẫn đến việc nam công nhân bị say nắng rồi trượt chân ngã xuống.

Đồn trưởng công an gây tai nạn khiến mẹ thí sinh chết trước điểm thi. Sáng 3/7, lãnh đạo Công an huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) xác nhận, công an tỉnh đang điều tra đối với ông Hoàng Anh Tuấn (Trung tá, Đồn trưởng Đồn Công an khu công nghiệp Nhân Cơ, xã Nhân Cơ) vì điều khiển ô tô gây tai nạn chết người. Trước đó ngày 26/6, sau khi chở con trai đến điểm thi ở Trường THPT Trường Chinh (huyện Đắk R’lấp), Nguyễn Thu Hiền (37 tuổi, trú xã Đắk Sin, Đắk R’lấp) quay xe máy sang quán nước đối diện thì xảy ra va chạm với ô tô 7 chỗ BKS 48A-033.97, do ông Tuấn điều khiển. Sau tai nạn, chị Hiền được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Chàng trai Ấn Độ tự tử vì Argentina thảm bại tại World Cup. Monotosh Halder ở Habibpur, bang Tây Bengal, Ấn Độ, được cho là đã tự kết liễu đời mình vì thất vọng trước trận thua của Argentina khi đối đầu với Pháp hôm 30/6. Theo Goal, nam thanh niên 20 tuổi rất đau khổ và đã bỏ bữa tối đi ngủ. Sáng hôm sau, gia đình cố lay cửa phòng của Halder nhưng không thấy có phản ứng gì nên đã gọi cho cảnh sát. Sau khi phá cửa, cảnh sát phát hiện Halder tử vong trong tình trạng treo cổ. Theo bố nạn nhân, Halder là fan cuồng nhiệt của đội bóng Argentina.



