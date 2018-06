Bản tin 14H: Thực hư vụ máy bay chở đội tuyển Ả Rập Saudi bốc cháy

49 tòa chung cư cao tầng ở Hà Nội còn vi phạm an toàn PCCC. Thống kê mới nhất tới tháng 6 của Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết, hiện toàn thành phố còn 108 cơ sở, công trình nhà cao tầng tồn tại vi phạm về phòng cháy, chữa cháy trong quá trình hoạt động. Trong đó, 49 công trình là chung cư cao tầng vẫn còn tồn tại vi phạm. Trong đó, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc Phòng/Công ty TNHH SX&TN Đức Đại Phát là chủ đầu tư của 14 công trình vi phạm. (XEM CHI TIẾT)

Công an Thanh Hóa “quăng lưới” bắt người vi phạm có súng. Khoảng 12h ngày 18/6, Tổ công tác của Đội CSGT Công an Tp. Thanh Hóa phát hiện một nam thanh niên không đội MBH điều khiển xe máy BKS: 36B-376.97 đi từ đường Trần Phú xuống Đại lộ Lê Lợi (khu vực ngã tư Bưu điện tỉnh Thanh Hóa). Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, nhưng đối tượng cố tình bỏ chạy, buộc phải sử dụng súng bắn lưới bắn vào xe máy mới dừng được phương tiện. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi xách có một khẩu súng tự chế kích thước 13 x 8.6 x 1.6cm. Người điều khiển phương tiện được xác định là Hoằng Văn Kỳ (SN 1988, ngụ đường Cao Bá Quát, phường Trường Thi, Tp. Thanh Hóa). (XEM CHI TIẾT)

Xe máy đấu đầu xe tải, nam thanh niên tử vong tại chỗ. Khoảng 10h30 ngày 19/6, trên đường Huỳnh Văn Luỹ đoạn thuộc phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương, xe máy BKS 93P2 – 206.31, do một nam thanh niên khoảng 30 tuổi (chưa rõ danh tính) tông cực mạnh vào đầu xe tải mang BKS: 61C – 252.30 đang điều khiển theo chiều ngược lại. Tại hiện trường, chiếc xe máy hư hỏng nặng, phần đầu dính vào xe tải, nam thanh niên tử vong tại chỗ. (XEM CHI TIẾT)

Va chạm với xe tải, một chiến sĩ CSGT Hưng Yên bị thương nặng. Sáng 19/6, tại khu vực phố Nối (thuộc địa bàn thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên), chiến sĩ CSGT thuộc Đội CSGT huyện Mỹ Hào lái xe chuyên dụng đi trên đường va chạm với một chiếc xe tải, khiến cả người và xe chuyên dụng văng xuống đường. Sau cú tông mạnh, chiến sĩ CSGT văng xuống đường bị thương nên được đồng nghiệp cùng người dân sinh sống gần đó hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trên.

Phát hiện thi thể nam thanh niên ở đập thuỷ lợi. Sáng 19/6, lực lượng cứu nạn cứu hộ tỉnh Đắk Lắk tìm thấy thi thể anh Lê Văn Thu (SN 1996, trú tại khối 3a, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) tại khu vực đập thuỷ lợi Buôn Joong. Trước đó, chiều ngày 18/6, anh Thu cùng nhóm bạn đến đập thủy lợi Buôn Joong để chơi, không may gặp mưa. Trong lúc tìm chỗ trú, nhóm bạn không thấy anh Thu, mà phát hiện xe máy của nạn nhân vẫn ở khu vực. Sau đó, người thân nạn nhân trình báo vụ việc lên chính quyền địa phương. (XEM CHI TIẾT)



Nổ súng vào đám đông cổ động viên World Cup, 2 người chết. Theo The Guardian, vụ nổ súng xảy ra lúc 20h ngày 18/6 tại thành phố Malmo (Thụy Điển), khi một đám đông cổ động viên đang ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Thụy Điển trước đối thủ Hàn Quốc tại World Cup 2018. Năm người bị thương được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Nhưng hai người bị thương quá nặng đã tử vong. (XEM CHI TIẾT)

Cổ động viên Anh say rượu quậy phá trên tàu hỏa ở Nga. Truyền thông Nga cho biết, 2 cổ động viên Anh bị bắt giữ và áp giải ra khỏi chuyến tàu hỏa từ Moscow tới thành phố Volgograd (Nga). Theo báo cáo của công ty đường sắt Nga vận hành chuyến tàu nói trên, 1 trong 2 cổ động viên người Anh đập vỡ cửa kính toa tàu và bị thương ở tay. Cổ động viên còn lại bị cảnh sát bắt giữ sau tranh cãi với 1 sỹ quan cảnh sát. Thông tin trên đã được Đại sứ quán Anh tại Nga xác nhận thông tin trên.

Thực hư thông tin máy bay đội tuyển Ả Rập Saudi bốc cháy trên không. Hãng TASS dẫn thông báo từ bộ phận truyền thông của hãng hàng không Rossiya (Nga) cho biết, thông tin động cơ chuyến bay FV1007 từ St. Petersburg chuẩn bị hạ cánh xuống Rostov-on-Don, chở đội tuyển Ả Rập Saudi đến thành phố Nga cho trận đấu tại World Cup 2018, bị cháy động cơ là không chính xác. Nguyên nhân sự cố là do hoạt động bất thường của động cơ máy bay, dẫn tới lửa phát ra từ hệ thống thoát khí thải. Theo dữ liệu sơ bộ, động cơ máy bay bị hỏng nhiều khả năng do chim tấn công. May mắn, máy bay hạ cánh an toàn, không ai trên chuyến bay bị thương.



