Bản tin 14H: Tin lời ‘nhà tâm linh’, dân đổ xô đi đào vàng trong hang

Rộ tin 3 tấn vàng giấu trong hang đá, người đổ xô đi tìm. Nhiều ngày nay, huyện miền núi Bình Gia (Lạng Sơn) xôn xao vì liên tiếp có những hình ảnh, video đăng tải trên mạng xã hội về sự việc một người được cho là “nhà tâm linh” ở Hà Nội tuyến bố tìm thấy cửa hang “Bò Hống”, nơi cất giấu 3 tấn vàng tại xã Mông Ân, huyện Bình Gia từ năm 1305. Tin đồn này khiến nhiều người tìm về đây để tìm kiếm kho vàng, gây mất trật tự trị an. Theo lãnh đạo địa phương, thông tin về 3 tấn vàng trong hang “Bò Hống” chưa được kiểm chứng..

Hàng chục người ngất xỉu vì ngộ độc khí gas. Khoảng 9h sáng 16/7, nhà máy nước đá P.H. trên đường Đại lộ Bình Dương (phường Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương), bị xì gas cực mạnh khiến công nhân nhà máy và hàng chục người dân ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu. Người dân sinh sống và làm việc quanh nhà máy này đã tạm sơ tán đi nơi khác. (XEM CHI TIẾT)

Phát hiện thi thể phụ nữ cháy đen dưới gốc cây. Khoảng 6h sáng 16/7, người dân đi qua khu vực cống xóm Đập - đường Đặng Tất thuộc thôn Lại Thế Thượng (xã Hương Vinh, Hương Trà, tỉnh TT-Huế) phát hiện thi thể bà Nguyễn Thị Vân (67 tuổi, nhà ở đường Đặng Tất, xã Hương Vinh) cháy đen dưới gốc cây bồ đề cổ thụ. Cạnh nơi thi thể bà Vân còn một đôi dép, cùng can nhựa loại 5 lít. (XEM CHI TIẾT)

Công an thị xã Quảng Trị (Quảng Trị) đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT nghiêm trọng khiến 2 người tử vong vào chiều tối ngày 15/7. Trước đó, tại Km 771 + 400 QL 1A, đoạn qua phường 1, thị xã Quảng Trị, xe máy do anh Dương Văn Luận (SN 1975) điều khiển chở theo sau ông Đoàn Hồng Thiện (SN 1963) va chạm với xe máy do anh Nguyễn Văn Trúc (SN 1977) điều khiển khiến ông Thiện và anh Luận tử vong.

3 ngư dân mất tích trên vùng biển Cô Tô. Khoảng 3h ngày 15/7, tàu cá của Hải Phòng va chạm tàu chở hàng ở vị trí cách đảo Cô Tô (Quảng Ninh) khoảng 20 hải lý, khiến 7 người trên tàu rơi xuống biển. Đến 16h cùng ngày, một ngư dân đã cứu được một người đang trôi dạt trên vùng biển Cô Tô. UBND huyện Cô Tô huy động lực lượng chức năng đến hiện trường và cứu được thêm 3 người và đang tích cực tìm kiếm 3 người mất tích.

Nắng nóng kỷ lục tại Nhật Bản: 2 người chết, 2.000 người nhập viện. Ngày 15/7, nhiệt độ tăng lên hơn 35 độ C ở một số khu vực phía Tây và Đông Nhật Bản, có nơi nhiệt độ trong ngày được ghi nhận ở mức cao nhất lên tới 38 độ C như tại Fukuchiyama, tỉnh Kyoto, thị trấn Ibigawa, tỉnh Gifu. Theo thống kê, 2 người thiệt mạng sống tại quận Shiga và Saga; trong khi 2.061 người trên toàn đất nước đã phải nhập viện do sốc nhiệt và kiệt sức ngày 15/7.

Hai thợ lặn Australia được miễn trừ ngoại giao tại Thái Lan. Kênh truyền hình quốc gia Australia ABC ngày 16/7 dẫn một nguồn tin quan chức giấu tên cho biết, việc 2 chuyên gia về lặn trong hang, Richard Harris và Craig Challen, tham gia vào công tác giải cứu tại hang Tham Luang được quyết định sau các cuộc thương lượng giữa chính quyền Australia và Thái Lan. Theo đó, Thái Lan đồng ý cấp quy chế miễn trừ ngoại giao cho 2 chuyên gia người Australia, tránh trường hợp 2 người này sẽ bị khởi tố nếu để xảy ra rủi ro trong quá trình cứu hộ.



