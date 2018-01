Bản tin 14H: 'Tổng thống Nga Putin không có đối thủ chính trị xứng tầm'

Thời điểm trên ông Nguyễn Hồng S. (66 tuổi, trú tổ 5, thôn Khánh An, xã Tam Dân) cùng con rể là Huỳnh Ngọc T. (30 tuổi, trú cùng thôn) đi tảo mộ thì xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Hồng Q. (28 tuổi, gọi ông S. là bác ruột, trú thôn Khánh An). Trong lúc xô xát, Q. bất ngờ dùng con rựa trên tay chém nhiều nhát vào ông S. và anh T., khiến ông S. tử vong tại chỗ, còn anh T. bị thương nặng. Sau khi gây án Q. bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an huyện Phú Ninh đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, cho lực lượng truy tìm hung thủ gây án.