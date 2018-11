Bản tin 14H: Triệu tập lái xe tải phóng ngược chiều trên cao tốc

Xe tải bật đèn pha, phóng ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Đêm 13/11, một tài xế đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai thì phát hiện xe tải lớn bật đèn pha lao nhanh về phía mình, dù đang lưu thông trên làn đường một chiều. Tài xế này nhanh chóng đánh tay lái sang phải để đảm bảo an toàn. Bất bình với sự việc, vị tài xế đăng tải toàn bộ vụ việc lên mạng xã hội. Tiếp nhận thông tin, sáng 14/11, ban Quản lý cao tốc Nội Bài - Lào Cai chỉ đạo trích xuất camera xác định biển số và thông tin phương tiện vi phạm; đồng thời chuyển thông tin vụ việc cho cơ quan công an.

Phát hiện quả bom nặng 300kg khi đang nạo vét kênh. Khoảng 16h30 ngày 11/11, trong lúc nạo vét kênh tiêu nước cạnh sông Đào thuộc địa bàn xóm 1, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, người dân bất ngờ phát hiện một quả bom dài 1,6 m, nặng khoảng 300 kg. Đến 11h (ngày 13/11), lực lượng công binh, Ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã tiến hành phá hủy thành công quả bom. Theo nhận định, đây có thể là quả bom còn sót lại từ thời chiến tranh chống Mỹ. (XEM CHI TIẾT)

2 xe máy va chạm trong đêm, 3 người tử vong. Rạng sáng ngày 14/11, người dân nghe thấy tiếng động lớn trên tuyến đường ĐT, đoạn qua thôn Trung Phú 2, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Khi ra đến hiện trường, họ thấy 3 xe máy đã nát vụn, biến dạng hoàn toàn. Cạnh đó là 2 nam thanh viên đã tử vong. Một người được đưa đi cấp cứu, nhưng cũng tử vong do vết thương nguy kịch. Bước đầu, ba nạn nhân được xác định là Nguyễn Thanh T. (SN 1990), Nguyễn Hoàng M. (SN 2002) và Võ Công Q. (SN 2000, cùng trú xã Điện Minh).

Taxi lao lên dải phân cách gần 1m ở Bình Dương. Khoảng 20h55 ngày 13/11, trên quốc lộ 1A, đoạn đi qua phường Bình An, thuộc địa phận Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, một taxi của hãng Mai Linh chạy với tốc độ cao, muốn vượt lên xe tải cùng chiều. Tuy nhiên, nhiều khả năng bị ép sát bất ngờ, xe taxi không làm chủ được tay lái, lao lên dải phân cách làn đường cao gần 1m. Cùng lúc, xe container BKS: 15C- 231.58 đi tới và đã va chạm với xe này, phần đầu của xe taxi bị móp méo biến dạng, phần gầm máy dầu chảy lênh láng. May mắn, không có thương vong trong vụ việc.

Xe khách bốc cháy gần khu dân cư. Khoảng 8h45 ngày 14/11, xe khách chở công nhân BKS 53N - 5708 đang đỗ trước số nhà 195, đường Bạch Đằng, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ban đầu, khói bốc ra từ cabin xe, sau đó lan ra khắp xe. Do xe đậu sát khu dân cư, nhiều người hốt hoảng chạy ra khỏi nhà vì sợ lửa cháy lan. Khoảng 20 phút sau khi cơ quan chức năng có mặt, đám cháy mới được khống chế. Vụ hỏa hoạn may mắn không gây thiệt hại về người, nhưng chiếc xe gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Trước khi xảy ra hoả hoạn, xe này mới từ trong gara sửa chữa ra.

Bé gái thiệt mạng trong căn nhà cháy ở Cà Mau. Chiều 13/11, anh Hứa Ngọc Duy (xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, Cà Mau) lấy xuồng máy đi đón vợ. Con gái anh là cháu Hứa Thị Phương Anh (11 tuổi, bị bại liệt) đang ở nhà một mình thì căn nhà bốc cháy. Hàng xóm phát hiện nhà anh Duy bị cháy nên chạy sang dập lửa nhưng không kịp. Khi gia chủ về đến nơi thì nhà đã cháy rụi, bé Phương Anh tử vong.

15 ô tô đâm liên hoàn, nổ tung trên đường cao tốc. RT đưa tin, ngày 13/11, trên đường cao tốc M-4 Don, nối thủ đô Moscow với khu vực phía nam thuộc vùng Rostov (Nga), xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 15 ô tô. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy, một đoàn xe ô tô nối đuôi nhau sau vụ va chạm trên đường cao tốc. Phía sau hơn 10 chiếc xe tải và xe chở khách là một chiếc ô tô đang bốc cháy dữ dội và bỗng dưng phát nổ chỉ sau vài giây người ghi hình đi ngang qua. Vụ tai nạn khiến 1 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Nguyên nhân được xác định do thời tiết xấu với lượng tuyết rơi dày.





Tú Oanh