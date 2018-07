Bản tin 14H: Tước giấy phép lái xe tài xế lái bằng chân trên cao tốc

Nguyên nữ đại biểu Quốc hội Bình Phước tử vong sau khi đi làm đẹp. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Phước xác nhận, cái chết của bà Phạm Thị Mỹ Lệ (60 tuổi, ở thị xã Phước Long) không phải là vụ án mạng. Theo cơ quan điều tra, tối 30/6, bà Lệ được tài xế chở đến tiệm chăm sóc sắc đẹp tại phường Thác Mơ, thị xã Phước Long. Sau khi xăm môi, mày và uống một loại thuốc ở đây, trên đường về nhà, bà Lệ có dấu hiệu mệt mỏi, ngứa toàn thân. Thấy không ổn, bà Lệ yêu cầu tài xế chở trở lại tiệm tiệm thẩm mỹ. Đến nơi, bà đã bất tỉnh, sùi bọt mép, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Được biết, người cho từ chối mổ tử thi điều tra vì cho rằng nguyên nhân tử vong của bà Lệ là do bệnh lý. Bà Phạm Thị Mỹ Lệ (60 tuổi, quê An Giang) là ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019), đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước khóa XIII, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Phước.

Sập mỏ đất vùi lấp 2 xe tải cùng tài xế ở Hà Tĩnh. Khoảng 8h30 ngày 4/7, khi hai tài xế điều khiển xe tải vào mỏ Cụp Cọi thuộc xã Kỳ Hưng, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để cho máy xúc đất lên xe, bất ngờ vách mỏ sập xuống vùi lấp cả 2 xe, 2 tài xế bị mắc kẹt trong xe dưới đống đất đổ sập. Sau hơn gần một giờ đồng hồ, 2 tài xế đã được cứu ra ngoài. Rất may, vụ tai nạn chỉ làm 1 tài xế bị gãy chân và được đưa đi cấp cứu, người còn lại không bị thương. Hiện, nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Du khách bị ngứa sau khi tắm biển Đà Nẵng. Sáng 4/7, thông tin từ Ban quản lý (BQL) bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên – Môi trường TP. Đà Nẵng) đã xuống lấy mẫu nước từ 8 cửa xả thải đổ ra biển để xét nghiệm. Trước đó, trong các ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7, du khách xuống tắm biển Đà Nẵng có hiện tượng bị ngứa ngáy khó chịu, nổi mẩn đỏ khắp người, nhất là trẻ em. Về nguyên nhân, nhiều thông tin cho rằng đó là do sứa lửa đốt. Tuy nhiên, theo một số ý kiến khác, nước biển bị ô nhiễm do xảy ra mùa lớn trong những ngày vừa qua TP. Đà Nẵng, khiến một lượng nước thải từ 8 cửa xả chảy tràn ra biển Mỹ Khê.

Tước giấy phép lái xe đối với tài xế lái xe bằng chân trên cao tốc. Ngày 4/7, ông Hà Văn Khởi, quản lý nhà xe Tuấn Hiệp (chi nhánh Cà Mau), cho biết, Cục CSGT đường bộ (Bộ Công an) đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính tài xế Nguyễn Duy Hiếu (37 tuổi) 7,5 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe 3 tháng về hành vi dùng chân lái xe khách trên tuyến cao tốc Trung Lương - TP HCM. Trước đó, tài xế Hiệu đã bị đuổi việc sau khi đoạn clip anh này điều khiến xe khách bằng chân được phát tán trên mạng xã hội.

Chưa ra được khỏi hang, HLV đội bóng Thái đã phải đối mặt với án phạt. Tờ Sky News đưa tin, cảnh sát Thái Lan đang điều tra và xem xét án phạt dành cho vị HLV 25 tuổi vì dẫn các cậu bé chưa đến tuổi vị thành niên vào hang mà không hỏi ý kiến phụ huynh. Dù chính HLV này cũng là nạn nhân bị kẹt, tuy vậy, vẫn khó tránh khỏi việc bị truy cứu trách nhiệm. Đội bóng thiếu niên gồm 12 cậu bé và một HLV bị kẹt trong hang Tham Luang ngập nước ở tỉnh Chiang Rai, phía Bắc Thái Lan, từ chiều 23/6. Đội cứu hộ 1.000 người đến từ Thái Lan, Úc, Mỹ, Anh đã cùng nhau tìm kiếm suốt 10 ngày đêm và phát hiện ra vị trí của các nạn nhân vào 2/7 vừa qua.

Con trai thủ lĩnh IS ở Syria bị tiêu diệt. Cơ quan tuyên truyền của IS Amaq công bố hôm 3/7, Hudhayfah al-Badri, con trai của thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi, đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công của chính phủ Syria ở tỉnh Homs. Theo thông báo từ IS, Al-Badri đã bị tiêu diệt trong một "cuộc chiến chống lại cộng đồng người Nussayriyyah và người Nga tại nhà máy nhiệt điện ở Homs". Được biết, Nussayriyyah là thuật ngữ được IS sử dụng cho giáo phái Alawite của Tổng thống Bashar Assad.

