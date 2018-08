Bản tin 14H: Vợ bế con bắt quả tang chồng hẹn hò ‘bồ nhí’

Nghi vấn vợ bế con bắt quả tang chồng đi với bồ, náo loạn trên đường Xã Đàn (đoạn trước nhà 163 Xã Đàn, phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội). Theo đó, khi bắt quả tang chồng mặc áo đôi cùng mình đang "tung tăng" cùng "bồ nhí", người vợ bế theo đứa trẻ gào khóc, giằng co. Anh chồng tìm mọi cách để che chắn cho "người tình" khỏi những cú đánh của vợ và những người thân của vợ. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi lực lượng Công an phường sở tại ra đưa những người liên quan về trụ sở để làm việc.

Thu hàng trăm kg pháo Trung Quốc giấu trong hang đá. Qua tin báo của quần chúng nhân dân, tổ công tác thuộc đồn Biên phòng Lũng Nặm phối hợp với Công an huyện Hà Quảng (Cao Bằng) kiểm tra khu vực hang đá Lũng Rại (xã Cải Viên) phát hiện 16 thùng các-tông, bên trong chứa tổng trọng lượng 372 kg pháo nổ. Tổ công tác tiến hành mật phục song không phát hiện đối tượng nào đến lấy hàng nên lập biên bản, thu giữ toàn bộ tang vật. (XEM CHI TIẾT)

Sập hầm khai thác than Mông Dương, 2 công nhân bị vùi lấp. Khoảng 3h sáng ngày 8/8, một vụ sập hầm khai thác xảy ra tại đường lò bán xuyên mức -100 đến -120, thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam. Vụ tai nạn lao động khiến hai công nhân bị vùi lấp. Sau nhiều giờ, đội cứu hô đã tìm thấy thi thể Nguyễn Thế Hoạt (25 tuổi, quê Yên Bái) và đưa được Vi Văn Dụng (27 tuổi, quê Cao Bằng) ra ngoài trong tình trạng bị thương ở chân.

Hàng chục hành khách hoảng loạn sau cú tông xe khách và xe tải. Khoảng 4h30 sáng 8/8, xe khách BKS 37B-018.97 lưu thông trên Quốc lộ 14B khi đến địa phận xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc thì xảy ra va chạm với xe khách BKS 20B-002.99 lưu thông theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn. Hiện trường 2 xe khách bị hư hỏng nặng. (XEM CHI TIẾT)



Phú Yên có tân chủ tịch tỉnh 44 tuổi người Hà Nội. Ngày 8/8, kỳ họp bất thường HĐND khóa VII tỉnh Phú Yên đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với ông Hoàng Văn Trà để nhận nhiệm vụ mới tại Ủy ban kiểm tra Trung ương và bầu Phó bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh. (XEM CHI TIẾT)

Sập cầu sắt, người dân ở Bến Tre phải đi đường vòng 5 km. Rạng sáng 8/8, ôtô tải chở gần 20 tấn phân bò khi qua cầu Ông Chiếm (Thạnh Trị, Bình Đại, Bến Tre) đã làm sập một bên nhịp dẫn. Do đây là cầu nằm trên tuyến đường nối liền hai huyện Ba Tri và Bình Đại, nên hàng nghìn phương tiện phải đi đường vòng xa hơn 5 km. Ống dẫn nước lắp trên cầu cũng bị hư hỏng làm người dân trong vùng không có nước sạch sử dụng.

Hơn 71.000 người phải nhập viện do nắng nóng kéo dài tại Nhật Bản. Theo số liệu thống kê của Cơ quan Cứu hỏa và thiên tai Nhật Bản, trong khoảng thời gian 3 tháng qua, tính từ ngày 30/4 đến 5/8, trên khắp cả nước Nhật Bản có tới 138 người tử vong do sốc nhiệt, hơn 71.000 người phải nhập viện do say nắng, vượt xa kỷ lục được ghi nhận trước đó vào năm 2013 với hơn 58.000 trường hợp. Tại thành phố Gero, tỉnh Gifu, nhiệt độ đo được vào hôm 6/8 vừa qua cũng lên tới mức 41,0 độ C…

Dân “phát cuồng” vì rượu giảm giá, cảnh sát buộc phải nổ súng. Shanghaiist đưa tin, sáng 6/8, một đại lý rượu Mao Đài ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, mở đợt giảm giá lớn, khiến dân tình náo loạn. Nhận được tin báo, cảnh sát đến thì thấy hơn 400 người tập trung quanh cửa hàng chen lấn, xô đẩy để giành được suất mua hàng. Do không thể kiểm soát tình hình, một sĩ quan cảnh sát quyết định bắn chỉ thiên để cảnh cáo.



