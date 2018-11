Bản tin 14H: Vờ đồng ý vào nhà nghỉ, thiếu nữ thoát khỏi yêu râu xanh

Ngày 29/11, Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ thiếu nữ 19 tuổi (ngụ huyện Xuyên Mộc) tố ông D.T.L (37 tuổi, ngụ huyện Xuyên Mộc) hiếp dâm. Theo đơn tố cáo, do quen nhau từ trước, ông L. hẹn thiếu nữ đi chơi. Tuy nhiên, đến khu vực rừng tràm ấp Khu 1, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, đối tượng dừng lại uy hiếp, khống chế ép thiếu nữ phải cho quan hệ tình dục. Thiếu nữ nhanh trí vờ đồng ý “yêu” nhưng phải vào nhà nghỉ, khách sạn… rồi bỏ chạy kêu cứu khi ông L. đi lấy xe.

Sân bay Buôn Ma Thuột mở cửa trở lại sau sự cố máy bay Vietjet. Theo Cục Hàng không Việt Nam, tới gần 11h, tàu bay Vietjet gặp sự cố đã được kéo khỏi đường băng sân bay Buôn Ma Thuột, đồng thời vị trí hư hỏng mặt đường băng do càng trước máy bay mất lốp tạo ra cũng được khắc phục xong. Do đó, dự kiến trước 12h, Cục Hàng không sẽ quyết định mở lại đường băng sân bay Buôn Mê Thuột để khai thác trở lại bình thường với các chuyến bay thường nhật. Hiện nhà chức trách đã tìm thấy 1 chiếc lốp trong cặp lốp trước của chiếc máy bay bị bật ra khi hạ cánh. (XEM CHI TIẾT)

“Chúa đảo” Tuần Châu chi 5 tỷ mua trọn vé máy bay Vân Đồn – TPHCM. Từ ngày 30/11, hãng Hàng không Quốc gia Vietnam Airlines mở chuyến bay đầu tiên từ TPHCM đi Vân Đồn. Đặc biệt, một doanh nhân người Quảng Ninh đã chi 5 tỷ đồng mua hết toàn bộ vé. Với lý do mua tặng những người con Quảng Ninh đang sinh sống và làm việc tại TPHCM, ông Đào Hồng Tuyển (chúa đảo Tuần Châu) đã quyết định chi 5 tỷ đồng mua toàn bộ vé cho những ai có nhu cầu về thăm quê. (XEM CHI TIẾT)

Xe khách 29 chỗ đâm trực diện xe tải, nhiều người bị thương. Khoảng 6h30 sáng nay (30/11), tại quốc lộ 18A, theo hướng Móng Cái - Hạ Long (Quảng Ninh), xe khách 29 chỗ BKS 14B - 020.15 đâm trực diện vào chiếc xe tải đông lạnh theo hướng ngược lại. Sau cú đâm mạnh, chiếc xe khách mất lái và tiếp tục đâm vào vệ đường, trong khi chiếc xe tải đông lạnh bị hất văng, lao thẳng xuống khe thoát nước bên đường. Tính đến thời điểm hiện tại có 6 người bị thương, đang được cấp cứu tại bệnh viện của khu vực. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 30/11, ông Đặng Xuân Hữu, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, xác nhận, sự việc cô giáo buộc dây vào người một bé trai và cột ở cửa lớp tại Trường mầm non B, xã Trực Đại, huyện Trực Ninh (Nam Định) là có thật. Theo ông Đặng Xuân Hữu, bé trai được xác định là N.T. P. (4 tuổi, ở xã Trực Đại), bị rối loạn phổ tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ, câm điếc bẩm sinh. Cháu P. không chỉ tăng động, mà có khi còn cắn cả vào tay các bạn và cô giáo. Do đó, hai cô giáo phụ trách lớp 4 tuổi đã lấy một đoạn dây vải buộc vào người cháu để đảm bảo an toàn cho cháu P. và những người khác, không hề có ác ý. Tuy nhiên, ông Hữu nhấn mạnh, cách làm của các cô giáo không đúng, hành vi thiếu kinh nghiệm trong việc ứng xử. (XEM CHI TIẾT)

Hơn 100 tù nhân Indonesia vượt ngục. Bộ Pháp luật và Nhân quyền Indonesia mới đây cho biết, tổng cộng 113 tù nhân của một nhà tù trong tỉnh Aceh, phía Tây nước này, đã vượt ngục trốn ra ngoài sau khi phá hủy các thanh chắn cửa sổ nhà tù. vụ việc xảy ra vào tối qua (29/11), trong lúc trời mưa to. Hiện cảnh sát đang tập trung vào việc ngăn chặn các tù nhân khác vượt ngục, đồng thời cử một lực lượng lớn khác mở đợt truy bắt các tù nhân đã trốn ra ngoài. Tuy nhiên, đến nay cảnh sát mới chỉ bắt lại được 4 trong tổng số hơn 100 tù nhân trốn thoát.

Chuyên cơ chở Thủ tướng Đức Angela Merkel phải hạ cánh khẩn cấp. Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn truyền thông nước này ngày 29/11 cho biết, chiếc chuyên cơ chở Thủ tướng Đức Angela Merkel tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 13 Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại thủ đô Buenos Aires, Argentina, đã bất ngờ quay ngược trở lại và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Cologne, Tây Nam nước Đức chỉ sau một giờ cất cánh. Nguyên nhân do do các phi công phát hiện sự cố về hệ thống báo nhiên liệu. (XEM CHI TIẾT)



Tú Oanh