Bản tin 14H: Xe bán tải cố vượt đường ray, 2 người thương vong

Lại tàu chở hàng va chạm ôtô, 2 người trên xe một chết, 1 nguy kịch. Khoảng 7 giờ 40 ngày 16/6, tại km 900+400 (đoạn xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), tàu chở hàng số hiệu HH7 đang lưu thông theo hướng Bắc-Nam đã va chạm với xe ôtô bán tải BKS 29C-317.34, trên xe có hai người (chưa rõ danh tính), khi ôtô này rẽ từ Quốc lộ 1A vào đường dân sinh cắt ngang đường tàu. Hậu quả, hai người trên xe một người chết, một người nguy kịch.

Xe khách lao xuống vực ở Kon Tum, 3 người chết. Vào lúc 2h30 ngày 16/6, tại km 1430+700 đường Hồ Chí Minh (thuộc xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum), xe ô tô khách BKS 34B-00269, do tài xế Vũ Minh Hồng (51 tuổi, ngụ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) điều khiển chở 44 hành khách, bất ngờ lao xuống vực sâu của suối Đăk Pét, cách đường khoảng 50m. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương nặng, 10 người bị thương nhẹ đang được cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Đăk Glei. (XEM CHI TIẾT)

Dùng máy cắt giải cứu tài xế bị thương mắc kẹt trong cabin dập nát. Tối 15/6, đang dừng đèn đỏ tại ngã tư giao nhau giữa QL1A đường tránh Vinh và tỉnh lộ 542C thuộc khối 4, thị trấn Hưng Nguyên, Nghệ An, xe tải BKS 73C-03119, do anh Trần Phú Quý (SN 1984, trú quán thôn Hòa Bình, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển, bị xe tải BKS 14M-4989, do anh Ngô Văn Dũng (SN 1980, trú quán xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) điều khiển, tông từ phía sau. Cú tông mạnh khiến cabin xe 14M-4989 bẹp dúm, tài xế Dũng bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin xe. Sau 30 phút dùng máy cắt cabin, các chiến sĩ công an đã đưa được tài xế Dũng ra ngoài, đưa tới bệnh viện cấp cứu. Hiện vụ việc đang được điều tra.

Thiếu tá bị nạn đã tỉnh, cảnh sát mất tích vẫn chưa tìm được. Sau 1 ngày đêm cấp cứu tại TP.HCM, sức khỏe của thiếu tá công an và 1 chiến sĩ thực tập, gặp nạn trong vụ tai nạn đường thủy - ca nô lao vào sà lan trên sông Hậu (An Giang), đã dần hồi phục. Tuy nhiên, đại úy cảnh sát bị mất tích là anh Huỳnh Thanh Danh - cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh An Giang, vẫn chưa được tìm thấy, dù đã huy động lực lượng hàng trăm người tham gia tìm kiếm. Trước đó, tối 14/6, ca nô của đoàn kiểm tra liên ngành, gồm 8 người đi kiểm tra việc khai thác tài nguyên trên sông Hậu, không may đâm phải sà lan đang đậu. Hậu quả, tài công tử nạn, cảnh sát Danh mất tích và hai nạn nhân bị thương.

Phụ nữ Kurd tại Afrin biểu tình phản đối việc bị ép mang khăn Hijab. Nhiều phụ nữ người Kurd - chủ yếu là người Hồi giáo, nhưng cam kết một cách sống thế tục, đã tổ chức các cuộc biểu tình trong thành phố Afrin (Syria), yêu cầu gỡ bỏ các tờ áp phích hô hào phụ nữ ăn mặc quần áo truyền thống, che mặt và cơ thể cũng như tuân thủ các quy tắc cực kỳ nghiêm ngặt của đạo luật Hồi giáo Sharia. Theo tờ Independent, phụ nữ Kurd đang chịu áp lực từ lực lượng dân quân thuộc các nhóm Hồi giáo chính thống đã chiếm quyền kiểm soát Afrin, cũng như từ những nhóm phiến quân đào thoát khỏi khu vực Đông Ghouta. Mặc dù những tờ áp phích đã bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ dỡ bỏ, các nhà hoạt động nữ quyền cho rằng chúng ảnh hưởng đến sự độc lập của phụ nữ người Kurd.

Lãnh đạo Triều Tiên chúc mừng sinh nhật Chủ tịch Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi thiệp và hoa chúc mừng sinh nhật Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 15/6. Đây là lần đầu tiên ông Kim Jong-un gửi lời chúc mừng sinh nhật Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ năm 2013. Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), động thái này cho thấy quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên đang “ấm” trở lại sau thời gian Bắc Kinh phải thắt chặt trừng phạt Bình Nhưỡng theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.



