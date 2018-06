Bản tin 14H: Xe chở hơn 100 con lợn bị lật, dân lao ra hôi của

Cháy lớn tại chợ trung tâm thị trấn Sóc Sơn. Đám cháy lớn bùng phát vào sáng sớm 21/6 tại khu chợ trung tâm thị trấn Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) thiêu rụi nhiều ki-ốt hàng hóa. Vào khoảng thời gian trên, người dân phát hiện lửa, khói bùng phát dữ dội tại ki-ốt trong chợ. Ít phút sau, lửa bùng lên dữ dội lan rộng ra nhiều ki-ốt xung quanh, cột khói bốc cao hàng chục mét. Nhận được tin báo, hàng chục xe cứu hỏa cùng nhiều chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC phối hợp cùng lực lượng khác có mặt tại hiện trường dập lửa. (XEM CHI TIẾT)

Phát hiện thi thể nữ chết trong tư thế bị trói chặt chân tay. Khoảng 4h30 ngày 21/6, người dân nuôi cá tại khu vực chân cầu Mân Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, tá hỏa khi phát hiện một thi thể nữ (khoảng 50 tuổi) nổi trên mặt nước. Tay và chân của nạn nhân đã bị trói chặt, phần mặt nạn nhân bị bịt lại bằng túi ni lông màu đen. Nhận được thông tin, Phòng PC45 Công an TP Đà Nẵng cử lực lượng xuống hiện trường để tổ chức khám nghiệm thi thể, điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Nông dân Bắc Giang bán vải thu nhập “khủng” hàng nghìn tỷ đồng. Tính đến ngày 20/6, tổng lượng vải bán ra của tỉnh ước đạt 134.430 tấn tấn, doanh thu theo đó đạt trên 3.674,5 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ vải thiều ước đạt 2.204,7 tỷ đồng và dịch vụ hỗ trợ ước đạt 1.469,8 tỷ đồng. Giá vải thiều hiện có giá từ 17.000đ/kg -35.000đ/kg (tùy loại). Thị trường tiêu thụ trong nước chủ yếu gồm: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng… Bên cạnh đó, vải thiều còn được xuất khẩu sang các nước như: Úc (35 tấn), Mỹ (1,1 tấn), Châu Âu (1,1 tấn); Nhật (1,5 tấn); Singapore (100 tấn); Thái Lan (200 tấn)…. Hiện các thương nhân trong và ngoài nước vẫn đổ dồn về Bắc Giang để thu mua vải thiều.

Người dân New Zealand mong chờ nữ Thủ tướng sinh con đầu lòng. Văn phòng Thủ tướng New Zealand tuyên bố, bà Jacinda Ardern và chồng là ông Clarke Gayford đã đến bệnh viện từ 5h50 sáng 21/6 (giờ địa phương). Trong khi đó, Phó Thủ tướng Winston Peters sẽ giữ vị trí quyền Thủ tướng. Các lãnh đạo đảng Greens cho biết đây là thời khắc lịch sử với nhiều niềm vui cho đất nước New Zealand khi Thủ tướng sinh con lần đầu tiên. Ngày dự sinh của Thủ tướng Ardern là Chủ Nhật tuần trước và cả đất nước New Zealand đang trong những ngày chờ đợi háo hức.

Canada hợp pháp hóa cần sa từ tháng 10. Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu hôm 20/6 trong một buổi họp báo tại Ontario, kể từ ngày 17/10, các hệ thống bán lẻ cần sa sẽ được điều hành bởi chính quyền tỉnh. Thủ tướng Canada cho rằng việc hợp pháp hóa cần sa trên toàn quốc sẽ bảo vệ thế hệ trẻ của đất nước thông qua việc lấy đi thị trường từ các tổ chức tội phạm. Được biết, Thượng viện Canada đã phê chuẩn luật hợp pháp hóa cần sa hôm 19/6. Dự luật sẽ giúp chính phủ Canada quản lý thị trường cần sa chặt chẽ hơn, ngăn chặn trẻ em dưới 18 tuổi tiếp cận chất kích thích này.

Xe chở hơn 100 con lợn bị lật, dân lao ra hôi của chất đầy xe. Vụ việc xảy ra hôm 10/6. Chiếc xe tải chở theo 120 con lợn với trị giá ước tính 8000 bảng Anh (khoảng 250 triệu VNĐ) bị lật trên đường chở số lợn này đi tiêu thụ ở tỉnh Chapecó in Paraná, miền Nam Brazil. Tài xế cho biết, bị mất kiểm soát và đâm vào bờ kè vì đánh lái khẩn cấp để tránh chiếc xe đi ngược chiều. Người dân đến hỗ trợ tài xế. Tuy nhiên, nhiều người sau khi cứu những con lợn ra khỏi chiếc xe bị lật lập tức bắt chúng, đưa lên xe của mình rồi rời đi.





