Bản tin 14H: Xe máy lao trụ điện, 2 thanh niên thiệt mạng

Sáng 16/11, chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, ĐB Vũ Thị Thủy - Hải Dương - đặt vấn đề về tình trạng chuyển giá. Theo bà Thủy, việc chuyển giá của doanh nghiệp có chiều hướng gia tăng. “Với chức năng được giao, Bộ có giải pháp gì khắc phục”, bà Thủy nêu câu hỏi?. Trả lời câu hỏi trên, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết đây là vấn đề bức xúc của xã hội, Quốc hội, đồng bào cử tri. Từ năm 1995, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn ngăn chặn thực hiện việc chuyển giá. Năm 2017 Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định để quản lý ngăn chặn. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, năm 2016 các cơ quan thuế đã tiến hành kiểm tra, thanh tra hơn 1000 doanh nghiệp FDI, phạt hàng nghìn tỷ đồng. Năm 2017, kiểm tra gần 1.300 doanh nghiệp, phạt và truy thu hơn 3.000 tỷ. (Xem chi tiết)

Sáng 16/11, nhánh cầu vượt Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám (thuộc dự án cầu vượt hình chữ N tại vòng xoay Nguyễn Thái Sơn-Phạm Văn Đồng) chính thức thông xe sau 2,5 tháng thi công. Sau khi nhánh cầu này được thông xe, dự kiến sẽ có hơn 50% lưu lượng phương tiện đi lại trên đường Nguyễn Kiệm vào trung tâm thành phố sẽ lưu thông lên cầu, giúp giảm kẹt xe khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Trước đó, nhánh cầu vượt Nguyễn Thái Sơn – Hoàng Minh Giám cũng đã thông xe vào ngày 3/7 giúp các phương tiện lưu thông từ hướng đường Trường Sơn-Phổ Quang đi Nguyễn Thái Sơn lưu thông lên cầu giảm áp lực cho vòng xoay phía dưới. Như vậy, tính đến nay, cầu vượt bằng thép hình chữ N đã hoàn thành được 2/3 nhánh cầu. Nhánh còn lại theo hướng Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn đang trong quá trình giải phóng mặt bằng. (Xem chi tiết)

Bà Nguyễn Thị Vân, Hiệu trưởng trường mầm non xã Nam Kim (Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, hôm nay hai trong số ba học sinh bị ngộ độc do ăn nhầm bột thông bồn cầu được cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nội, nạn nhân còn lại ở Nghệ An. Buổi học chiều 14/11, bồn cầu nhà vệ sinh lớp học ở điểm trường chính Mạnh San (Trường mầm non Nam Kim) bị tắc. Giáo viên chủ nhiệm lớp bốn tuổi nhận hai gói bột thông tắc bồn cầu từ kế toán nhà trường để xử lý. Khi vừa đưa hai gói bột này tới lớp thì một em muốn đi vệ sinh nên cô giáo bỏ tạm vào tủ đựng đồ dùng trong lớp học mà không khóa. Vắng cô giáo, một trẻ trong lớp mở cửa tủ, lấy một gói bột xé ra chia cho các em khác. Phát hiện sự việc, giáo viên đã đưa ba trẻ tới cơ sở y tế địa phương sơ cứu, sau đó chuyển lên tuyến trên.

Sáng 16/11, Công an TP Long Xuyên (An Giang) bàn giao thi thể Binh Bunh Thi (25 tuổi, ở xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn) và Lê Phạm Duy (26 tuổi, ngụ huyện Phú Tân) cho gia đình lo hậu sự. Theo nhà chức trách, rạng sáng cùng ngày Thi chạy xe máy chở Duy từ TP Long Xuyên về huyện Tịnh Biên. Khi đến khóm Tây Khánh 4, phường Mỹ Hòa (Long Xuyên), Thi bị lạc tay lái tông xe vào trụ điện. Cú tông mạnh khiến Duy và Thi thiệt mạng, xe máy hư hỏng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (16/11), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo chiều và đêm 18/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa diện rộng. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ ngày 19/11, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

11 người đã thiệt mạng trong một vụ máy bay lao vào miệng núi lửa ở miền Bắc Tazania ngày 15/11. Chỉ huy Cảnh sát khu vực Arusha Charles Mkumbo xác nhận máy bay trên đang trên đường từ sân bay quốc tế Arusha đến Công viên Quốc gia Serengeti. Khi xảy ra tai nạn, trên máy bay của hãng hàng không Croastal này có 10 hành khách và 1 phi công. Nguyên nhân tai nạn hiện chưa được xác định.

Nhật Bản và Mỹ ngày 15/11 đã tiến hành một cuộc diễn tập trên biển chung kéo dài 10 ngày. Trong một tuyên bố, quân đội Mỹ cho biết khoảng 14.000 binh sỹ Mỹ cùng tàu sân bay USS Ronald Reagan và các tàu khu trục có trang bị tên lửa dẫn đường trong đó có tàu USS Stethem, USS Chafee và USS Mustin tham gia cuộc diễn tập ở vùng biển xung quanh Okinawa, miền Nam Nhật Bản. Mục đích của cuộc diễn tập hàng năm này là tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ và tác chiến giữa các lực lượng Mỹ và Nhật Bản thông qua các chiến dịch huấn luyện trên không và trên biển.

Trước đó, qua trình báo của các nạn nhân về việc họ bị mất trộm hàng loạt kính xe ô tô, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cái Răng đã vào cuộc điều tra. Khoảng 1 giờ sáng 16/11, lực lượng trinh sát đã mật phục bắt quả tang đối tượng Hảo đang thực hiện hành vi bẻ trộm kính một ô tô trên địa bàn quận Cái Răng. Làm việc với cơ quan công an, Hảo thừa nhận thời gian gần đây đã bẻ trộm khoảng 50 kính xe ô tô trên địa bàn quận Cái Răng, quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) rồi mang đi tiêu thụ.Ông Temba Mliswa tiết lộ, nguyên nhân thực sự của cuộc chính biến do quân đội nước này tiến hành là Grace Mugabe, Đệ nhất Phu nhân Zimbabwe.Các quan chức sân bay cho biết chuyến bay số hiệu 1498 vẫn "bình an vô sự" và vận hành trả khách bình thường ở sân bay sau tai nạn hy hữu trên. Dailymail cho biết không có ai bị thương sau vụ va chạm. Các bức hình và video ghi lại cho thấy chú chim vẫn đang mắc kẹt vào đầu máy bay sau vụ va chạm.

Phan Thiên