Bản tin 14H: Xem clip sex của bạn gái và trai lạ, chàng trai tự tử

Xem clip sex của bạn gái và trai lạ, thanh niên uống thuốc tự tử. Không hiểu vì lý do gì, một cô gái ở Cộng hòa Dominica đã gửi clip “mây mưa” của mình và trai lạ cho bạn trai xem. Dường như quá đau đớn và thất vọng, nam thanh niên đã uống thuốc độc tự tử. Vụ việc khiến cộng đồng mạng xôn xao. Một người cho rằng, chàng trai đã bị kích động mạnh, nhất thời không làm chủ được hành vi. Trong khi số khác bình luận, cô gái đó không đáng để anh ta phải buông bỏ cả sự sống. Hiện cảnh sát đã tạm giữ thiếu nữ kia để điều tra vụ việc.

Bé trai rơi từ tầng 7 chung cư bị thương nặng. Khoảng 7h ngày 15/11, người dân ở chung cư N03 (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) nghe thấy tiến động mạnh, sau đó phát hiện bé trai khoảng 5 tuổi nằm bất động dưới nền đất cạnh tòa nhà trong tình trạng bị thương nặng. Theo một số người dân, cháu bé có khả năng rơi từ tầng 7 của tòa nhà trên và được mọi người đưa vào viện cấp cứu ngay sau đó. (XEM CHI TIẾT)

Khoảng 10h ngày 15/11, nhiều người dân hoảng hốt phát hiện khói bốc lên nghi ngút tại tầng cao của tòa nhà đang xây dựng có địa chỉ số 114 Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội). Nhiều công nhân làm việc bên trong đã bỏ chạy xuống dưới thoát thân. Ngay sau khi nhận được tin báo, 4 xe cứu hỏa đã được huy tới hiện trường. Khoảng 30 phút sau, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, vụ việc khiến giao thông qua khu vực trên bị ùn ứ. (XEM CHI TIẾT)

Tài xế nhanh tay đánh lái khi xe tải mất phanh tại ngã tư đèn đỏ, nhiều người thoát chết trong gang tấc. Khuya ngày 14/11, khi điều khiển xe tải đến giao lộ đường Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp, TP.HCM), tài xế Thạch Chi Na (29 tuổi, quê Trà Vinh) phát hiện phanh xe không hoạt động hiệu quả, không thể dừng đèn đỏ. Lúc này nhìn phía trước thấy có nhiều phương tiện đang dừng đèn đỏ, tài xế Na liền đánh lái điều khiển xe tải leo lên vỉa hè, tông vào bảng hiệu để giảm tốc độ rồi dừng hẳn, tránh vụ tai nạn liên hoàn. Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe tải hư hỏng nặng, kính chắn gió vỡ nát, hai bảng hiệu quảng cáo của hai nhà dân bị tông ngã vỡ.

Xe con lao xuống suối, 3 người thương vong. Khoảng 5h sáng nay (15/11), tại Km 56+600 (Quốc lộ 279) đoạn qua địa phận bản Tà Pung, xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, xe con BKS 27A – 01294 bất ngờ lao xuống vực. Vụ tai nạn khiến tài xế Nguyễn Trung Thành (39 tuổi, thường trú tại P.Mường Thanh, TP.Biện Biên) chết tài chỗ. Hai người còn lại, vợ và con anh Thành, bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu sau đó. Nguyên nhân tai nạn ban đầu được các lực lượng chức năng xác định là do tài xế đi đêm, buồn ngủ đến khu vực trên không làm chủ được tốc độ.

Xe tải đâm liên hoàn 2 xe khách, QL1 ùn tắc 3h. Khoảng 1h sáng nay, xe tải BKS 92C-024.36, do tài xế Nguyễn Đức Tuấn (SN 1985, quê Quảng Nam) điều khiển, đã tông vào xe khách giường nằm BKS: 92C-012.67 và xe 86B-009.86 của hãng xe Minh Nghĩa khi đang lưu thông trên QL1 đoạn qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân (Bình Thuận). Tại hiện trường, xe tải bị biến dạng phần đầu, 2 xe khách bị vỡ nát phần đầu, 3 người trên xe khách bị thương phải nhập viện cấp cứu. Đồng thời, vụ va chạm cũng khiến giao thông tại đây ùn tắc 3h đồng hồ.

Người đàn ông chết trong lửa khi đang ngủ. Khoảng 4h30 sáng nay, người dân phát hiện khói bốc lên từ cửa hàng bán văn phòng phẩm Phú Long ở trên đường Võ Nguyên Giáp, thuộc khu phố 2, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương. Lửa cháy dữ dội đến mức lan sang cửa hàng điện nước Trung Thảo và Văn phòng giao dịch của Viettel ngay bên cạnh. Lực lượng PCCC tỉnh Bình Dương đã điều 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến để dập lửa, đến khoảng 8h30 ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.Vụ hỏa hoạn khiến anh Phạm Thế Huỳnh (35 tuổi, ngụ tại Tiền Giang), em trai của chủ cửa hàng, thiệt mạng trong lúc đang ngủ.

Nam sinh viên rơi lầu tử vong. Khoảng 9h sáng nay, một số bảo vệ và sinh viên của Trường Đại học Công nghệ Thông tin TPHCM, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM phát hiện thi thể một thanh niên bên hông của khu nhà E cao 12 tầng. Bước đầu xác định, nạn nhân là L.T.H. (SN 1998, ngụ tỉnh Hà Nam, trú quận Tân Bình), là sinh viên của trường này. Do khu vực không có camera nên công an chưa xác định được nạn nhân rơi từ lầu nào, do tự tử hay một lý do nào khác. Trên sân thượng, công an tìm thấy một ba lô được cho là của nạn nhân. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.



Tú Oanh