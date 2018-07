Bản tin 14H: Y tá đầu độc chết 20 bệnh nhân

Chánh văn phòng UBND huyện gặp tai nạn tử vong tại chỗ. Khoảng 21h30 ngày 12/7, ô tô con BKS 37A - 213.xx, do ông Nguyễn Quốc Anh (trú TP Vinh, Nghệ An) điều khiển, bất ngờ đâm vào dải phân cách giữa đường N5 khi đi qua địa bàn xã Nghi Thuận (huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Cú tông mạnh khiến ông Anh tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, một cọc biển báo bị gãy, 2/3 chiếc xe nằm trên dải phân cách giữa, hư hỏng nặng. Được biết, ông Anh là Chánh văn phòng UBND huyện Anh Sơn (Nghệ An). (XEM CHI TIẾT)

Người dân giúp gom bia đổ ra đường, tài xế xúc động bật khóc. Khoảng 7h30 ngày 13/7, khi lưu thông đến ngã ba giao nhau trên đường ĐT743, phường Bình Hòa, TX.Thuận An, Bình Dương, xe tải chở bia BKS 51C-599.09, do người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển, ôm cua rẽ phải gấp, khiến xe nghiêng, hàng trăm thùng bia đổ xuống mặt đường. Chứng kiến vụ việc, hàng chục người dân đã chạy đến gom bia giúp, làm tài xế cảm động đến bật khóc. (XEM CHI TIẾT)

Nhậu trong giờ làm việc, 15 cán bộ ở miền Tây bị kiểm điểm. Ngày 13/7, ông Nguyễn Chí Thiện, Bí thư Thị ủy Giá Rai (Bạc Liêu) cho biết, Ban thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phê bình, kiểm điểm các tổ chức Đảng ủy 3 xã: Phong Tân; Tân Phong và Tân Thạnh vì có Đảng viên bỏ đi nhậu trong giờ làm việc. Theo ông Thiện, 15 cán bộ trực tiếp bỏ cơ quan đi nhậu trong giờ làm việc cũng bị xử lý, không xét thi đua cuối năm. (XEM CHI TIẾT)

Bị xe tải cuốn vào gầm, một tài xế grap tử vong. Sáng 13/7, xe tải BKS 51E- 03579 va chạm với xe máy BKS 52U5-7559 lưu thông cùng chiều trên đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM. Cú va chạm đã khiến người đi xe máy cùng phương tiện bị cuốn vào gầm. Mặc dù được người đi đường giúp đỡ và đưa đi cấp cứu, người đi xe máy không thể qua khỏi. Được biết, nạn nhân là tài xế Grap.

Nổ lớn tại khu công nghiệp ở Trung Quốc, 31 người thương vong. Theo Sputnik, vụ nổ lớn xảy ra lúc 18h30 ngày 12/7 tại một khu công nghiệp ở thành phố Nghi Tân, phía Đông Nam tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương. (XEM CHI TIẾT)



Một y tá ở Nhật Bản bị bắt vào hôm 7/7 vì nghi ngờ đầu độc đến 20 bệnh nhân và để họ chết trong ca làm việc của người khác. Theo đó, Ayumi Buboki (31 tuổi) bị cáo buộc đầu độc những người già tại bệnh viện Oguchi, cách Tokyo khoảng 32 km về phía Nam, vào năm 2016. Trả lời cảnh sát, Kuboki khai, muốn đẩy nhanh cái chết của những bệnh nhân này để họ qua đời vào ca làm việc của các y tá khác, như vậy cô sẽ không phải thông báo tin buồn với gia đình bệnh nhân. Được biết, các nạn nhân Kuboki đầu độc đều là những người bị bệnh nặng.

Tú Oanh