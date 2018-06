Bản tin 20H: 'Ân ái' tại nơi làm việc, hai lính cứu hỏa bị đình chỉ

Cuối giờ chiều 19/6, em Phạm Ngọc Khang (SN 2006) và em Dương Minh Đức (SN 2005) cùng trú tại thôn Thanh Hà 1, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai, Gia Lai rủ nhau đi hái phong lan. Đến tối không thấy cả hai về, người thân đã trình báo với lực lượng chức năng, đồng thời đi tìm nhiều nơi. Đến sáng hôm nay 20/6, gia đình mới nhận được tin hai em Khang và Đức chiều tối hôm trước có đi ra hướng đầu nguồn hồ Ia Hrung thuộc làng Me. Gia đình và công an xã đến khu vực trên tìm kiếm, kinh hãi phát hiện thi thể của cả hai đang nổi trên mặt hồ Ia Hrung.Ngày 20/6, ông Trần Như Long, Chủ tịch UBND huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) cho biết, hai ngày trước trong cơn mưa giông, sét đã đánh trúng đường dây truyền tải điện 22 kV ở khu vực đảo Ba Mùn cấp điện cho Cô Tô và 5 xã đảo của huyện Vân Đồn. Sự cố khiến huyện Cô Tô mất điện và hiện chưa được khắc phục. Ngành điện lực địa phương đang tập trung xác định vị trí xảy ra sự cố để sửa chữa; nhiều khả năng ngoài huyện đảo sẽ mất điện dài ngày.

Một chiếc xe máy nghi phát nổ tại trụ sở Công an phường 12 (quận Tân Bình, TPHCM) khiến một nữ công an làm nhiệm vụ tại phường bị thương, phải nhập viện. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị biến dạng, nhiều đồ vật và mảnh vỡ văng khắp nơi... Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết các đợt dư chấn có thể sẽ tiếp diễn trong tuần này."Rất nhiều tay súng Taliban ập vào từ nhiều hướng. Sau nhiều giờ chiến đấu ác liệt, 30 binh sĩ Afghanistan bị sát hại. Phiến quân đã chiếm được căn cứ", Reuters hôm nay dẫn tuyên bố của Abdul Qafoor Malikzai, tỉnh trưởng tỉnh Badghis ở phía tây bắc Afghanistan. Trước đó, phiến quân cũng tấn công vào hai trạm an ninh thuộc tỉnh này và sát hại 4 binh sĩ. Đây là đợt tấn công quy mô lớn đầu tiên của Taliban sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày trong dịp lễ Hồi giáo Eid-ul-Fitr do nhóm này đưa ra hết hiệu lực vào đêm 17/6.Đã có ít nhất 10 thợ mỏ thiệt mạng và bảy người bị thương trong một vụ sập hầm mỏ xảy ra ngày 20/6 tại Lusaka, thành phố lớn thứ hai của Zambia. Cảnh sát địa phương cho biết chiến dịch cứu hộ đang diễn ra hết sức khẩn trương. Đây là một hầm mỏ do tư nhân khai thác trái phép, nên các điều kiện đảm bảo an toàn lao động không được quan tâm.