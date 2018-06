Bản tin 20H: Bắt được cá trê 'khủng' nặng 12kg, dài hơn 1m ở Bến Tre

Xác cá hố rồng dài hơn 3m dạt vào bờ biển Hà Tĩnh. Sáng 28/6, trong lúc tập thể dục, một người dân ở xã Xuân Đan (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) phát hiện xác con cá hố rồng trôi dạt vào bờ. Cá dài hơn 3 m, bề ngang phần bụng khoảng 30 cm, râu dài 40 cm, vi trên lưng cá màu đỏ, giống bờm ngựa. Người dân sống gần đó đã đào hố, cuốn vải quanh con cá và chôn cất theo phong tục địa phương. Đây là xác con cá hố rồng thứ ba được tìm thấy ở bờ biển Hà Tĩnh kể từ đầu tháng 6 đến nay.

Ngày 29/6 anh Lê Thành Vũ (28 tuổi, ngụ ấp Phước Định 2, xã Bình Hòa Phước, H.Long Hồ, Vĩnh Long) cho biết đang giữ một con cá trê “khủng” có trọng lượng gần 12 kg. Theo anh Vũ, 3 ngày trước, anh cùng một số người thân đi kéo lưới bắt cá trên sông Cổ Chiên, đoạn gần cồn Phú Đa (xã Vĩnh Bình, H.Chợ Lách, Bến Tre). Khi lưới giật mạnh và trì nặng, anh và mọi người kéo lên thì bất ngờ thấy một con cá trê dài 1,2 m, bề ngang gần 50 cm, đem lên cân nặng gần 12 kg. Nhiều người dân ở đây cho biết từ trước đến nay đã thấy nhiều con cá to rồi nhưng cá trê to đến vậy thì lần đầu tiên mới thấy.

Xe máy tông vào hông xe tải sang đường, 1 phụ nữ tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 29/6, tại Km 311+150 Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thời điểm trên, anh Vũ Văn Hải (SN 1984, ngụ xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe máy chở theo sau một người phụ nữ lưu thông theo hướng Bắc-Nam đã bất ngờ tông vào hông chiếc xe tải mang đang quay đầu sang đường. Sau cú tông, chiếc xe máy găm vào hông xe, khiến người phụ nữ ngồi phía sau tử vong ngay tại chỗ, người cầm lái là Hải chỉ bị xây xước nhẹ.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Trưởng ban chuyên án cho biết, 2 trùm ma tuý khét tiếng là Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983), có 4 lệnh truy nã của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an tỉnh Sơn La; đối tượng Nguyễn Văn Thuận (SN 1984), có 2 lệnh truy nã của Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La. Đây là cuộc đánh án có quy mô lớn nhất từ trước tới nay khi lực lượng Công an đã phải điều động cả xe bọc thép và hoả lực mạnh để tấn công các đối tượng. Đại tá Trần Anh Tuấn cho biết, Ban chuyên án đã huy động lực lượng hơn 300 cán bộ chiến sĩ, chia làm nhiều lớp.Về nhà đòi “ân ái” với vợ cũ nhưng bị từ chối và đe dọa, Trương Minh Dũng (SN 1976) đã dùng rựa chém tới tấp em vợ khiến Nguyễn Ngọc D. (SN 1989, ngụ xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành) trọng thương. Công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) đã tạm giữ Dũng để điều tra, xử lý.