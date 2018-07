Bản tin 20H: Bé trai 5 tuổi sống sót kỳ diệu sau khi rơi từ tầng 20

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa ra thông báo yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông sớm chỉ đạo khởi tố vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Đăk Mâm, tỉnh Đăk Nông tối 15/7. Trước đó, tại Km số 297+700 đường Quốc lộ 28 (đoạn nội thị trấn Đăk Mâm), ô tô 4 chỗ do anh Nguyễn Đức Hiếu (SN 1997) điều khiển khi tới đoạn trước quán cà phê The One thì bất ngờ lao lên vỉa hè, tông vào 3 người đi bộ và nhiều xe máy đang đỗ tại đây. Hậu quả làm 2 nữ sinh là Phạm Thị T.L. (SN 2000, trú thôn Nam Phú) và Lê Thị C. (SN 2000, trú thôn Nam Thành), cùng xã Nam Đà, huyện Krông Nô chết tại chỗ và 1 người bị thương nặng. (Xem chi tiết)

Bé gái 8 tuổi bị 2 thiếu niên hiếp dâm? Công an tỉnh Cà Mau đang tiến hành điều tra làm rõ vụ bé gái T.C.T. (8 tuổi, ngụ xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) tố bị 2 nam thiếu niên hiếp dâm. Nạn nhân nhỏ tuổi cho biết có quan hệ tình dục với N.C.N. (15 tuổi) 2 lần từ năm 2017. Làm việc với công an, N.C.N. khai còn có N.V.T. (13 tuổi) cùng tham gia quan hệ tình dục với T.C.T.. (Xem chi tiết)

Lúc 17h20 ngày 16/7 theo giờ Việt Nam tại thủ đô Helsinki của Phần Lan, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump gặp nhau trong hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo này trong bối cảnh quan hệ song phương đang rơi xuống mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh. Ông Putin nói rất vui khi được gặp ông Trump. Đáp lại, ông Trump chúc mừng ông Putin về sự thành công của World Cup 2018 và sự thể hiện của đội tuyển Nga trong giải đấu. “Tôi đã xem khá nhiều trận. Thực sự rất hay”, ông Trump nói. (Xem chi tiết)

Hai cổ động viên Pháp thiệt mạng do ăn mừng quá khích. Theo nguồn tin đăng tải trên Daily Mail, hai cổ động viên Pháp đã thiệt mạng khi ăn mừng đội nhà đánh bại Croatia 4-2 ở chung kết. Tại Annecy, một người hâm mộ 50 tuổi đã bị gãy cổ và qua đời vì nhảy xuống một con kênh để ăn mừng chiến thắng khi biết tin đội tuyển Pháp giành chức vô địch. Cách đó không xa, tại Saint-Felix, một cổ động viên khoảng 30 tuổi khác cũng đã thiệt mạng khi chiếc xe của anh đâm vào cây trong lúc xuống đường ăn mừng chiến thắng.

Sáng nay (16/7), vùng áp thấp ở nam vịnh Bắc Bộ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, hướng vào Thanh Hóa - Hà Tĩnh. Cùng lúc đó, một áp thấp mới ngoài khơi di chuyển vào Biển Đông, có thể mạnh thành bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.Khoảng hơn 9h, nhiều tuyến phố trên địa bàn TP Hà Tĩnh như Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Biểu, Nguyễn Du…nước ngập từ 50cm trở lên khiến ô tô chết máy hàng loạt phải gọi cứu hộ còn xe máy, xe đạp do nước ngập sâu phải dắt bộ. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới nên toàn tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tính từ ngày 16 - 18/7 dự báo phổ biến 100 - 200mm.Báo Dazhou Evening News ngày 16/7 đưa tin, khoảng 6h sáng ngày 11/7, những người hàng xóm ở thành phố Dazhou, tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc, đã phát hiện một bé trai đang treo lơ lửng bên ngoài ban công tầng 19 của chung cư. Họ đã nhanh chóng gọi đội cứu hộ. Khoảng vài phút sau, 7 sĩ quan cảnh sát cùng với một số người hàng xóm đã có mặt tại tầng 18 và 19 của chung cư để tìm cách giải cứu cậu bé. Sau gần 30 phút, cảnh sát đã giải cứu thành công bé trai. Gia đình cho biết với cảnh sát rằng, thời điểm cậu bé thức dậy không có ai ở nhà, do vậy, em đã ra ban công chơi, cố nhoài người để nhìn cảnh vật bên ngoài nên trượt chân ngã.

