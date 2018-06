Bản tin 20H: Cô gái bị cưỡng bức và giết hại vì lên nhầm taxi

Bí thư huyện ủy vào nhà nghỉ 'thăm' nữ cán bộ bị 'trúng gió'. Sáng 22/6, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip quay lại cảnh được cho là vụ bắt quả tang vị lãnh đạo Huyện ủy Krông Ana ở chung phòng trong một nhà nghỉ tại ngoại thành Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo nội dung đăng tải trên mạng xã hội, người trong clip là ông Nguyễn Quang Thuân - Bí thư Huyện ủy Krông Ana. Người phụ nữ bị quay rõ mặt trong video clip được nhiều người khẳng định là bà Nguyễn Thị Minh, ủy viên Thường vụ, Trưởng ban tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk. Trao đổi với PV, ông Thuân giãi bày lý do vào nhà nghỉ là để hỏi thăm nữ cán bộ bị 'trúng gió' đau bụng đang nằm nghỉ tại đây. (Xem chi tiết)

Sáng 22/6, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip quay lại cảnh được cho là vụ bắt quả tang vị lãnh đạo Huyện ủy Krông Ana ở chung phòng trong một nhà nghỉ tại ngoại thành Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo nội dung đăng tải trên mạng xã hội, người trong clip là ông Nguyễn Quang Thuân - Bí thư Huyện ủy Krông Ana. Người phụ nữ bị quay rõ mặt trong video clip được nhiều người khẳng định là bà Nguyễn Thị Minh, ủy viên Thường vụ, Trưởng ban tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk. Trao đổi với PV, ông Thuân giãi bày lý do vào nhà nghỉ là để hỏi thăm nữ cán bộ bị 'trúng gió' đau bụng đang nằm nghỉ tại đây.

Đã có điểm thi vào lớp 10 công lập Hà Nội. Sở GD&ĐT Hà Nội vừa chính thức công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2018-2019. Trước đó, ngày 7/6, gần 95.000 học sinh ở Hà Nội làm bài thi môn Ngữ văn và Toán vào lớp 10 và Sở GD&ĐT Hà Nội đã chấm thi từ ngày 10 đến ngày 21/6.

Con khóc thét bên thi thể mẹ bị xe tải tông tử vong. Trưa 22/6, xe tải mang BKS 51C-707.34 do nam tài xế điều khiển chạy trên đường Võ Trần Chí, hướng về quốc lộ 1 (thuộc quận Bình Tân, TPHCM). Khi gần đến giao lộ Trần Văn Giàu, tài xế cho xe rẽ phải vào đường này thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều do chị Nguyễn Thị H. (38 tuổi, quê Cần Thơ) điều khiển chở theo con 4 tuổi phía sau. Cú va chạm mạnh khiến chị H. tử vong tại chỗ. Con nạn nhân bị thương đứng khóc thét bên xác mẹ, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Được biết, chị H. vừa chở con đi khám bệnh về thì xảy ra tai nạn đau lòng.

Mỹ lần đầu bổ nhiệm tướng Hàn Quốc làm phó tư lệnh quân đoàn. Quân đội Mỹ sắp bổ nhiệm chuẩn tướng Hàn Quốc Kim Tae-up làm phó tư lệnh Quân đoàn 8 thuộc các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), động thái được coi là biểu tượng nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Washington và Seoul, Yonhap hôm nay đưa tin. Tư lệnh Quân đoàn 8, trung tướng Michael A. Bills sẽ chủ trì lễ nhậm chức của tướng Kim dự kiến diễn ra tại trụ sở đơn vị này ở thành phố Pyeongtaek, cách Seoul khoảng 70 km về phía nam. Tướng Kim sẽ làm việc cùng hai phó tư lệnh người Mỹ khác là thiếu tướng Arlan M. DeBlieck và thiếu tướng Viet X. Luong.

Xe tăng Jordan rầm rập tiến sát biên giới Syria trong đêm. Hãng tin Almasdarnews cho biết, xe tăng và binh sĩ Jordan được nhìn thấy di chuyển về phía bắc tới các vị trí sát biên giới với Syria đêm 21/6. Giới chức Jordan hiện chưa bình luận về thông tin trên. Thông tin được đưa ra chỉ vài ngày sau khi quân đội Syria đưa hàng nghìn binh sĩ đến các tỉnh Al-Quneitra và Dara’a.

Cô gái Trung Quốc bị cưỡng bức và giết hại vì lên nhầm taxi. Cảnh sát hôm 19/6 tìm thấy thi thể một cô gái trong tủ cấp đông của cửa hàng đồ nướng thuộc sở hữu của người đàn ông họ Trương tại thành phố La Định, phía tây tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Nạn nhân được xác định là cô gái 23 tuổi họ Âu, mất tích trước đó hai ngày, theo Shanghaiist. Theo điều tra của cảnh sát, tối 17/6, cô Âu đặt taxi qua ứng dụng Didi nhưng lên nhầm xe, sau đó bị tài xế họ Trương đưa đến chỗ vắng để cưỡng hiếp và sát hại.

Lực lượng chức năng vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua trang mạng 12bet.net với quy mô hàng trăm tỷ đồng trong mùa World Cup. Công an cũng đã tạm giữ các nghi can trong đường dây này gồm: Võ Văn Nghĩa (25 tuổi, ngụ quận 7), Võ Văn Hòa (20 tuổi, em ruột Nghĩa), Đỗ Thị Tú Anh (21 tuổi, ngụ quận 6) và Phan Thanh Hoàng (27 tuổi, ngụ quận 7). Trong đường dây này, công an xác định Trần Giang Ý Huệ (21 tuổi, vợ Nghĩa) là người cầm đầu, tổ chức đường dây đánh bạc trên. Do Huệ nuôi con nhỏ nên không bị áp dụng biện pháp tạm giữ.Theo quyết định của liên Bộ Công Thương – Tài chính, từ 15h ngày 22/6, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm từ 234 đồng đến 334 đồng/lít. Với mức giảm này, xăng E5 RON92 bán lẻ trên thị trường không cao hơn 19.611 đồng/lít.Khoảng 19h ngày 21/6, khi qua cầu Long Châu (xã Phù Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình), người đi đường phát hiện bé gái bị bỏ rơi đang nằm ngủ, trên người mặc áo, quấn tã. Xung quanh bé không có quần áo, sữa hay lời nhắn gửi. Người dân đã đưa bé gái vào trạm y tế xã Phù Hóa để kiểm tra sức khỏe. Cháu bé nặng gần bốn kg, ước 10 ngày tuổi, ăn ngủ bình thường. Ông Nguyễn Bá Hoan, Phó chủ tịch xã Phù Hóa cho hay, đã lập biên bản sự việc, tạm giao cháu bé cho một gia đình ở thôn Long Châu chăm sóc.

