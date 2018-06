Bản tin 20H: Cô gái bị lột đồ giữa phố, đổ mắm khắp người

Nhiều người khai nhận tiền để gây rối ở Bình Thuận. Ngày 13/6, công an TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết đã tiến hành tạm giữ 12 đối tượng để điều tra về hành vi quá khích, gây rối trật tự ở khu vực trụ sở UBND tỉnh. Theo công an, qua làm việc, các đối tượng khai nhận có người lạ cho tiền và xúi giục ném đá, ném bom xăng tấn công vào lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, đập phá trụ cổng UBND tỉnh, các cơ quan lân cận và đốt xe công vụ. (Xem chi tiết)

Chiều 13/6, Sở GD&ĐT TPHCM công bố điểm thi lớp 10 của hơn 87.000 thí sinh dự thi năm nay. Theo thống kê của Sở, môn ngữ văn có 86,31% thí sinh đạt điểm trên trung bình, tỷ lệ này ở môn toán là 48,54% và môn tiếng Anh là 50,9%. (Xem chi tiết)

Phát hiện người đàn ông tử vong trong căn nhà khóa cửa. Trưa 13/6, Công an phường Ô Chợ Dừa phát hiện thi thể một nam giới đang phân hủy tại căn nhà trong ngõ 44 phố Nguyễn Phúc Lai. Một cán bộ công an phường có mặt tại hiện trường cho biết lực lượng chức năng phải phá khóa vào nhà. Nạn nhân tên Nguyễn Chiến Thắng sinh năm 1973, tử vong tại cửa nhà vệ sinh tầng một trong tư thế nằm ngửa. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu là nạn nhân đột tử. (Xem chi tiết)

Thất tình, thanh niên 19 tuổi đòi nhảy lầu bệnh viện. Trưa 13/6, nam thanh niên 19 tuổi quê Đồng Tháp được người thân đưa vào bệnh viện Trưng Vương để cấp cứu do uống thuốc ngủ tự tử. Khi thanh niên tỉnh lại đã đi lên tầng 5 của bệnh viện rồi leo qua lan can đòi nhảy lầu nếu bạn gái không tới khiến nhiều người vất vả khuyên can. Cảnh sát PCCC quận 11 sau đó điều động phương tiện đến hiện trường phối hợp cùng đội cứu nạn cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM tiếp cận vận động, giải cứu nam thanh niên. Cảnh sát cho biết nam thanh niên có biểu hiện thất tình do bạn gái không còn yêu.

Bị một nhóm người lôi ra giữa phố Cao Thắng (phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) đánh đập, lột quần áo, đổ ớt bột và nước mắm lên khắp cơ thể, cô gái ở Thanh Hóa chỉ biết nằm co quắp giữa đường chịu trận. Công an TP Thanh Hóa đang xác minh thông tin, mời các bên liên quan lên cho lời khai để điều tra xử lý. (Xem chi tiết)

Một ngày sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định hiện không còn mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên. “Tôi vừa hạ cánh. Một chuyến đi dài. Nhưng mọi người giờ đây có thể cảm thấy an toàn hơn rất nhiều so với ngày tôi mới nhậm chức. Bởi không còn mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên. Cuộc gặp với ông Kim Jong-un rất thú vị và là một trải nghiệm tích cực. Triều Tiên có tương lai đầy tiềm năng?”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết chiều 13/6 (giờ Việt Nam) sau khi trở về từ Singapore. (Xem chi tiết)

Trong hai ngày 11 và 12/6 liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu liên tiếp không kích vào tỉnh Hasak ở đông bắc Syria giết chết 30 thường dân. Mục đích các cuộc không kích này là nhằm hỗ trợ “quân đội Syria dân chủ” của lực lượng người Kurd kiểm soát khu vực này. Bộ ngoại giao Syria ngày 12/6 đã gửi tiếp một bức thư đến Tổng thư ký Liên Hợp quốc và chủ tịch Hội đồng bảo an Liên hợp quốc lên án liên quân do Mỹ đứng đầu phạm tội ác chiến tranh và chống lại loài người. (Xem chi tiết)

Nga đưa tiêm kích bảo vệ khai mạc World Cup 2018. AFP cho biết tại thủ đô Moscow, quân số Nga huy động để đảm bảo an ninh cho World Cup là hơn 30.000 người. Nga đã thiết lập 73 khu vực thuộc diện kiểm soát an ninh, gồm sân vận động nơi diễn ra các trận đấu, khu vực fanzone, sân tập... Chính phủ Nga đồng thời triển khai hệ thống phòng không, đặt các nhóm chiến đấu cơ trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, ngăn chặn bất kỳ nguy cơ an ninh nào xảy ra. (Xem chi tiết)

