Bản tin 20H: Cơ sở hạt nhân của Triều Tiên vẫn hoạt động bình thường

Tai nạn kinh hoàng giữa 2 xe ô tô, 5 người bị thương. Vụ tại nạn xảy ra vào khoảng 10h trưa nay (5/7), trên quốc lộ 1A, tại ngã 3 Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; chiếc xe ô tô Suzuki biển kiểm soát: 12A-070.80 di chuyển từ hướng Hà Nội lên Lạng Sơn rẽ nhanh vào đường Hùng Vương (phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) thì đâm phải xe ô tô ben biển số: 98C-039.08 đi chiều ngược lại. Hậu quả 2 xe hư hỏng nặng trong đó xe Suzuki nét bét, không còn nguyên dạng; 5 người ngồi trên 2 xe ô tô bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu, trong đó 2 người bị thương rất nặng. (XEM CHI TIẾT)

Tìm kiếm hai người mất tích khi sà lan bị chìm trên sông Sài Gòn. Đến chiều 5/7, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích thuyền trưởng và thuyền viên mất tích khi chiếc sà lan bị chìm trên sông Sài Gòn sau khi va chạm với tàu hàng chở container. Trước đó, vào sáng 4/7, tại khu vực vùng nước đối diện cảng ELFGAS trên sông Sài Gòn, phía gần bờ Khu đô thị Thủ Thiêm, quận 2, TPHCM xảy ra vụ va chạm giữa tàu PROSPER chở container dài 119m với sà lan tải trọng 895 tấn chở 600m3 cát. (XEM CHI TIẾT)

Tàu hàng chìm trên biển Vũng Tàu, 9 thuyền viên được cứu. Tàu hàng An Phú 868 đang lưu thông trên vùng biển cách Vũng Tàu khoảng 45 hải lý thì chìm và mất liên lạc, 9 thuyền viên phải lên bè cứu sinh, sau đó bè cứu sinh cũng tiếp tục mắc cạn.Sau đó, hệ thống thông tin duyên hải đã báo cáo ngay tới các cơ quan tìm kiếm cứu nạn để có phương án hỗ trợ, đồng thời phát thông tin yêu cầu các tàu thuyền hoạt động trong khu vực tàu An Phú 868 gặp nạn biết để tìm kiếm, hỗ trợ. Đến 12h8 cùng ngày, tàu Trường Hải đã tiếp cận và đưa toàn bộ 9 thuyền viên tàu An Phú 868 lên an toàn. (XEM CHI TIẾT)

Nam thanh niên tử vong sau va chạm với xe tải. Vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng hơn 12h ngày 3/7 tại quốc lộ 1A (QL1A) qua địa phận xã Minh Cường (huyện Thường Tín, TP Hà Nội). Vào thời điểm trên, nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS tỉnh Ninh Bình di chuyển trên QL1A xảy ra va chạm với xe tải đi ngược chiều. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân ngã văng xuống đường tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc. Bước đầu nạn nhân được xác định là Đ. (SN 1989, quê Ninh Bình). Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Hết nắng nóng, Bắc bộ chuyển sang mưa lớn trong nhiều ngày. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu hè sẽ kết thúc vào ngày mai (6/7). Từ chiều tối và đêm mai (06/7) ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông. Nguyên nhân của sự thay đổi trên là do một vùng xoáy thấp đang hình thành và có xu hướng hoạt động mạnh dần lên trên khu vực phía Bắc các tỉnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng xoáy thấp có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, trong chiều tối và đêm mai (06/7) ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to, trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. (XEM CHI TIẾT)

Ngoại trưởng Mỹ sắp thăm Việt Nam. Ngày 5/7, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn viên Ngô Toàn Thắng xác nhận, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ có chuyến thăm Việt Nam từ 8-9/7 theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên kể từ khi ông Mike Pompeo nhậm chức. Việt Nam cũng là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên ông Mike Pompeo tới thăm. (XEM CHI TIẾT)

Hé lộ số chiến đấu cơ Su-57 Nga tham chiến ở Syria. Bốn máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 của không quân Nga đã tham gia chiến dịch chống khủng bố ở Syria. Trên đây là tiết lộ của thành viên Hội đồng chuyên gia Duma Quốc gia về hàng không, ông Vladimir Gutenev. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết hai máy bay chiến đấu Su-57 đã thử nghiệm thực chiến ở Syria trong hai ngày. (XEM CHI TIẾT)

Cơ sở tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên hoạt động bình thường. Yonhap đưa tin, ngày 5/7, nghị sỹ Kim Hack-yong của Đảng Hàn Quốc Tự do (LKP), đảng đối lập chính của Hàn Quốc, dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng cho rằng các cơ sở tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên vẫn đang hoạt động bình thường và quốc gia láng giềng này dường như cũng đang chế tạo một tàu ngầm mới có khả năng phóng các tên lửa đạn đạo. Theo vị nghị sỹ này, giới chức quân sự Hàn Quốc và Mỹ tin rằng nhiều cơ sở tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon, phía Bắc Triều Tiên, vẫn đang hoạt động bình thường.

Đỗ Quyên